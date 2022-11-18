Рафик Загрутдинов: ФОК с бассейном построят в районе Зябликово

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Немногие знают, что в районе Зябликово, на пересечении улиц Шипиловской и Орехового проезда, где строится новый ФОК, проходят соревнования по бейсболу «Золотая ловушка». Кроме того, тут жил основоположник российского бадминтона, ветеран Великой Отечественной войны Олег Михайлович Марков.

— Сохраняя спортивные традиции, мы продолжаем создавать новые точки притяжения. В районе Зябликово на пересечении Шипиловской улицы и Орехового проезда будет построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Сейчас на участке строительства возводится подпорная стена, ее готовность составляет 40 процентов. Кроме этого, строители приступили к устройству песчаного основания будущего фундамента здания. В начале 2024 года планируется завершение основных строительных работ на ФОК «Акварис», — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Общая площадь комплекса составит более 4 тысяч квадратных метров.

В спортивном комплексе предусмотрено размещение бассейна с площадью зеркала воды 25 х 16 метров. Будет бассейн для обучения плаванию детей размерами 10 х 6 метров. Также в здании разместятся тренажерный зал и буфета для посетителей. Проект также включает устройство вестибюльной группы помещений с постом охраны, зоной ресепшен и гардеробом. В комплексе также обустроят медицинский блок, разместят служебно-бытовые и административные помещения для персонала.

Фасад спортивного комплекса будет облицован металлическими панелями в составе сертифицированной фасадной системы с воздушным зазором. Внутренняя отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначений будет выполнена в соответствии с их функционалом.

В рамках благоустройства территории спорткомплекса выполнят установку наружного освещения, установят малые архитектурные формы, разобьют газоны и цветники, а также высадят деревья и кустарники.

— Как ранее отмечал мэр Москвы С. С. Собянин, сегодня у каждого москвича есть возможность заниматься физкультурой. Во всех районах строим общедоступные спортивные комплексы, обновляем площадки в парках и во дворах, — добавил Рафик Загрутдинов.