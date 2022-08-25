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Политолог Журавлев оценил вероятность военного переворота на Украине в ближайшее время

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
В мире
Политолог Журавлев оценил вероятность военного переворота на Украине в ближайшее время
Фото: Минобороны РФ

В ближайшее время Польша будет активно участвовать в оккупации Западной Украины, прикрываясь предлогом защиты от России. При этом нельзя исключать вероятности военного переворота, который позволит России и Украине заключить мирный договор. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что боевые действия на Украине, скорее всего, не прекратятся в ближайшее время.

— Наиболее вероятным мне кажется прогноз продолжения военных действий. Есть только два пути: военная победа России и переговоры и заключение мира с той Украиной, какая есть. Второй путь кажется маловероятным, потому что Минские соглашения Украина не выполнила и нет никаких оснований полагать, что она выполнит любые договоренности, тем более с «ужасным оккупантом» Россией, — уверен политолог.

Специалист предположил, что Польша будет активно участвовать в оккупации Львова под предлогом спасения Украины от России. Пока они подают это намерение в виде желания обеспечить оборону Западной Украины, чтобы отправить на фронт большее количество войск, уточнил Журавлев.

Ускорение боевых действий — не самый хороший сценарий для России, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Нашу победу может ускорить интенсификация военных действий, но, как правильно вчера сказал Шойгу, это будет означать увеличение потерь и с российской, и, главное, с украинской стороны, — объяснил эксперт.

В ближайшее время на Украине вполне возможен военный переворот: недаром есть огромные противоречия между руководством вооруженных сил и президентом, кроме того, был отправлен в отставку глава СБУ, отметил политолог.

Последствия этого переворота могут быть разными, уточнил собеседник «ВМ».

— Переворот может состояться не для того, чтобы к власти пришли стремящиеся к миру, а чтобы к власти пришла другая группа, которая скажет: «Мы ни за что не отвечаем и ни в чем не виноваты, все это наворотил Зеленский, а теперь мы просто спасаем Украину от завоевания Россией». Но может же быть и другой переворот. Как те же военные нацистской Германии, они могут прийти к власти, чтобы заключить мир. Вопрос только в том, насколько успешным будет наступление сейчас. Если прагматически настроенная часть элит поймет, что поражение произойдет в ближайшее время. Немецкие генералы тоже Гитлера свергали не потому, что они нас любили. Просто не хотели оказаться завоеванной страной, хотели подписать мир, сохранив Германию под своим контролем, — рассказал политолог.

По словам специалиста, обстрелы российской границы будут продолжаться: Украина считает это эффективным методом воздействия на россиян. Россия сможет удержать эту линию обороны, однако необходимо исключить саму вероятность обстрелов, что является непростой задачей в условиях поставок Киеву дальнобойной артиллерии, резюмировал Журавлев.

Журналист издания The Guardian Дэн Саббаг назвал пять сценариев развития конфликта на Украине на ближайшие полгода. Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» оценил вероятность каждого из них.

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