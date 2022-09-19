Фото: Pixabay

22 сентября Православная церковь почитает память праведных Иоакима и Анны — родителей Девы Марии. В этот день не рекомендуется оставлять в доме старые ненужные вещи.

Для того чтобы привлечь удачу, 22 сентября стоит избавиться от всего, что утратило пригодность. Кроме того, в этот день лучше не брать в руки острые предметы, заниматься рукоделием и вступать с кем-либо в конфликт.

Приметы погоды

Много паутины — к погожей осени и морозной зиме.

Если с лиственницы еще не все иголки осыпались — зимой будет много снега, но он будет быстро таять.

Листья с вишни еще не опали — к теплой погоде.

Подробнее в видеоматериалы ВМ:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как привлечь удачу 22 сентября

Именины отмечают: Сергей, Александр, Алексей, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Захар, Иосиф, Никита.