Скоро холода — какой купить котел
Виды котлов для отопления дома
В этой статье мы расскажем о видах котлов отопления для частного дома. У всех котлов одна и та же функция, но при этом у них есть различия в характеристиках. Это прежде всего связано с типом топлива. На рынке товаров предложено меньше десятка основных видов котлов, которые пользуются спросом:
1. газовые.
2. электрические.
3. дизельные.
4. пеллетные.
5. твердотопливные
Преимущества и недостатки определенных видов
Газовые котлы
Являются самыми популярными среди других за счет своего спроса. Используются, если рядом с участком расположена газовая магистраль. Модели данных котлов есть в двух видах:
1. нагрев воды и отопление;
2. отопление (газовые одноконтурные и двухконтурные котлы).
Топочная камера делится на 2 вида. О каждой по отдельности:
Открытая
• требования: вертикальный дымоход (чтобы угарный газ удалялся), и вентиляция хорошего качества;
• естественная тяга.
Закрытая
•без проблем устанавливается в помещении на любом месте;
• требования: не рекомендуется выбирать данную камеру сгорания, если в вашем доме часто отключается электроснабжение.
Пьезорозжиг хорош тем, что он не зависит от электроснабжения, но его нужно включать вручную. Электророзжиг же будет более выгодным в экономическом плане в связи с непостоянным горением фитиля.
Электрические
• экологичность;
• бесшумность;
• доступная цена;
• легкость в эксплуатации;
• небольшие габариты.
Чтобы купить электрический котел, нужно определиться, какой именно вид устройства больше всего вам подходит. Их всего три:
1. на ТЭНах
Их достаточно просто использовать, так как можно установить в помещении на любой стене. Также есть большой выбор мощностей и уровней автоматизации. Типы теплоносителя особенно распространены в вариациях.
2. индукционные
Являются наиболее дорогостоящими в связи с эффективностью работы. На них очень редко образуется слой накипи, теплоноситель подходит практически любой. Хорошая скорость разогрева, КПД устройства приближено к 100%.
3. электродные
Данные устройства могут быть как в виде мощных установок, так и совсем маленькими, помещающимися в руке. Отличаются высокой производительностью, возможностью настраивать точную температуру. Также они быстро нагреваются. Из нюансов: «привередливость» к теплоносителю.
Дизельные
• требования: хорошая вытяжка;
• за счет хорошей производительности дизельные котлы дают высокий уровень автоматизации.
Отличаются высоким КПД: 90-96%.
Пеллетные
• биологическое топливо: гранулы, изготовленные из древесины;
• работа котла увеличивается во времени за счет внешнего бункера;
• новые модели оснащены управлением, которое осуществляется дистанционно;
• тКоэффициент полезного действия: от 86% до 93%;
• срок службы: 20 лет; для того, чтобы хранить оборудование, вам понадобится отдельное помещение (так пеллеты не будут разбухать от влаги);
• зависимость от электричества.
Цена пеллетных котлов колеблется в районе 150-300 тысяч рублей. За счет подачи топлива, которая происходит автоматически и расширенных возможностей регулирования температуры такой вид котлов может с легкостью работать длительное время. Но не стоит забывать о том, что нужно убирать золу.
Твердотопливные
• доступная цена;
• топливо: брикеты, дрова, кокс и уголь;
• горючий газ сжигается в камере сгорания при действии высоких температур;
• требования: периодическое очищение камеры сгорания от остатков; отопление твердотопливным котлом необходимо осуществлять каждые 4-6 часов.
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