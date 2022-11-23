Старость подождет

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С годами в организме происходит много вредных изменений. Растет уровень холестерина, начинает хуже работать печень, падает тонус мышц. Что со всем этим делать?

Старость, увы, неминуема. Мы долгие годы едим жирную пищу, употребляем алкоголь, мало двигаемся. Как результат — в организме накапливаются нездоровые изменения.

— Так, например, обильное употребление животных жиров и «быстрых» углеводов, проще говоря, фастфуда, приводит к повышению в крови уровня холестерина, — рассказывает президент Национального общества по изучению атеросклероза Марат Ежов. — Избыток холестерина накапливается, откладывается на стенках сосудов, поражая коронарные артерии, сосуды, питающие головной мозг, сонные и позвоночные артерии, а также артерии нижних конечностей.

Соответственно, у человека развиваются ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярная недостаточность, перемежающая хромота и, как крайние проявления, инфаркт, инсульт, гангрена и ампутация конечностей.

От высокого уровня холестерина повышается артериальное давление, страдает и печень. Поэтому обязательно нужно корректировать питание и принимать препараты, снижающие уровень холестерина.

— Еще одна проблема — это потеря мышечной массы. Обычно человек начинает терять около 1–3 процентов мышц в год после 40 лет. Иногда уже и с 35 лет, — рассказывает член Международной ассоциации спортивных наук, персональный фитнес-тренер Руслан Халилов. — При дистрофии мышц происходит снижение силы, страдает физическая работоспособность. Конечно, с этим нужно бороться. Прежде всего с помощью высокой физической активности и правильного питания.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

Максим Максимович, специалист по работе с опорно-двигательной системой:

— Предел нашего активного возраста приходится на 45 лет, но уже после 40 лет многие начинают замечать, что мускулы слабеют, скорость реакции снижается, и начинается возрастная дистрофия мышц. Но у нас есть шанс затормозить этот процесс. Поэтому советую делать ежедневно разминку. Вы можете включить в нее бег на месте, вращение руками, повороты и наклоны туловища, вращение тазом, махи ногами. Очень полезна кардио тренировка.

Она насыщает кровь кислородом, а мышцы — питательными веществами. Сюда входят скандинавская ходьба, плавание, лыжи. Помогут также умеренные силовые упражнения. Нужно увеличить потребление белковой пищи. Полезен также лейцин. Эта аминокислота активизирует секрецию гормона роста, способствует лучшему восстановлению. Она содержится в лососе, говядине, коричневом рисе, миндале. Можно принимать добавки с витамином Д. А витамин С поддерживает иммунитет, улучшает обменные процессы.