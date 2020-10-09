Как правильно выбрать и купить водоочистители для загородного дома

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Владельцам загородных домов, дач приходится самостоятельно решать вопрос с подведением воды. Для этого организуется автономный источник – колодец или скважина. В поступающей воде могут содержаться инородные примеси в виде механических частиц — глины, песка, ила. Вкус воды может ухудшиться, если в ней содержатся соли тяжелых металлов. Они также приводят к преждевременному выходу из строя оборудования. Решение проблемы — купить водоочистители.

В продаже представлен большой выбор фильтров для бытового использования, которые отличаются принципом работы, спектром решаемых задач, производительностью. Чтобы правильно подобрать фильтрующую установку, придерживайтесь следующих советов:

сделайте химический анализ воды;определите количество воды, необходимое для ежедневного использования;подберите подходящий тип фильтрующей установки.

Химический анализ нужен для того, чтобы определить тип имеющихся примесей. На основании результатов подбирается оптимальный водоочиститель. В зависимости от того, сколько каждый день будет потребляться жидкости, определяется необходимая производительность оборудования. Чем больше жильцов, тем больше должна быть производительность фильтров.

Фильтрационные системы отличаются принципом работы, конструктивным исполнением и способом монтажа. В быту используются проточные, накопительные и магистральные модели. Они могут монтироваться под мойку, устанавливаться на стол или в диспенсер. Выбирайте вариант, который удобен будет конкретно для вас. Если возникли вопросы, появились сомнения, лучше проконсультироваться с менеджерами специализированных магазинов. Расскажите о своих предпочтениях и пожеланиях. Они подберут модель фильтра, которая будет справляться с поставленными задачами.

Покупка фильтрационной системы — выгодное вложение денег. Очищенная вода не только вкусная, но и полезная. Она улучшает качество продуктов, а также защищает дорогостоящее оборудование от серьезных поломок и ремонта.

Источник: https://coolmart.ru.

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