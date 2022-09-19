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Народный календарь. Как привлечь удачу 22 сентября

Георгий Соланович
Общество
Народный календарь. Как привлечь удачу 22 сентября
Фото: Pixabay

22 сентября Православная церковь почитает память праведных Иоакима и Анны — родителей Девы Марии. В этот день не рекомендуется оставлять в доме старые ненужные вещи.

Для того чтобы привлечь удачу, 22 сентября стоит избавиться от всего, что утратило пригодность. Кроме того, в этот день лучше не брать в руки острые предметы, заниматься рукоделием и вступать с кем-либо в конфликт.

Приметы погоды

Много паутины — к погожей осени и морозной зиме.

Если с лиственницы еще не все иголки осыпались — зимой будет много снега, но он будет быстро таять.

Листья с вишни еще не опали — к теплой погоде.

Подробнее в видеоматериалы ВМ:

Народный календарь. Как привлечь удачу 22 сентября

Именины отмечают: Сергей, Александр, Алексей, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Захар, Иосиф, Никита.

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