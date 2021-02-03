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Решить вопрос, не вставая с дивана
Фото: freepik.com

Решить вопрос, не вставая с дивана

Никита Миронов  

Общество

Услуги в столице стремительно переходят в онлайн. Цифровой формат удобен тем, что можно здорово экономить время и решать многие вопросы дистанционно. А в итоге — успевать больше.

Так, например, чтобы заранее спланировать свои дела, жители Москвы и области могут записаться на конкретное время для посещения офисов МТС Home/МГТС (услуги МГТС отныне предлагаются под брендом МТС Home из-за объединения всего мобильного и фиксированного бизнеса в Московском регионе под управление МТС). Но многие вопросы и вовсе решаются дистанционно: изменить тариф, подключить дополнительные услуги, оплатить их или получить консультацию по любым услугам и сервисам компании можно в чате — с Евой или электронным помощником — на сайте или в официальных аккаунтах компании в соцсетях.

Еще одно новшество: самостоятельно, не вставая с дивана, можно оптимизировать дома работу Wi-Fi через виджет «Интерактивная помощь» на сайте МТС Home/МГТС. С его помощью, используя пошаговую инструкцию, можно самостоятельно решать вопросы по фиксированным и мобильным услугам компании: домашний интернет, телевидение, городской телефон, видеонаблюдение, мобильная связь. Например, если у вас не открывается конкретный сайт, нет доступа в интернет, рассыпание или замирание ТВ-картинки, возникли проблемы с ТВ-пультом, короткие гудки или тишина в трубке домашнего телефона, то — виджет вам в помощь. В общем, звонить в колл-центр или идти в офис уже смысла нет: многие вопросы решаются онлайн.

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