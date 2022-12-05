Молодые столичные педагоги стали одними из лучших вожатых страны

Экзамен вожатых Мосгортур / Фото: Антон Гердо / «Вечерняя Москва»

4 декабря подвели итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства вожатых «Лига вожатых». В числе победителей есть и столичные участники.

За пять дней претенденты приняли участие в четырех испытаниях. Первое из них — «Я — личность», в котором оценивали самопрезентацию. Во втором испытании «Я — творчество» участники разрабатывали концепцию детского лагеря. В третьем состязании «Я — профессионал» конкурсанты демонстрировали свои профессиональные навыки в конкретной педагогической задаче. А в последнем состязании «Я — создатель» участники создавали методические разработки для вожатых по разным направлениям.

Среди 24 победителей — двое москвичей: вожатый Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара Анастасия Асанович и педагог-организатор школы «Покровский квартал» Никита Каменский. Они получили дипломы победителей в номинации «Вожатые, работающие с постоянными детскими коллективами», а также авторскую настольную игру, сертификат, предоставляющий возможность поработать вожатым в лагере «Орленок» без конкурсного отбора, и портативную колонку с рюкзаком.

— Могу сказать, что конкурс очень необычный, — поделился Никита Каменский. — По моему мнению, его сложность заключалась в полном отсутствии понимания, как его выиграть. На протяжении всего финала никто не знал, как эксперты нас оценивают и какие у кого промежуточные результаты. Задания были не такими сложными и связаны с нашей работой. Главное, что я сам для себя тоже вынес пользу из участия в конкурсе.

В этом году в конкурсе «Лига вожатых» приняли участие восемь тысяч человек.

— Это колоссальная цифра, которая дает понять, что мы идем в правильном направлении и готовы и дальше брать на себя сложнейшую задачу — воспитать достойного человека, — рассказал директор ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» Александр Кудряшов. — «Лига вожатых» занимается очень важным делом, ведь от того, что сегодня будет заложено в наших детей, зависит, какую страну мы с вами увидим завтра.