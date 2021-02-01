Покупателям предлагают телепортироваться в магазин

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Торговая сеть «Пятерочка» стала общаться с покупателями с помощью высоких технологий, а именно — с помощью DOOH. Это цифровые медиа, которые размещаются в общественных местах: кафе, барах, ресторанах, стадионах, автозаправках и т. д. Теперь покупатели сети на остановках общественного транспорта смогут увидеть плакаты, на которых размещен QR-код. Наведя на него камеру телефона, можно «телепортироваться» в обновленный магазин «Пятерочка». Каждого оказавшегося в виртуальном магазине на полках и витринах будут ждать купоны с баллами на «Выручай-карту». Инновационный проект удалось запустить совместно с агентством Havas Media.

Новая DOOH-кампания — «порталы» в магазин, в который можно попасть прямо с улицы с помощью своего смартфона, — уникальное решение для ретейла. Портал ведет в виртуальный магазин в новой концепции, по которому можно прогуляться и найти приятные сюрпризы. В рамках проекта разработано шесть креативов, каждый из которых отражает определенное преимущество нового концепта. Например, широкий ассортимент свежих и качественных продуктов, свежевыжатый сок и кофе, горячая выпечка, удобные кассы самообслуживания или скидки на товары.

— Благодаря этому проекту мы даем возможность каждому побывать в нашем обновленном магазине и специально для этого разработали интерактив с возможностью получения подарочного купона. Гибридный подход к коммуникации, который сочетает в себе погружение гостя из офлайн в онлайн и затем возвращает обратно в офлайн, — эксперимент для нас. Мы рады пробовать что-то новое и предлагать нестандартные механики. Уверена, они найдут отклик и запомнятся нашим гостям, которых мы ждем каждый день, — комментирует директор по маркетинговым коммуникациям торговой сети «Пятерочка» Оксана Трофимова.

— Обновленный магазин создает возможность заглянуть в гости, даже когда вы находитесь от него далеко. OOH — одно из ключевых медиа для привлечения трафика в магазин для игроков продуктового ритейла, что подтверждается данными эконометрического моделирования для торговой сети. Помимо тактических задач, размещение на остановках, где люди ждут своего транспорта, позволяет вовлечь пользователей в интерактивный спецпроект. Он помогает решить имиджевые задачи, рассказать о новинках обновленного магазина и создает триггер для последующего посещения, — комментирует Юлия Суворова, руководитель отдела аккаунт-менеджмента агентства Havas Media.

Кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев, рассуждает:

— Люди любят, когда с ними играют. Особенно когда им скучно, например, в метро или в ожидании автобуса. Если учесть, что смартфон сейчас есть практически у каждого, а на многих остановках еще и бесплатный Wi-Fi, то, наверное, многие захотят с помощью виртуального тура по магазину развлечься. А уж если есть возможность при этом получить подарок, то, думаю, желающих будет еще больше. Особенно среди молодых людей, лучше знакомых с современными технологиями. К виртуальному шопингу мы во время самоизоляции уже привыкли, а теперь вот виртуальный тур по магазину. Это неожиданно.