Жильцы элитного дома жалуются на строительный шум

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Журналисты «Вечерней Москвы» побывали в двух элитных жилых комплексах — на западе и севере столицы. Оказывается, дорогое жилье не всегда приносит владельцу чувство комфорта.

Наш первый адрес — жилой квартал на Шелепихинской набережной. Территория — охраняемая, посторонние попасть не могут. Двор — без машин.

— Это очень удобно, потому что ребенка можно отправить гулять и не переживать, что его задавят, — рассказывает местная жительница Екатерина. — Да и взрослым удобно пройтись. Я, бывает, выхожу во двор для пробежки и утренней гимнастики.

Вместо с тем, как пояснила Екатерина, есть и минусы.

— Во-первых, вокруг стройка. Техника гудит, пыль летит в окна, — сетует женщина. — Во-вторых, единственное поблизости место для прогулок — набережная Москвы-реки, перекопано. Гулять там, конечно, можно, но все время приходится обходить грязь.

Также, как пояснила женщина, зимой во дворе плохо убирали снег и наледь, можно было поскользнуться.

— А еще в подъезде, бывает, пахнет мусором. Похоже, что мусоропровод неисправен, — считает Екатерина.

Житель дома Андрей Викторович, напротив, доволен.

— Во-первых, жилье новое. Я не люблю вторичку, не знаю, кто в квартире раньше жил, как сложилась его судьба, — рассуждает мужчина. — Во-вторых, квартиры здесь очень комфортные. Потолки — 310 сантиметров, высокие окна, просторные холлы. В каждом подъезде — охранник, а это значит, что кто попало не зайдет, и квартирных краж не будет. Плюс, конечно, соседи. Здесь живут нормальные обеспеченные люди, которые не дебоширят и не слушают ночами музыку. С ними всегда можно договориться.

Трудно договариваться только со строителями, которые делают в чьей-то квартире ремонт. Приходится выходить на хозяев жилья и разговаривать с ними.

Жилой комплекс на улице Верхней, что недалеко от Белорусского вокзала, выстроен в классическом стиле. Территория тоже закрытая: отдельно парковка и отдельно красивый ухоженный двор без машин.

— Квартиры тут огромные, в подъездах охрана и вообще все очень прилично. К коммунальщикам претензий никаких нет, — рассказывает Мадина, няня, гуляющая с ребенком. — Минус в том, что двор не очень большой, но всегда можно выйти с коляской, пройтись по соседним улицам. Благо, кроме Ленинградки, оживленных улиц нет, и в районе довольно тихо.

Недостаток дома, как пояснила женщина, в том, что в помещениях на первом этаже до сих пор идет ремонт: оттуда доносится шум.

— Вообще, наверное, в новые дома лучше переезжать, когда уже все устаканится: все переедут и сделают ремонт. А если новостройка недавно сдана, то какие-то движения и шум все равно будут, тут уж ничего не поделаешь, — уверена женщина.

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