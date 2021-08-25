Шалаша уже маловато: почему число разводов в России продолжает расти

Кадр из фильма «Развод по-американски» / 2006 год

Разводы продолжают расширять устои института семьи. Среди причин, разбивающих любовную лодку, главную роль стали играть материальные проблемы, а семейные отношения все чаще оказываются разменной монетой личных амбиций.

Шутка о том, что хорошее дело браком не назовут, перестает быть анекдотом. Слишком уж многие всерьез взяли ее на вооружение, разочаровавшись в постулате «с милым рай и в шалаше» вкупе с устаревшим «стерпится-слюбится». Рассуждать о семье как о ячейке общества, помогающей развитию личности, тоже стало немодно.

— Виной тому популярный сегодня курс на индивидуальный подход во всех сферах жизни, — считает социолог Алексей Егоров. — Современный мир не случайно называют обществом потребителей, где во главу угла ставятся потребности каждой отдельной личности. Теперь такая позиция начинает менять систему ценностей и в семейных отношениях. Если в менталитете окончательно сформируется мнение, что важнее всего любить самого себя, число разводов будет расти.

Социологи международной сети «ФинЭкспертиза», проведя исследование в 84 странах, пришли к выводу, что за полвека процент расторжения браков увеличился вдвое. Растет этот показатель и в России. Год нынешний отмечен антирекордом: за шесть месяцев число разводов в российских семьях выросло на 44 процента, в Москве и того больше — на 63 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Некоторые грешат на самоизоляцию: мол, столкнулись муж с женой нос к носу и поняли, что жить вместе не в состоянии.

Однако, по мнению экспертов, учитывающих мировую тенденцию нескольких десятилетий, пандемия лишь спровоцировала ухудшение и без того печальной статистики. По результатам исследования Всероссийского центра общественного мнения, за последнее десятилетие стало на 10 процентов больше россиян, считающих, что непреодолимых препятствий для развода нет. В этом уверены 39 процентов респондентов.

—Действительно, развод перестал быть позором и катастрофой, — комментирует социолог Алексей Егоров. — Некоторые даже видят плюсы в том, чтобы начать жить с «чистого листа». Во что бы то ни стало сохранить брак соглашаются все меньше людей, особенно среди жителей мегаполисов. Здесь стремление к личной свободе, карьерному росту, материальному достатку выражено в большей степени и становится ценнее семейных уз.

В исследовании «От брака до развода: 1990–2021», проведенного ВЦИОМом, самой распространенной причиной расставания супругов россияне называют бедность. Так сегодня считают 33 процента респондентов. На втором месте — непонимание (15 процентов). В том, что измена одного из партнеров может стать причиной распада семьи, уверены 14 процентов опрошенных. А в 2013 году финансовую несостоятельность в качестве основного повода для расторжения брака называл лишь каждый пятый.

— У любого развода всегда есть причина и повод, — говорит семейный психолог Людмила Федотова. — Их нельзя путать. Веками доказано, что причина расставания пары одна — отсутствие или потеря любви. Все остальное — поводы, зависящие от множества личностных и социально-экономических факторов. В нашем обществе чувства уходят на второй план, уступая эгоизму и прагматизму.

То, что финансовые проблемы оказались главной причиной распада семей, стало причиной жарких дискуссий: а так ли это?

— Конечно, если не на что накормить и обуть детей, людям не до высоких отношений, — говорит экономист Андрей Демин. — Но тем, кто попадает в сложную жизненную ситуацию, худо-бедно помогает государство. И здесь уж вопрос о социализации, способны ли супруги предпринять определенные шаги, чтобы эту помощь получить. И давайте не будем забывать, что у каждого свои представления о бедности и базовых потребностях. Для одних край, когда на обед даже хлеба нет, для других — если на него икра паюсная не намазана.

У многих молодых семей есть проблемы с жильем. Но раньше-то ютились в общежитиях, коммуналках — и были счастливы. Сегодня молодые предпочитают взять ипотеку, далеко не всегда рассчитав, способны ли они ее потянуть. А кто-то берет кредит, чтобы отгрохать шикарную свадьбу, а потом вздыхать о стесненных средствах. Бедность — это повод поговорить о проблемах молодых семей вообще, но уж точно не причина для развода. А судя по результатам опроса, получается, что брак — это вообще не про любовь, не про то, как нужно относиться друг к другу. Просто бизнес-план, реализация которого кого-то перестала устраивать.

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Кстати, эксперты отмечают еще одну особенность нового времени: даже в семьях, где есть дети, инициаторами развода в 60 процентах случаев становятся женщины. Международные аналитики версию эту поддерживают, уточняя, что во многих странах чаще всего женщина разводится с мужчиной, не способным содержать ее и ребенка. Чем ждать у моря погоды, дамы предпочитают бросить «чемодан без ручки», то есть мало зарабатывающего мужа. Дальше — два пути: или найти подходящего, материальные возможности которого соответствуют ожиданиям, либо работать самой на себя и ребенка.

— Сегодня модно говорить об эмансипации, сильных женщинах и слабых мужчинах, — говорит социальный психолог Илья Суровцев. — Но давайте не будем обобщать и начнем рассуждать объективно. В той же Западной Европе сегодня супруги часто меняются традиционными ролями. Работает тот, кто в состоянии обеспечить семье больший доход. И мужчины исправно выполняют роль домохозяина. В защиту им напомню: женщины часто предъявляют мужьям претензии, что бытовые дела — труд, который надо уважать. И какая разница, кто сидит с детьми, готовит, убирает… Не думаю, что такому мужу, как и жене, можно вешать ярлык иждивенца. Материальные проблемы в семье — повод их преодолевать сообща, а не пытаться решить в одиночку.

