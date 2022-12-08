МегаФон улучшил скорость мобильного интернета в подмосковном Дмитрове в 1,5 раза

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Российский сотовый оператор завершил проект по улучшению качества связи в Дмитрове. В результате скорость мобильного интернета для жителей города увеличилась на 54 процента. Сейчас, по данным независимых исследований международной компании Ookla, она в полтора раза выше, чем у других операторов.

Проект, который включал в себя модернизацию действующих базовых станций и строительство новых, начался в сентябре этого года и завершился в течение трех месяцев.

Причиной модернизации стало резкое увеличение нагрузки на сеть. Только за последний год потребление мобильного интернет-трафика в Дмитрове выросло на 40 процентов. Чтобы подготовить сеть к дальнейшему росту нагрузок, технические специалисты компании установили на базовых станциях новое оборудование. Оно и позволило увеличить емкость сети. Теперь независимо от будущих нагрузок абоненты смогут пользоваться качественным высокоскоростным мобильным интернетом. Кстати, после завершения модернизации медианная скорость загрузки в городе составила 50,3 Мбит/с. Такие данные по итогам третьего квартала приводит Ookla на основе замеров, которые абоненты крупнейших операторов делают в приложении Speedtest.

Как проходила модернизация? Оператор при планировании развития сети проанализировал потребление мобильного трафика в каждой локации и на основе больших данных спрогнозировал дальнейший рост нагрузки. Основываясь на этих расчетах, специалисты компании определили места, в которых строительство и модернизация инфраструктуры позволят улучшить качество связи для максимального числа абонентов.

Работы проходили, в основном, в жилых микрорайонах, где сотовый сигнал может быть недостаточно сильным из-за плотной застройки. Для усиления сигнала оператор задействовал диапазон 800 МГц, имеющий высокую проникающую способность.