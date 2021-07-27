Врач призвал перестать верить слухам о вакцинации

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Специалист отмечает: вокруг вакцинации всегда много мифологии, конспиралогии и предрассудков. Такой «коктейль» приводит к ненужным спорам. Однакодело не только всловесных перепалках между противниками прививок, проблема в том, что из-за отказа от вакцины в некоторых регионах могут происходить серьезные вспышки заболевания.

— Мы живем в 2021 году, и казалось бы, подобные вопросы не должны составлять предмет дискуссии, ведь научно-медицинское сообщество давно представило все доводы за прививки, тем не менее мы сталкиваемся с невежеством людей, — отмечает врач.

Ярким примером могут служить вспышки кори в Италии и на Украине, когда заболевание, эпидемии которого удавалось сдерживать за счет вакцинации, вдруг стало поражать непривитое население.

— История вакцинации насчитывает более трех столетий, и даже такой колоссальный опыт в борьбе с опасными заболеваниями не может убедить людей защищать свой организм с помощью современных препаратов, — говорит Парвиз Азизов.

Существуют, по его словам, разные мифы и предрассудки. Первый — это контроль численности людей на планете за счет вакцинации.

— С распространением вакцины от коронавирусной инфекции стал набирать популярность миф о чипировании населения и контроле их жизнедеятельности, например, за уровнем артериального давления, — приводит он пример. — Так, Виктория Боня усиленно пытается донести своей аудитории, что после вакцинации люди будут чуть ли не раздавать 5G и быть при этом кому-то подконтрольными.

Парвиз Азизов напоминает о персональной ответственности публичных людей за распространение ложной информации, в том числе перед миллионной аудиторией, которая готова поверить своему кумиру.

— Еще один миф — содержание тяжелых металлов в составе вакцин, — продолжает врач. — Часто в пример приводят ртуть. Для сравнения: если вы съедите один кусок морской рыбы, человек получит в сотни раз больше ртути, чем от прививки. Только от морепродуктов люди отказываться не хотят.

Другой предрассудок — опасное содержание антибиотика в составе вакцины. Однако его добавляют в препарат для того, чтобы исключить распространение бактерий и повысить стерильность препарата.

— Жалуются антипрививочники и на содержание консервантов, в том числе алюминийсодержащих, в составе вакцин, — добавляет аллерголог-иммунолог. — Но в некоторых продуктах таких соединений намного больше, чем в той же вакцине.

В качестве примера он приводит пептидные вакцины, в основе которых лежит взятый кусок белка вируса. В сочетании с соединениями алюминия на такую молекулу иммунная система даст лучший ответ.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Еще один миф — развитие заболеваний, от которых человек проходит вакцинацию. Убедительное доказательство — детям первого года жизни вводят препараты против кори, краснухи, паротита, полиомиелита, туберкулеза, коклюша и других опасных болезней. Если ребенок подхватит одну из этих инфекций, не исключены серьезные осложнения, а в самом худшем случае вероятен летальный исход.

— Ни у кого не возникнет вопрос, нужно ли вакцинировать от полиомиелита, если человек увидит последствия такого серьезного заболевания, его влияния на те же конечности, — отмечает он. — В советское время благодаря вакцинации победили и другое заболевание — дифтерию.

Не имеет научного обоснования и еще один предрассудок — вакцинация кардинальным образом влияет на иммунную систему. Те же американские родители, по словам специалиста, могут считать вакцинацию нарушением прав человека, поэтому отказываются от нее, полагаясь на естественный иммунный ответ организма при столкновении с болезнью.

— Один британский ученый в своей статье пытался доказать, что вакцина ММR (комбинированная аттенуированная живая вакцина от инфекций: эпидемического паротита, краснухи и кори — прим. «ВМ») может повлиять на развитие аутизма у детей, — приводит пример Парвиз Азизов. — Публикация получила невероятный отклик у антипрививочников. Но любое мнение может существовать, пока кто-то не докажет обратное. Другой британский журналист провел свое расследование, выяснив, что у группы исследователей оказались свои меркантильные интересы. Сам автор статьи запатентовал вакцину, которая три компонента MMR делила на разные составляющие. Якобы по одному компоненту вводить безопасно. После расследования статья этого автора была аннулирована.

Аллерголог-иммунолог подчеркивает: если человек не знает, как изготавливается и работает вакцина, ему лучше не нести ложную информацию в общество. Среди других примеров можно вспомнить мифы об изменении ДНК у привитых людей, мутациях в их организме, о бесплодии и других.

— Сейчас такой период, когда наша иммунная система имеет много шансов на встречу с опасной коронавирусной инфекцией, — отмечает врач. — И хотя вирус мутирует, меняя свои свойства и лучше приспосабливается, существующая от COVID-19 вакцина защитит организм. В конечном итоге любая цель вируса — заражать как можно больше людей, а не убивать их. И чем дольше вирус эволюционирует, тем более заразным он становится.

Именно поэтому, по его словам, важно провести вакцинацию и прервать цепочку передачи вируса от одного человека к другим.