Получается это не у всех. В том, что мужчины перестали быть безоговорочными добытчиками, а женщины стремятся строить карьеру, конечно, нет ничего плохого. Домострой остался в прошлом, сменой ролевых позиций в семьях уже мало кого удивишь.

А договориться не удается. Впору вспомнить про второй по значимости фактор, который обозначили россияне в качестве причины развода. Завышенные ожидания, нежелание идти на компромисс, непонимание между супругами, по мнению экспертов, часто становятся причинами скандалов и разводов из-за того, что в брак сегодня в подавляющем большинстве вступают люди состоявшиеся, независимые, имеющие стабильное положение в обществе. Версия, на первый взгляд, странная: ведь если оба супруга уже получили в руки профессию, имеют стабильный заработок, финансовых проблем в семье явно будет меньше, чем у неоперившихся студентов, решивших вдруг пожениться. По данным Росстата, средний возраст вступления в брак в нашей стране у мужчин составляет 31,5 года, а у женщин — 27,5 лет.

В Москве невест до 24 лет всего 40 процентов, остальные — старше 30, мужчины в столице женятся в среднем в 34 года.

— Люди в этом возрасте уже четко понимают, что они хотят, — объясняет психолог Людмила Федотова. — Они имеют собственные взгляды на жизнь, набили шишек, двигаясь по карьерной лестнице, и определили свои потребности. Длительная сосредоточенность на себе неизбежно формирует мировоззрение одиночек, не привыкших идти на компромисс. Конечно, у многих за плечами опыт отношений, благо форм, замещающих официальный брак, в нашем обществе предостаточно.

Гражданский, пробный или гостевой брак, например. Но они дают возможность паре жить без обоюдной ответственности. Не понравилось — разбежались. В том и разница с семейным союзом, предполагающим желание и умение уступать друг другу, принимать на себя повышенные обязательства ради мужа, жены, детей, учитывать мнение и нужды старшего поколения с обеих сторон.

Это трудно. Особенно, если привык жить, работать и отдыхать так, как хочется лично тебе. Известный английский философ и социолог Зигмунд Бауман еще в начале XXI века утверждал, что «большинство современного общества — это толпа выпадающих из культуры и ее ценностей индивидуалистов с клиповым сознанием и ситуативной этикой, проповедующие абсолютную свободу от всего, и которых устраивает непостоянство и фрагментарность человеческих отношений». Поэтому, по мнению ученого, «разрушаются связи, ослабевает социальная и межличностная солидарность, а отсутствие моральных ориентиров, культурных норм и семейных уз становится нормой».

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Казалось бы, в обществе индивидуалистов отношение к изменам должно оставаться резко отрицательным. Так и есть: подавляющее большинство россиян (82 процента) осуждают неверность в браке. Однако парадокс: лишь 14 процентов считают измену поводом для развода.

Причем, как показывают опросы, мужчины и женщины допускают сохранение брака, если в случае неверности одного из супругов второй не лишается необходимых ему ласк, внимания и прочих дивидендов, которые ему предоставляет статус семейного человека. Невозможность простить предательство признает только каждый восьмой из состоящих в браке.

— Все это отлично вписывается в стремительно развивающуюся тенденцию к себялюбию, — полагает социолог Алексей Егоров. — Главным становится не чувство, а личная потребность каждого в том, чтобы партнер удовлетворял запросы на бытовой комфорт. Именно поэтому результаты опроса, в котором финансовые проблемы были названы в качестве главной причины развода, и вызвали столь громкий резонанс.

Кстати, согласно исследованию американских социологов, чаще изменяют супругам люди, финансово зависимые от партнера, нежели те, кто экономически самостоятелен. В большей степени к неверности склонны мужчины, чьи жены зарабатывают больше и единолично распоряжаются семейным бюджетом. Объясняется это просто: отсутствие успеха в карьере провоцирует потребность в компенсации хотя бы победами на любовном фронте.

И, кажется, круг замкнулся на меркантильной составляющей бракоразводных историй. По мнению семейного психолога Людмилы Федотовой, перекос привязанности к материальным ценностям, а не к человеку, с которым, по идее, в браке нужно разделять горе и радость, может привести к катастрофическим последствиям для всего института семьи.

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— На Западе некоторые социологи уже начинают заявлять, что семья — это один человек, потребности которого буквально во всем способны удовлетворить инновационные технологии, — говорит она. — И любить других вроде как необязательно.

Конечно, когда нет любви, семейные узы становятся бременем. Это как санки тащить по асфальту. Тяжело и смысла нет. Проще идти одному. Почему-то стало принято считать, что личность должна развиваться в состоянии полной свободы от любых обязательств, в чем-то ее стесняющих. А брак, как известно, — узы. Но еще ведь поддержка и чувство опоры.

Привыкая быть одиночками, мы совершенно забыли, что настоящее счастье и удовлетворенность жизнью дарят отношения, в которых люди любят друг друга, а не каждый себя по отдельности.

ДАВАЙ ОСТАНЕМСЯ ДРУЗЬЯМИ

Согласно данным опроса портала Superjob, чаще всего после развода бывшим супругам удается сохранить дружеские отношения, об этом говорят 44 процента респондентов. 33 процента мужчин и 34 процента женщин продолжают общение, но при этом признаются, что оно для них вынуждено и неприятно. Врагами с бывшей «второй половиной» себя считают 23 процента мужчин и 22 процента женщин.