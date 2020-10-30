Ораторское искусство: 7 советов для удачного публичного выступления

Цицерон / Фото: https://pixabay.com

Каждому человеку рано или поздно приходится выступать с речью перед той или иной аудиторией. Это может быть, например, небольшой доклад в институте, участие в какой-нибудь конференции или же презентация на работе перед своими коллегами.

При этом кто-то от природы наделен ораторскими способностями и без труда справится с подобной задачей. Но большинство людей не обладают таким талантом, поэтому они испытывают страх перед публикой. Именно из-за страха публичных выступлений они посещают курсы и тренинги общения.

Главные страхи любого начинающего оратора и как с ними справиться

Для того, чтобы человек смог справиться со своими страхами перед выступлением, сначала нужно понять, что именно его тревожит.

Главный страх почти каждого выступающего — это боязнь сцены. Проще говоря выступающему очень страшно забыть свой текст. Что же делать в этом случае? Во-первых, рекомендуется заучить хотя бы первую часть своей речи. Это позволит удачно начать выступление и зарядиться уверенностью для завершения своей презентации. Во-вторых, довольно часто не возбраняется подготовка небольших карточек с тезисами речи, в которые можно время от времени посматривать. В-третьих, многие выступают с презентациями на большом экране, которые также помогают выступающему ориентироваться по тексту своего доклада.

Еще одним серьезным страхом каждого оратора является сильное волнение. Человек может идеально знать свою тему и выучить весь текст, но будет сбиваться или не сможет даже раскрыть рта перед публикой. Однако эта проблема решается постепенно с каждым новым выступлениям. Помимо этого, можно записаться на курсы ораторского мастерства, где преподаватели помогут приобрести уверенность для будущих публичных речей.

Наконец, многие ораторы боятся каверзных вопросов от аудитории после окончания выступления. Но можно довольно просто справиться и с такой ситуацией. Для этого необходимо заранее продумать, какие вопросы могут задать люди из зала. Все вопросы рекомендуется записать и дать на них краткий или развернутый ответ. Такая подготовка позволит научиться с уверенностью отвечать на реальные вопросы из зала и спокойно коммуницировать с публикой.

Несколько советов для удачного выступления

В первую очередь необходимо хорошо подготовиться к выступлению:

написать текст;продумать вопросы;выучить особенно сложные моменты;несколько раз порепетировать.

Рекомендуется добавить в свое выступление небольшую историю, причем лучше даже из личного опыта. Этот прием хорошо использовать, если люди в аудитории начинают терять интерес к теме, скучать и хуже воспринимать информацию. Это поможет завладеть вниманием аудитории. Удачно рассказанная история вернет их интерес к теме выступления.

Также рекомендуется пройти курс в школе ораторского искусства. В этом месте преподаватели научат, как удержать внимание публики, улучшить свою дикцию и вести грамотно публичную дискуссию.

Еще одной составляющей удачного выступления перед публикой является предварительная работа с голосом. Речь идет о моментах, когда нужно делать правильные акценты, подбирать более подходящую интонацию, чтобы завладеть вниманием аудитории. Для этого следует работать над дикцией и постановкой правильного дыхания.

При подготовке презентации надо придерживаться правила «меньше текста, больше графиков и картинок». Обычно людям в зале сложно одновременно слушать и читать текст на экране. А воспринимать изображения намного проще — в итоге все выступление запомнится им намного лучше.

Совет от специалистов по ораторскому искусству: во время доклада улыбаться и использовать жесты. Это поможет расположить аудиторию к себе еще больше.

Наконец, стоит помнить о том, что выступления ни в коем случае нельзя затягивать. Необходимо уважать свою публику и не забирать у нее лишнее время. При этом можно вполне спокойно закончить свою речь чуть раньше и использовать оставшееся время для вопросов или общего обсуждения.

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