Мозаичное панно отреставрируют в детской поликлинике на улице 10-летия Октября

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

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Специалисты приступили к проведению капитального ремонта в столичной поликлинике № 38. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 8 августа.

В рамках работ запланирована реставрация мозаичного панно на втором этаже здания. Оно будет сохранено и отремонтировано в соответствии с новым столичным стандартом поликлиник.

— Эти простые и незамысловатые сюжеты очень полюбились не только персоналу поликлиники, но и ее посетителям. От родителей, обеспокоенных судьбой этого мозаичного панно, стали поступать вопросы и просьбы о его сохранении во время капитального ремонта здания, — сказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Алексей Васютин.

Здание поликлиники является объектом культурного населения. Его построили в 1920-х годах в стиле конструктивизм. Реконструкция пройдет на основании сохранившихся исторических материалов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что специалисты планируют окончить работы по реконструкции станции Лесной городок будущего четвертого направления Московских центральных диаметров до конца года. В рамках работ им необходимо привести в порядок две пассажирские платформы, установить навесы для защиты от непогоды, а также оформить подземный вестибюль станции.