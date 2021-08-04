Арбуз с изюминкой: необычные рецепты из бахчевых

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

3 августа в России отмечался День арбуза, и в столице открылись бахчевые развалы. Конечно, арбузы и дыни можно есть и просто так, но не менее интересно приготовить из них что-нибудь оригинальное. Повар Татьяна Иваненко поделилась с «Вечеркой» идеями необычного использования бахчевых.

— Конечно, арбузы и дыни — это изумительные десерты и отличное средство для утоления жажды, но я хотела бы призвать вас фантазировать и экспериментировать. Делать с ними салаты, первые блюда, запекать с другими овощами — дыни уж точно. Все бахчевые культуры прекрасно сочетаются с мясом, их можно подавать как гарниры, как закуску — на шпажках, с оригинальными сочетаниями. Например, арбуз очень хорош с черным хлебом! А еще его вкусно есть с соленым сыром, получается изысканное блюдо.

А также с оливками. На вкус и цвет товарища, конечно, нет, но не останавливайтесь на традиционном использовании этого лакомства.

Кроме того, помните, что самые поздние арбузы и дыни можно довольно долго хранить в прохладном помещении.

И если арбуз выбирается по слуху (трещит — не трещит), то дыня — по аромату, который не может сдержать даже корочка. На стол для десерта я советую покупать «торпеды», длинные дыни, а для готовки — кругленькие «колхозницы».

Фигурная резьба (карвинг)

Искусство красивой подачи арбузов и дынь требует мастерства. Хотите потренироваться? Срежьте с половины арбуза зеленую корку и дерзайте. Проще всего начать с геометрических узоров — вам будут нужны только тонкий нож и воображение. А вообще проще всего сделать из половинки кружка арбуза ежа — появившись на тарелке у ребенка, он его не уколет, а развеселит. И учтите: по карвингу теперь проходят чемпионаты Европы

Яблоки в арбузе

Арбуз разрежьте пополам, удалите мякоть, внутрь положите нарезанные крупно яблоки, присыпьте корицей и запекайте в духовке в двух арбузных «чашах» Вкус изумительный!

Розовый лед Мякоть арбуза без косточек, сок лайма или лимона (по вкусу), немного мяты смешайте и разбейте блендером в пюре. Разлейте массу по формам, заморозьте и подавайте как десерт, украсив орешками.

Дыня жареная с курицей

Белое мясо курицы нарезать длинными ломтиками, отбить их сильно, до полной мягкости, обжарить на огне до корочки. В оставшемся после курицы масле обжарить куски дыни (можно так использовать не самую сладкую, если такая попалась). Выложить на блюдо листья салата, затем попеременно кусочки курицы и дыни, сверху сделать узор из соуса терияки, подавать с отварным рисом.

Освежающий сладкий шейк

Очистив арбуз от косточек, взбейте его в блендере вместе со сгущенкой до однородности. Сгущенки добавьте столько, чтобы смесь не была чрезмерно сладкой. Коктейль надо остудить и разлить по бокалам, сверху можно украсить взбитыми сливками.

Арбузный салат

Арбуз нарежьте кубиками, смешайте с рубленой кинзой, руколой, мятой и кружками редиса, заправьте соусом из имбиря, перца чили, соевого соуса, кунжутного масла, сока лайма и дробленого арахиса, посолите и поперчите, сверху выложите фету.

Салат дынный

Дыню нарезать кубиками, отправить в холодильник. Морковь нарезать тонко, немного присолить и посахарить, добавить изюм и тушить на сковородке до размягчения, затем зажарку остудить, смешать с холодной дыней и подавать, посыпав орешками, на листьях зеленого салата.

Рулеты с дыней

Мясо нарезать длинными плоскими полосками, отбить. Дыню нарезать тонко, положить на мясо, скатать в рулетики, сколоть их зубочистками и обжарить с двух сторон на очень горячем масле по 2 минуты с каждой стороны. Переложить в кастрюлю, залить сливками и томить до готовности.

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Курица под крышечкой

Тушку курицы помелите, обмажьте соусом терияки и присыпьте приправами. Верхнюю треть арбуза срежьте, вытащите ложкой мякоть, опустите курицу внутрь арбуза, прикройте срезанной «крышечкой» и отправьте в духовку на 1–1,5 часа, затем посыпьте кунжутом.

Волшебные горшочки

Баклажаны порезать толстыми кольцами, присолить. Мясной фарш (оптимально — баранину) присолить, поперчить, обжарить на сковороде. Баклажаны обжарить до мягкости, выложить на противень, на каждый положить фарш, ломтик дыни, запекать до готовности, посыпать тертым сыром.

ХИТ, НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Ах, дынная диета! Если верить слухам, никаких от нее проблем нет — в дыне так много полезных веществ, что эта монодиета якобы абсолютно безопасна.

— Конечно, это не так, — уверяет диетолог Людмила Барышева. — Любая монодиета лишает человека массы важных полезных веществ.

Дынная диета в этом смысле ничем не отличается от других.

И есть категории людей, которым она категорически противопоказана. На ней нельзя «сидеть» во время беременности и периода лактации, о ней надо забыть тем, у кого диагностированы болезни мочевыделительной системы, нарушения в работе органов желудочно-кишечного тракта, болезни сердца и сосудов.

ЕСТЬ, НО НЕ ЗАКУСЫВАТЬ

Нет спору, арбузы вкусны, а к тому же полезны, а еще низкокалорийны.

— В мякоти арбуза содержатся витамин А, витамины группы В (В1, В2, В6, В9 и РР), витамин С, витамин Е, а также магний, калий, кальций, фосфор, железо, натрий, что делает арбузы незаменимыми в летних и осенних диетах, — рассказывает терапевт Елена Топалова. — Но диабетикам, например, его можно употреблять в ограниченных количествах. Плюс ко всему людям, у которых есть нарушения работы желудочно-кишечного тракта, нельзя арбузом «закусывать» обед: это спровоцирует метеоризм, ощущение вздутия живота, иногда боли, а часто и расстройство желудка.

ЧЕРНЫЙ ДЭНСУКЭ

Среди арбузов и дынь есть свои чемпионы по ценам. Так, японский черный арбуз сор та Дэнсукэ приносит невысокий урожай, но отличается изысканным вкусом.

Этого уроженца острова Хоккайдо продают за безумные деньги: 8-килограммовый «черныш» как-то ушел за 7000 долларов.

Среди дынь же рекордсменка госпожа Юбари — круглая японская диковина, которая однажды была продана за 29 000 долларов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Цепкова, ландшафтный дизайнер:

— Сейчас, когда наш климат явно изменился, арбузы реально выращивать в Подмосковье. У них очень красивая листва, и на участках они выглядят экзотично и мило. Сначала на арбузе завязывается небольшой плодик, причем, что забавно, лохматый. А потом ягодка начинает поспевать. Надо только забыть о привычке поливать растения в саду и огороде, арбузу это совсем не нужно. Решите вырастить арбуз в следующем году, уже с зимы озаботьтесь поиском семян.

Опыт выращивания арбузов показывает, что они растут и в открытом грунте, но теплица, возможно, более надежна. А вот с дынями все несколько сложнее: медовосладкими они у нас не получаются.