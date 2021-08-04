Как ухаживать за помидорами в августе

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Третий месяц лета щедр на угощения, но жесток в обращении — он насылает на садово–огородные растения огромное количество испытаний, знать о которых надо загодя.

Август — месяц окончательного созревания томатов, но и время серьезных испытаний их на прочность: именно на этом последнем летнем рубеже как на тепличные томаты, так и на те, что растут в открытом грунте, набрасываются болезни.

Как защитить их и чем лечить, если заболеют, рассказывает биолог Михаил Краснов.

Трудно сказать, кто наносит томатам больший удар, какое именно заболевание. Считается, что главный их враг — фитофтора, и я с этим, наверное, соглашусь. Наверняка и среди читателей найдутся люди, имеющие опыт потери урожая из-за фитофтороза. Так вот: это тяжелейшее испытание для помидорных посадок имеет… свой день рождения! Фитофтора «отмечает» его 9 августа. Это, безусловно, усредненная дата появления фитофторы на томатах и картофеле.

Так что, если вы знаете, что не слишком активно вкладывались в профилактику заболевания, лучше до этого числа все побелевшие и побуревшие томаты снять и положить на дозаривание (разложить где-либо или убрать в темноту, раньше клали в валенки). Перед этим можно опустить плоды в горячую воду (55 градусов).

Если же вы занимались профилактикой — попробуем побороться за вызревание томатов на стволах. Но наведываться к ним сейчас надо почаще: им угрожает не только фитофтороз, но и море других испытаний. Запомнить поименно все болезни и отличать их вряд ли нужно, но займемся определением основных, чтобы сориентироваться на месте, поставить правильный диагноз и начать действовать.

Фитофтороз — один из главных врагов томатов и пасленовых в целом. Признаки появления этой беды известны почти всем: сначала на листьях, стеблях и плодах образуются некротические пятна бурого цвета, обычно с легкой более светлой окантовкой. Само растение начинает усыхать, томаты темнеют, у них внутри видны бурые пятна, начинается гниение... Да, так прибывает мадам фитофтора.

Это грибковое заболевание, вызываемое микроскопическими грибками, активируется при высокой влажности и особенно любит, когда разница между дневными и ночными температурами становится солидной. Любит фитофтора и холодные августовские росы. Эта безжалостная дамочка бьет как по томатам в открытом грунте, так и по жильцам неотапливаемых теплиц. Как правило, первой достается картошке — за появлением фитофтороза можно следить по ней. Опасна фитофтора для перцев и баклажанов, лезет она и на стручковую фасоль, а уж помидоры просто обожает.

Если вы обрабатывали посадки и почву фитоспорином или экспериментировали с горячей травой, шансы на спасение есть — фитофтора не любит сенную палочку. Можно попытаться провести обработку посадок фунгицидами, даже сильными, но не стоит забывать, что скоро снимать урожай! А после такой обработки томаты пригодны в пищу не менее, чем через три недели, вот и считайте. Словом, совет: заранее не напрягайтесь, но если нервничаете — снимите все практически вызревшие плоды загодя, меньше будет головной боли.

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Септориоз, или белая пятнистость томатов, дает о себе знать, образуя сначала водянистые пятна, которые затем белеют, а со временем вокруг них появляется более темный кантик. Листья начинают сморщиваться и сохнуть. Это тоже грибковое заболевание, но оно чаще встречается на томатах в открытом грунте. Наползает зараза на растения снизу, от земли, подбираясь к верхушке. Как и всем грибкам, этой пятнистости вольготно во влажной атмосфере.

Поражая растения, зараза лишает их сил и мешает плодам зреть. Пораженные листья надо удалить и сжечь, можно использовать для обработки фунгициды или медный купорос (75 г на 10 л воды).

При другом виде пятнистости — пятнистости бурой, кладоспориозе, можно наблюдать, как внешне здоровые листья томатов вдруг покрываются, причем довольно эстетично, желтоватыми пятнами. Листья начинают сохнуть, опадать, на плодах появляются оливково-зеленые пятна. Кладоспориоз тоже вызывается грибками. Болезнь любит тепличные томаты, но если дело происходит в конце лета, все не так страшно — в основном грибок ест листья. Как правило, хороший результат приносит опрыскивание фитоспорином. Но листья удаляйте!

Мучнистая роса заявляет о своем восшествии на царство появлением белого на лета, так что ее обычно не путают с другими заболеваниями. В открытом грунте она томатам напакостит, но не сильно. А вызывают «росу», кстати, любовь к азоту и ошибки при поливе, так что будьте в дальнейшем аккуратнее. Данный грибок ударяет по иммунитету растений, ослабляет их, но если томаты открытого грунта могут побороться за свое право на жизнь, то тепличные особы иногда сил на сопротивление не находят. Против мучнистой росы тоже используют фунгициды, а по мне, лучшее действие оказывает бактофит (5-процентный раствор).

Антракноз может появиться и весной, и в конце лета и заключать мирные договоры не собирается никогда и ни с кем. О беде говорят темные пятна на плодах — сначала почти незаметные, а потом будто вдавленные внутрь. Иногда кажется, что это кто-то просто любовался томатом, да и оставил на его нежной кожице отпечаток пальца. Увы, нет. Это вашими томатами «полюбовался» антракноз.

