Правильный состав шкафов и табуреток

Художники Родион Соснов и Михаил Чистяков (слева направо) около экспонатов выставки / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

18 августа во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства открылась выставка «Придумали и сделали», которая показывает новые веяния на рынке мебели в сегменте экологически чистой продукции.

Барные стулья и комнатные табуреты, держатели для винных бутылок и изящные светильники — все это и многое другое на выставке выполнено из фанеры высшего качества. Соавторы проекта, молодые дизайнеры Михаил Чистяков и Родион Соснов, уверяют, что используют материалы только от проверенных поставщиков, и с чистой совестью могут предложить свои изделия даже для обстановки детской комнаты.

И подобный подход себя оправдывает: у ребят уже есть заказчики, приобретающие их мебель.

— Мы работаем с партнерами, которые проверяют всю цепочку происхождения и производства наших материалов — от породы древесины и состава клеевых компонентов до условий хранения и перевозки нашей фанеры, — пояснил Михаил Чистяков. — Мы искренне убеждены в том, что в деле изготовления экологичной мебели очень важно ответственное производство на всех его стадиях.

Дизайнеры уверены, что представленные на выставке образцы станут не просто выражением их творческой мысли, но и привлекут покупателей к природным материалам в повседневной жизни, что сподвигнет покупателей отказаться от пластика в этой сфере жизни.

— Такая тенденция уже четко заметна в Москве, — отметил Родион Соснов. — Вообще это общемировой тренд, и у нас он проявляется хоть и с опозданием, но уже вполне ощутимо. Люди все чаще проверяют состав покупаемых товаров и отказываются от них, если внутри содержатся какие-то вредные вещества. И наш подход к работе отличается дотошностью: мы производим свою мебель исключительно из местной фанеры. Мы делаем так потому, что это дает возможность развивать местный бизнес, и это наш вклад в поддержку экономики нашей страны, а во-вторых, так мы можем отказаться от длинных схем перевозок и уменьшить выбросы в атмосферу от транспорта.

Акцент на «природность» диктует и определенную эстетику мебели от Чистякова и Соснова: акценты намеренно ставятся на слоистой структуре фанеры и на теплоте и тактильности древесных поверхностей. Все это вместе должно создавать ощущение особого уюта и надежности, так как мебель из высококлассной фанеры долговечна и экологична. Михаил и Родион считают, что за их идеями будущее, а натуральная мебель со временем придет в каждый дом.

Причем никаких трудностей это вызвать не должно: по словам дизайнеров, они с самого начала продумывали технологические аспекты производства и совершенствовали свои идеи в течение трех лет.

А сейчас в качестве соавторов они уже ведут полноценный производственный проект и поставляют натуральную мебель на заказ.

Выставка «Придумали и сделали» продлится до 31 августа. Она открывает в музее целую серию таких экспозиций, посвященных современному дизайну.

Уверенность в высоком качестве своих изделий и в их пригодности к хозяйственному употреблению у Михаила и Родиона подтверждается личным опытом. Шкафы, светильники и табуреты собственного производства они испробовали на себе и своих близких в собственных домах и квартирах, а опыт этот был признан всеми участниками вполне удачным.