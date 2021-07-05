Эпоха пустых холодильников и сервисов готовой еды

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» прошел круглый стол, посвященный развитию дистанционных сервисов и услуг. Оказывается, этот сегмент рынка в последние полтора года сильно вырос.

И в прошлом, и в нынешнем году отчетливо заметна тенденция — многие москвичи стараются избегать ненужных социальных контактов, рассуждает глава Общества защиты прав потребителей «Общественная потребительская инициатива», председатель экспертного совета конкурса «Московское качество» в категории «Дистанционные сервисы и услуги» Олег Павлов.

— В итоге на рынке дистанционных услуг резко выросло как количество потребителей, так и количество игроков, а также скорости и качество услуг, — пояснил Олег Владимирович. — И голосуя на конкурсе «Московское качество», потребители, по сути, рассказывают нам о своем опыте: понравилось — не понравилось. Голосование также показало, что москвичи в целом освоили дистанционные сервисы. Они знакомы уже с целым спектром таких сервисов! И эта конкуренция рынку идет на пользу.

Как пояснил эксперт, с начала пандемии взрывной рост показала такая категория, как доставка продуктов, — все-таки эти товары покупают чаще всего.

Наталья Галкина, директор по внешним связям Ассоциации компаний интернет-торговли, убеждена, что взрывной рост «дистанционки» продолжится.

— Обратите внимание: даже после снятия ограничений доля интернет-торговли продолжала расти и сейчас достигает 8,7 процента от общего оборота розницы, — пояснила эксперт. — Дело в том, что многие москвичи просто привыкли делать покупки в интернете: это быстро, удобно, а часто еще и дешево. Так зачем же отказываться? Сегодня в Китае, где массовая интернет-торговля началась раньше, чем в России, доля сетевых продаж достигает уже 30 процентов розницы! Вот уровень, к которому надо стремиться.

Александр Борисов, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребительского рынка, пояснил, что идет и смена поколений потребителей. Для молодых людей покупки через интернет стали не исключением, а правилом.

Для них «купить» означает сделать несколько кликов в смартфоне. Эти люди живут с пустыми холодильниками! Если они хотят поесть, то просто заказывают готовую еду. Ну или продукты для ее приготовления. Еще одна тенденция — подписка на доставку наборов еды, которую нужно просто разогреть. Вообще, все идет к тому, чтобы просто экономить время — один из наших главных ресурсов.

Как пояснил эксперт, многие молодые люди сегодня даже одежду и обувь покупают исключительно в интернете. Вместо реальной примерки в магазине они читают отзывы в сети и принимают нужное решение.

— Я уверен, что в будущем начнут развиваться нишевые интернет-сервисы. Например, онлайн-тренировки для тех, кто принципиально не хочет ходить в спортзал. Или шопинг для тех, кто терпеть не может торговые центры и готов делать выбор только со смартфона, не вставая с дивана, — считает Александр Борисов. — И останутся на плаву те сервисы, которые предлагают нишевые продукты для небольшой категории клиентов.

КСТАТИ

Торговля в столице перемещается в онлайн, в результате меняется роль торговых центров. Оттуда будут «уходить» одежда, обувь, парфюмерия, косметика, ювелирные изделия. В итоге, по прогнозу экспертов, торговые центры станут развиваться как общественно-культурные пространства, где будут проходить, например, концерты и выставки.