Речные трамвайчики перевозят все больше пассажиров

Фото: Главархив Москвы

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

Когда-то в Москве речной трамвайчик был таким же регулярным общественным транспортом, как обычный трамвай. Сегодня городские власти восстанавливают водные маршруты.

По воде быстрее

«Речные трамваи, пароходы и теплоходы Московского пригородного пароходства перевезли 3 миллиона пассажиров, выполнив годовой план пассажирских перевозок. В прошлом году за всю навигацию было перевезено около 2 750 000 человек».

21 августа 1935 года

В наши дни столичные власти восстанавливают регулярное сообщение по Москве-реке. Экологичные суда выйдут на маршруты к 2022 году, однако многое делается уже сейчас.

Так, недавно после длительного перерыва возобновил работу речной трамвайчик, который ходит по маршруту «Северный речной вокзал — Захарково». С одного берега до другого можно добраться за десять минут, вместо часа на метро. Оплатить проезд можно картой «Тройка». Билет стоит 42 рубля.

18 августа 2021 года

Вкусный перекус

«В ближайшие дни в Москве значительно расширится торговля горячими сосисками. Они будут продаваться не только в кафе, но и на улицах — в киосках и с лотков. <…> Трест «Ларек» откроет в течение ближайших 10 дней 30 киосков. Кроме сосисок, в них будут продаваться булочки весом в 25 граммов.

«Ларек» решил торговать сосисками двух сортов — вареными и жареными. Часть из них будут продаваться в виде готовых бутербродов. <…> Всюду будут продаваться сосиски стандартного веса в 50 и 35 граммов».

7 августа 1935 года

Сейчас у жителей столицы есть возможность не просто вкусно перекусить, а совершить кругосветное гастрономическое путешествие. Для этого до 29 августа нужно прийти на одну из площадок ярмарки «Лето в городе».

Кухни всего мира и отдельных уголков России представлены на 19 площадках, расположенных в Центральном и других округах столицы. Перепелки на березовых углях, азиатские мини-бургеры, жареное мороженое — эти и другие блюда приготовят приглашенные шеф-повара.

14 августа 2021 года

Старинные «мелочи»

«При работах на линии метро второй очереди уже найдено несколько сот предметов старины. В числе их — старинные железные ядра, красивейшие изразцы XVI–XVII веков, много глиняной посуды, такие «мелочи», как щеколды и пробои от дверей, и другие предметы быта. Сейчас в московском отделении Академии истории материальной культуры приступили к приведению в порядок этих находок».

15 августа 1935 года

Прошло больше 80 лет, а столичные археологи продолжают находить артефакты.

Как сообщили в Мосгорнаследии, при раскопках в районе Сретенки обнаружили более 200 старинных предметов XVI — начала XX века. Среди них — игрушки, фрагменты посуды и печные изразцы.

11 августа 2021 года