Врач рассказал о последствиях злоупотребления алкогольными напитками

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При употреблении алкогольных напитков важно соблюдать меру, иначе можно серьезно навредить своему здоровью. Об этом рассказал заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Минздрава МО Тимур Асанов.

Врач отметил, что алкоголь вызывает эффект расслабления организма, но в то же время он «притормаживает» работу мозга.

Врач пояснил, что, если вовремя не остановиться, последствия могут быть плачевными. Большая доза спиртного действует на организм как яд.

— Она разрушает печень и клетки головного мозга. Возможен так называемый эффект наркоза, когда вы теряете сознание. А в самых тяжелых случаях может развиться кома, при неоказании помощи — остановка дыхания и смерть, — заявил Асанов в комментарии Общественной службе новостей.

Он добавил, что ежедневная доля употребляемого этилового спирта не должна превышать 40 миллилитров для мужчин и 30 миллилитров для женщин.

Импорт крепких алкогольных напитков в Россию сократился за первое полугодие в годовом сравнении на рекордные 34,4 процента — до 32,65 миллиона литров. Однако в России уже идет этап замещения ушедшей алкогольной продукции. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал директор Центра исследования федеральных и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.