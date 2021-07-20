Столица, дай напиться

1955 год. Колонка с питьевой водой на 2-й улице Марьиной Рощи. Сегодня найти карту с расположением питьевых фонтанчиков можно на сайте городских парков/ Фото: Pastvu.com

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы.

Столетие назад, как и сегодня, единственным спасением от жары и жажды была вода. Но мало кто знает, что в 1920-х годах в столице началась ее тотальная нехватка. Жители били тревогу и писали в «Вечерку» возмущенные письма.

После революции к 1925 году население столицы удвоилось и достигло двух миллионов жителей, и к 1926 году воды стало не хватать даже в самой Москве-реке. Ситуация в жаркую погоду обострялась, и спасать людей от жажды брались предприимчивые «бизнесмены». Читатель, представившийся «С-й», 15 июля 1926 года писал в «Вечерку»: «На улицах Москвы, особенно около садов и парков, стоят с чайниками в руках десятки детей и взрослых. За одну копейку вы можете получить у них «стакан чистой, холодной воды».

Стаканы, как известно, не моются, вода берется зачастую из подозрительных по чистоте источников. На Воробьевых горах она набирается прямо из реки». Следом пришло письмо от врача С. Пучкова: «В общественных местах нельзя достать обыкновенной питьевой воды, которая в Москве очень доброкачественна и вкусна». Читатель предложил позаимствовать опыт Германии — создать сеть водонапорных колонок-фонтанчиков по всему городу. «Вода вытекает в виде маленьких фонтанчиков, благодаря чему ее можно пить непосредственно ртом, не употребляя посуды, что имеет большое санитарное значение. Почему бы не устроить такие питьевые колонки и в Москве?» Но где взять качественную воду для этих колонок, врач не сообщил.

Проблема с водой решалась следующие пять лет, а «Вечерка» с завидной регулярностью печатала обращения граждан по этому поводу. И только в 1931 году было решено использовать ресурсы реки Волги для снабжения столицы водой.

Так, в 1937 году было закончено строительство знаменитого Канала имени Москвы, благодаря которому столица решила проблему с водоснабжением на десятки, а то и сотни лет вперед.

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Максим Горохов, Житель СЗАО, 39 лет. Вопрос: Дают ли донорам, выполнившим более 145 донаций цельной крови и ее компонентов, поощрения в виде благодарностей мэра Москвы или каких-либо иных почетных грамот?

Ответ редакции «МВ»: Депутат Московской городской думы Стебенкова Людмила: «Граждане, выполнившие такое количество донаций, получают звание Почетного донора Москвы. Они имеют право на ряд льгот: бесплатный проезд на общественном транспорте, скидка на оплату коммунальных услуг и лекарственных препаратов, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов».