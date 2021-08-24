Встречай, Кипр и Дубай: куда лететь отдыхать в бархатный сезон

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С 27 августа Россия снимает ограничения на авиаперелеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию, а также увеличивается число авиарейсов на ряд курортов. А на морских побережьях начинается бархатный сезон. Куда выгоднее полететь, «Вечерней Москве» рассказал член правления Альянса туристических агентств Сергей Самохвалов.

В бархатный сезон можно прекрасно отдохнуть на Средиземном море: Турция, Кипр, Греция. Температура воздуха в это время, как правило, комфортная, а вода в море все еще теплая. Другой вопрос, что тянуть с выбором направления, отелем и билетами я бы не советовал.Чем раньше купите тур, тем больше сэкономите. Уже в сентябре, гарантирую, цены на отдых вырастут.

Отдельная история — российский юг. Здесь есть возможность сэкономить на гостиницах. Дело в том, что многие из них по указанию местных властей требуют либо прививочные сертификаты, либо ПЦР-тесты.

Причем не только в Краснодарском крае, но и, например, в Севастополе (Крым). В итоге поток туристов сюда ниже, чем в прошлом году. Плюс часть турпотока оттягивают Турция и только что открывшийся Египет. В общем, если у вас есть ПЦР-тест или прививочный сертификат, можно полететь и на российский юг, где цены на гостиницы и гостевые дома по сравнению с началом сезона упали.

Ну и, наконец, я бы рекомендовал посетить в это время года Абхазию. На билетах тут сэкономить сложно, потому что лететь все равно придется до Адлера, а в этом направлении спрос традиционно высок. Зато можно существенно сэкономить на средствах размещения. Отели и гостевые дома в Абхазии намного дешевле, чем в России.

КИПР

Как добраться: перелет в обе стороны — около 20 тысяч рублей с человека.

Номер в отеле: 3–4 тысячи рублей за сутки (с завтраком).

Чем заняться: сходить в Археологический музей Кипра, увидеть сосновые леса на склонах гор Троодос, нырнуть к затонувшему кораблю в Ларнаке.

Температура воздуха/воды: +28...+30°C / +25...+26°C.

Плюсы: отлично подходит для самостоятельных туристов, курорты хорошо адаптированы под русскоговорящих туристов.

Минусы: в постковидное время туристы не могут спокойно перемещаться по всему острову.

Рекомендуется не выезжать за пределы ближайших городов.

Фото: Pixabay

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Как добраться: перелет туда-обратно 40–50 тысяч с человека.

Номер в отеле: 3–5 тысяч рублей за сутки (с завтраком).

Чем заняться: самый популярный пляжный курорт Южной Кореи — остров Чеджу с живописными вулканическими ландшафтами и разнообразными песчаными пляжами.

Температура воздуха/воды: +22...+24°C / +20°C.

Плюсы: развитая туристическая инфраструктура.

Минусы: страна пока не выдает визы с туристическими целями.

Фото: twitter.com / XHNews

ТУРЦИЯ

Как добраться: авиаперелет туда-обратно до Антальи или до Стамбула — 14–20 тысяч рублей с человека.

Номер в отеле: 3–6 тысяч рублей за ночь (с завтраком).

Чем заняться: прогуляться по Стамбулу — увидеть собор Святой Марии, дворцовый комплекс Топканы, посетить античный город Эфес, полюбоваться пейзажами Каппадокии или отдохнуть на пляжах.

Температура воздуха/воды: +26...+28°C. / +22...+25°C.

Плюсы: осенью нет изнуряющей жары, поэтому осматривать достопримечательности будет комфортнее. Курорты адаптированы под русских туристов.

Минусы: многолюдно, навязчивые торговцы.

Фото: Pixabay

ДОМИНИКАНА

Как добраться: перелет тудаобратно — 70 тысяч рублей с человека.

Номер в отеле: 6–7 тысяч рублей за сутки (с завтраком).

Чем заняться: посетить национальный парк Лос-Аитисес, искупаться в водопаде Эль-Лимон, полюбоваться пейзажами лагуны Дуду, устроить морскую прогулку по Карибскому морю.

Температура воздуха/воды: +30...+32°C / +27...+28°C.

Плюсы: много отелей с услугой «все включено», «райские» виды, белоснежный песок.

Минусы: высокие цены на туры и развлечения.

Доминикана, пляж, отдых / Фото: Pixabay

ЕГИПЕТ

Как добраться: прямые рейсы от Москвы до Хургады или Шарм-эль-Шейха стоят 18– 26 тысяч рублей с человека.

Номер в отеле: 5–7 тысяч рублей за ночь (с завтраком).

Чем заняться: в Хургаде посетить восточный базар, самую крупную городскую мечеть и коптскую церковь.

В Шарм-эль-Шейхе прогуляться по улице Наама Бэй, посетить аквапарк, полюбоваться рыбами в Красном море.

Температура воздуха/воды: +32... +33°C / +23...+25°C.

Плюсы: большой выбор отелей, развлечений. Курорты адаптированы под русских туристов.

Минусы: все еще очень жарко, навязчивые торговцы, однообразная природа.

Фото: Pixabay

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

Как добраться: авиаперелет туда-обратно 60–70 тысяч рублей с человека.

Номер в отеле: 3–5 тысяч рублей за сутки (с завтраком).

Чем заняться: в Дубае посетите шоу танцующих фонтанов, поднимитесь на сверхвысотный небоскреб Бурдж-Халифа (высота 828 метров). В Абу-Даби обязательно посетите белоснежную мечеть шейха Зайда — она одна из самых больших в мире.

Температура воздуха/воды: +39...+41°C / +33°C.

Плюсы: современная инфраструктура, недорогое такси, чистые просторные пляжи.

Минусы: сейчас там слишком жарко, поэтому осматривать достопримечательности будет некомфортно. Высокие цены.

Фото: Pixabay

КРЫМ

Как добраться: перелет тудаобратно — 6–12 тысяч рублей с человека.

Номер в отеле: 2–3 тысячи за сутки (с завтраком).

Чем заняться: в Севастополе посмотреть на Древний Херсонес, откуда пошло крещение Руси, посетить памятники военной славы нашей страны, увидеть «Ласточкино гнездо», посетить дворцы Южного берега Крыма, подняться в горы.

Температура воздуха/воды: +23...+24°C / +20...+21°C.

Плюсы: множество природных красот, большой выбор курортов, интересные достопримечательности, которые можно осматривать даже не в сезон.

Минусы: нестабильная ситуация с погодой — уточняйте ситуацию с ливнями и подтоплениями на курортах.

Фото: Pixabay

МАЛЬДИВЫ

Как добраться: авиаперелет в обе стороны обойдется в 100 тысяч рублей с человека.

Номер в отеле: 10–12 тысяч рублей за сутки (с завтраком), 5–6 тысяч рублей (без завтрака).

Чем заняться: освойте дайвинг или снорклинг (плавание с маской), чтобы полюбоваться рыбами среди коралловых рифов, устройте свадебную церемонию.

Температура воздуха/воды: +29...+31°C / +29°C.

Плюсы: подходит для романтического отдыха, красивые виды, как с открытки.

Минусы: высокие цены, комары, нет достопримечательностей.

Фото: Pixabay

ЧЕХИЯ

Как добраться: авиаперелет в обе стороны 26–30 тысяч рублей.

Номер в отеле: 3–4 тысячи рублей за сутки (с завтраком).

Чем заняться: позагорать на пляже Жлитые лазни, расслабиться в горячих источниках, прогуляться по Праге, посетить замки.

Температура воздуха/воды: +20...+24°C / +16...+18°C.

Плюсы: интересная архитектура, приветливые местные жители, развитая туристическая инфраструктура.

Минусы: многолюдно из-за туристов, осенью может быть много дождей.

Фото: Pexels

СОЧИ

Как добраться: авиабилеты туда-обратно обойдутся в 10– 12 тысяч рублей на человека.

Номер в отеле: 2–3 тысячи рублей за сутки (с завтраком).

Чем заняться: посетить дендрарий, Олимпийский парк, танцующие фонтаны, санаторий имени Орджоникидзе, полюбоваться горами на Красной Поляне.

Температура воздуха/воды: +26...+27°C / +23...+24°C.

Плюсы: после проведения Олимпийских игр в 2014 году инфраструктура города очень преобразилась.

Минусы: в августе на курортах Краснодарского края прошло рекордное количество ливней, многие районы затопило. Перед поездкой обязательно посмотрите прогноз погоды и сводку новостей. Также из-за пандемии и закрытия границ в городе поднялись цены.

Фото: Pixabay

Будьте осторожны!

Отдыхая у моря, всегда нужно соблюдать правила личной гигиены — мыть руки после туалета, а после возвращения с пляжа принять душ с мылом и постирать всю одежду. Нельзя ничего есть грязными руками — берите с собой дезинфицирующие салфетки.

Никогда не ешьте то, что упало на песок — лучше это просто выбросить. Не ходите по песку босиком и не лежите на пляже без подстилки. Не покупайте на пляжах ни еду, ни воду. Воду приносите с собой — в бутылке, и кипяченую.

И главное — если вы вдруг почувствовали недомогание, как можно скорее обратитесь к врачу, не ждите, пока само пройдет, и тем более не занимайтесь самолечением.

ВАЖНО!

Чтобы попасть на курорты Краснодарского края, необходимо иметь сертификат о вакцинации от коронавируса либо справку о медицинском отводе от прививки и отрицательный результат ПЦР-тест, полученные не ранее, чем за три дня до заселения.

Детям от 7 до 18 лет необходим только ПЦР-тест. Информацию по условиям въезда и карантина в зарубежных странах уточняйте заранее: правила могут меняться. В ряде заграничных стран (например, на Кипре, в Турции) достаточно только сертификата о вакцинации именно «Спутником V» (должно пройти не менее 14 дней с момента введения второго компонента).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерий Саванович, основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории:

— На пляже можно подхватить бактерии: золотистый стафилококк, энтерококки, сальмонеллы, кампилобактерии и другие. Инкубационный период болезней, которые вызываются этими инфекциями, варьируется от 15 часов до 5–7 дней. Симптомы у большинства зараз одинаковы — диарея и абдоминальные боли, лихорадка, повышение температуры, слабость, головная боль, тошнота, рвота. Нужно немедленно обратиться к врачу.