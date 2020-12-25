Забота и поддержка: клиенты «Моссоцгарантии» всегда уверены в завтрашнем дне

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Забота, безопасность и благополучие — вот что необходимо людям старшего возраста для того, чтобы жить спокойно и размеренно. Все это более четверти века обеспечивает для пожилых москвичей государственное унитарное предприятие «Московская социальная гарантия». О работе предприятия мы беседуем с его генеральным директором Натальей Бухтояровой.

— Наталья Николаевна, расскажите вкратце о работе ГУП «Моссоцгарантия».

— Предприятие оказывает москвичам старшего возраста социальную помощь, направленную на защиту их имущественных прав. Мы занимаемся тем, что заключаем с пенсионерами договоры пожизненного содержания с иждивением, а также переселяем пожилых москвичей в социальные жилые дома. Очень важно, что и в том, и в другом случае мы обеспечиваем нашим клиентам безопасность и полную защиту от так называемых черных риелторов.

— Как именно это происходит?

— Когда пенсионер заключает с нами договор, то его жилье переходит в собственность города Москвы. Если это договор пожизненного содержания с иждивением, то человек остается жить в своей квартире. При этом он получает единовременную выплату в размере трех процентов от рыночной стоимости жилья, затем ежемесячно мы выплачиваем ему от полутора до двух прожиточных минимумов, который ежеквартально индексируется правительством Москвы, оплачиваем коммунальные услуги. За клиентом закрепляется куратор, связь с которым поддерживается постоянно, к куратору можно всегда обратиться за помощью.

Если человек переселяется в социальный жилой дом, то в обмен на свое жилье он получает полноценную квартиру со всеми удобствами и свежим ремонтом. Все расходы по переезду и оформлению документов мы берем на себя. Коммунальные услуги жители социальных жилых домов также не оплачивают. Кроме того, здесь люди получают целый пакет услуг: помощь соцработников, доставка продуктов и медикаментов, парикмахерская, автомобиль для необходимых поездок, круглосуточная охрана. В социальных жилых домах регулярно проходят культурно-досуговые мероприятия, проводятся экскурсии, встречи, концерты. Правда, в этом году культурную программу пришлось максимально сократить из-за коронавируса.

— Кто может стать клиентом ГУП «Моссоцгарантия»?

— Мы заключаем договора пожизненного содержания с москвичами старше 65 лет и с москвичами от 60 лет, имеющими инвалидность первой и второй группы. А в социальный жилой дом могут заселяться женщины старше 55 лет и мужчины после 60 лет.

— Предприятие работает в Москве уже 26 лет. Сколько жителей столицы воспользовалось услугами «Моссоцгарантии» за это время?

— Предприятие было создано по инициативе Комитета социальной защиты населения города Москвы на основании постановления правительства Москвы. За эти годы с нами заключили договоры пожизненного содержания с иждивением около пяти тысяч человек. В Москве построено четыре социальных жилых дома на 483 квартиры, в которых уже есть свои «долгожители». Некоторые пенсионеры живут там 20 лет и более. Ежегодно к нам обращаются около 200 москвичей: кто-то заключает договоры, кому-то необходима консультация, кто-то интересуется работой нашего предприятия. Есть даже звонки из других городов России, но мы работаем только с москвичами.

— Каким стал для «Моссоцгарантии» уходящий год?

— Этот год был непростым не только для нашего предприятия, но и для всей страны, для всего мира. Эпидемия внесла свои коррективы, так что пришлось многое изменить в работе. Самое главное, на что мы направили наши усилия, — это сохранение жизни и здоровья наших клиентов. Ведь именно эта категория граждан — люди в возрасте 65 плюс — оказалась наиболее уязвимой. Весной, когда мэр Москвы Сергей Собянин объявил режим самоизоляции, все жители социальных жилых домов и те, кто проживает в своих квартирах, соблюдали его неукоснительно. Наши клиенты — люди дисциплинированные, так что уговаривать никого не пришлось. Но на социальных работников и кураторов легла огромная нагрузка. Им пришлось взять на себя обслуживание не только своих подопечных, но и тех, кто по возрасту и состоянию здоровья обслуживал себя самостоятельно. Ничего не поделаешь — людей надо было максимально оградить от внешних контактов, и соцработники сделали все возможное, чтобы это сделать. Но очень надеюсь, что в скором времени этот непростой период закончится.

— Что бы вы пожелали москвичам накануне наступающего года?

— Прежде всего — здоровья. Это самая большая ценность, которую надо беречь в любом возрасте. А наши двери всегда открыты для москвичей старшего возраста. «Московская социальная гарантия» — это предприятие, давно завоевавшее себе доброе имя, поэтому люди приходят к нам охотно.

Предприятие ГУП «Моссоцгарантия» работает в Москве с 1994 года. Оно находится в ведомственном подчинении Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Адрес г. Москва, улица Новослободская, дом 73, стр. 1 (ст. метро «Савеловская»). Телефоны 8 (495) 916-39-51, 8 (495) 917-06-75. Сайт msgr.ru.