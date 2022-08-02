Стало известно местонахождение турбины для «Северного потока»

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Турбина, необходимая для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», все еще находится в Германии. Об этом во вторник, 2 августа, сообщил телеканал NTV.

По имеющейся у телеканала информации, в среду, 3 августа, канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит производственную площадку компании Siemens Energy в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур. Предполагается, что именно там он осмотрит турбину для «Северного потока», которую после транспортируют в Россию, передает ТАСС.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запад с помощью санкций искусственно усложнил ситуацию с турбинами для газопровода «Северный поток». РФ мало что может сделать в сложившихся обстоятельствах.

Из-за проблем с поставками российского газа страны ЕС в зимний период, скорее всего, будут вынуждены снижать его потребление. Однако у них еще есть шанс закачать в хранилища достаточное количество голубого топлива. Такое мнение высказали опрошенные «Вечерней Москвой» специалисты, комментируя желание Евросоюза сократить потребление газа на 15 процентов.