После его «поцелуев» плоды постепенно мумифицируются. Если заметили беду — без сожаления удаляйте помидоры, пораженные этим грибком, и опрыскивайте посадки хлорокисью меди (20 г на 5 л воды), а кроме того, используйте 1-процентный раствор бордоской жидкости. Если вы видите, что в целом томаты в хорошем состоянии и им реально можно продлить жизнь до осени, проведите обработку бордоской жидкостью заранее, не дожидаясь антракноза.

Говоря о болезнях томатов, не могу не заметить: это ведь биологически не однолетние растения. Если после сбора первого урожая создать им элитные условия дома, кустики переживут зиму и на следующий год просто ошарашат урожаем. Да, сделать это непросто, но на заметку — возьмите. Но — к теме.

Если вы заметили, что листья томатов скручиваются, а новые деформируются и само растение стало каким-то вялым, спешу огорчить — это может быть фузариозное увядание томатов, заболевание опасное, так как лома против него, считай, нет: на большинство доступных нам химических средств фузариозу наплевать. Есть, правда, и другие болезни (вертициллез и т.п.), внешне напоминающие фузариозное увядание, но поставить диагноз точно сможет только специалист. Если это все же фузариоз, попробуйте фитоспорин, но гарантии выздоровления никто вам не даст.

Невозможно бороться и с бактериальным раком — болезнью, особенно опасной для томатов тепличных. О появлении проблемы могут говорить возникающие на плодах язвочки и трещины на стволиках, из которых со временем начинает выделяться слизь. На плодах потом появляются твердые мелкие пятна, растение становится вялым, а листья вянут и скручиваются, но не опадают.

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Эта проблема, как правило, свойственна для томатов, которые оказались в теплице, но при этом — в тени и повышенной влажности. Аэробные неспороносные бактерии, вызывающие заболевание, любят комбинацию высоких температур и переувлажнения почвы. Поврежденные раком томаты сжигают, а оставшиеся в теплице растения обрабатывают 1-процентной бордоской жидкостью.

Очень неприятная штука — серая гниль. Появившиеся на плодах темные пятна с «мухоморными» точечками могут сигнализировать о том, что вы останетесь без урожая. Поврежденный плод надо немедленно удалить, причем появление серой гнили в теплице — это первый всадник томатного апокалипсиса. Не ждите второго — хватайте ведро воды, стакан — полтора золы и чайную ложку медного купороса (на 2 кв. м площади). Все это размешивайте, отцеживайте, если нужно, и срочно устраивайте обработку.

Когда-то серая гниль захватила мои посадки, а у меня, молодого тогда специалиста, до профилактики в тот год руки не дошли. Результат не замедлил сказаться — гниль съела урожай, я позорно капитулировал. Появление заболевания заметить нетрудно: у основания плодов возникают водянистые пятнышки, вскоре они буреют, и плоды, темнея, начинают сморщиваться. Пятно гнили занимает, как правило, все донце плода, выглядит некрасиво, можно сказать, даже устрашающе.

Вершинная гниль появляется, когда растения загущены, на них не удалялись вовремя листья и так далее. Заболевание поражает, как правило, крупноплодные томаты, гордость огородника. Опыт показывает, что иного способа борьбы с гнилью, как обработка растений 0,2-процентным раствором хлорида кальция, нет.

В дальнейшем профилактически обрабатывайте как листья томатов, так и саму почву, раствором кальциевой селитры (на ведро воды берут одну столовую ложку), фитоспорином, алирином-Б. Не переусердствовали ли вы с внесением азотных удобрений, навоза?

О болезнях томатов можно говорить долго, но основные заболевания теперь вам точно известны. Предупрежу еще о двух опасностях. Первая — столбур, он же микоплазмоз, инфекционное заболевание томатов. Удивительно, но многие не понимают, что это болезнь, и даже ведут разговор о том, что это, дескать, «сортовые особенности», имея в виду вдруг появившийся фиолетовый оттенок у стебля и белую крупную сетку сосудов внутри томатов, потерявших вкус. Болезнь разносят цикадки-пенницы, оздоровить больные кусты нереально — выкапывайте их и сжигайте.

Предупреждаю: риск появления этого заболевания в этом году велик, поскольку столбур любит жару и засуху, которыми то ли баловал, то ли истязал нас июль. В данной ситуации бороться предстоит не с болезнью, а с ее переносчицей цикадкой. Подсказка: она терпеть не может актару и ненавидит золу (опудривайте кусты из расчета 30–40 г на растение).

Второе предупреждение — насекомые-вредители. Они вполне могут активизироваться. Иногда от самых рьяных из них помогает опрыскивание растений разведенным в воде средством для мытья посуды или жидким мылом.

После того как вы уберете томаты из теплицы, ее нужно протравить хлорной известью. Скажу больше: я сам поздней осенью или по весне использую в теплице серную шашку. Пахнет она, конечно, жутко, но зато работает. Проверено на опыте.