Подарить частичку тепла может каждый

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

15 декабря столичные волонтеры передали участникам специальной военной операции новогодние открытки с пожеланиями и поздравлениями от жителей Москвы.

Первые собранные в рамках акции «Москва помогает» карточки добровольцы привезли в один из военных комиссариатов. Кроме открыток, в течение двух недель жители столицы передадут для участников СВО, семей мобилизованных и людей, проживающих на новых территориях, сладкие подарки, новогодние игрушки, настольные игры, гирлянды, мишуру, подарочные наборы для мужчин.

— Открыто более 40 пунктов по сбору подарков. Каждый может принять участие в акции «Москва помогает» и подарить частичку тепла всем, кто в этом нуждается, — сказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Отметим, что принести новогодние подарки в пункты сбора и подписать открытки с пожеланиями можно до 8 января. Штабы проекта «Москва помогает» открыты в садах имени Баумана и «Эрмитаж», на фестивальных площадках «Московских сезонов» и в других местах столицы.