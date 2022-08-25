Мужчина украл 200 тысяч рублей у посетителя кафе в центре Москвы. Видео

Фото: Пресс-служба УВД по ЦАО

Россия, Москва, Пушкинская площадь Карта всех событий

Мужчина украл 200 тысяч рублей у посетителя кафе в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в четверг, 25 августа.

По ее словам, находясь в заведении на Пушкинской площади, злоумышленник увидел, что мужчина за соседним столиком отошел к барной стойке и оставил вещи без присмотра.

Воспользовавшись моментом, воришка спрятал сумку потерпевшего под куртку, вытащил из нее 200 тысяч рублей и скрылся.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба УВД по ЦАО

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Спустя некоторое время злоумышленника задержали на улице Большая Дмитровка. Им оказался 28-летний мужчина. На момент поимки он успел потратить похищенные деньги.

Подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Другая кража произошла в Зеленограде. Мужчина преследовал 81-летнюю старушку, чтобы похитить у нее деньги.