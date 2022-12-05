Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Молодые столичные педагоги стали одними из лучших вожатых страны

Андрей Объедков
Общество
Молодые столичные педагоги стали одними из лучших вожатых страны
Экзамен вожатых Мосгортур / Фото: Антон Гердо / «Вечерняя Москва»

4 декабря подвели итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства вожатых «Лига вожатых». В числе победителей есть и столичные участники.

За пять дней претенденты приняли участие в четырех испытаниях. Первое из них — «Я — личность», в котором оценивали самопрезентацию. Во втором испытании «Я — творчество» участники разрабатывали концепцию детского лагеря. В третьем состязании «Я — профессионал» конкурсанты демонстрировали свои профессиональные навыки в конкретной педагогической задаче. А в последнем состязании «Я — создатель» участники создавали методические разработки для вожатых по разным направлениям.

Среди 24 победителей — двое москвичей: вожатый Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара Анастасия Асанович и педагог-организатор школы «Покровский квартал» Никита Каменский. Они получили дипломы победителей в номинации «Вожатые, работающие с постоянными детскими коллективами», а также авторскую настольную игру, сертификат, предоставляющий возможность поработать вожатым в лагере «Орленок» без конкурсного отбора, и портативную колонку с рюкзаком.

— Могу сказать, что конкурс очень необычный, — поделился Никита Каменский. — По моему мнению, его сложность заключалась в полном отсутствии понимания, как его выиграть. На протяжении всего финала никто не знал, как эксперты нас оценивают и какие у кого промежуточные результаты. Задания были не такими сложными и связаны с нашей работой. Главное, что я сам для себя тоже вынес пользу из участия в конкурсе.

В этом году в конкурсе «Лига вожатых» приняли участие восемь тысяч человек.

— Это колоссальная цифра, которая дает понять, что мы идем в правильном направлении и готовы и дальше брать на себя сложнейшую задачу — воспитать достойного человека, — рассказал директор ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» Александр Кудряшов. — «Лига вожатых» занимается очень важным делом, ведь от того, что сегодня будет заложено в наших детей, зависит, какую страну мы с вами увидим завтра.

Конкурсы Дети Профессии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте