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Скоро холода — какой купить котел

Полина Французова

Общество
Скоро холода — какой купить котел
Загородный дом / Фото: Наталья Боровикова

Виды котлов для отопления дома

В этой статье мы расскажем о видах котлов отопления для частного дома. У всех котлов одна и та же функция, но при этом у них есть различия в характеристиках. Это прежде всего связано с типом топлива. На рынке товаров предложено меньше десятка основных видов котлов, которые пользуются спросом:

1. газовые.

2. электрические.

3. дизельные.

4. пеллетные.

5. твердотопливные

Преимущества и недостатки определенных видов

Газовые котлы

Являются самыми популярными среди других за счет своего спроса. Используются, если рядом с участком расположена газовая магистраль. Модели данных котлов есть в двух видах:

1. нагрев воды и отопление;

2. отопление (газовые одноконтурные и двухконтурные котлы).

Топочная камера делится на 2 вида. О каждой по отдельности:

Открытая

• требования: вертикальный дымоход (чтобы угарный газ удалялся), и вентиляция хорошего качества;

• естественная тяга.

Закрытая

•без проблем устанавливается в помещении на любом месте;
• требования: не рекомендуется выбирать данную камеру сгорания, если в вашем доме часто отключается электроснабжение.

Пьезорозжиг хорош тем, что он не зависит от электроснабжения, но его нужно включать вручную. Электророзжиг же будет более выгодным в экономическом плане в связи с непостоянным горением фитиля.

Электрические

• экологичность;

• бесшумность;

• доступная цена;

• легкость в эксплуатации;

• небольшие габариты.

Чтобы купить электрический котел, нужно определиться, какой именно вид устройства больше всего вам подходит. Их всего три:

1. на ТЭНах

Их достаточно просто использовать, так как можно установить в помещении на любой стене. Также есть большой выбор мощностей и уровней автоматизации. Типы теплоносителя особенно распространены в вариациях.

2. индукционные

Являются наиболее дорогостоящими в связи с эффективностью работы. На них очень редко образуется слой накипи, теплоноситель подходит практически любой. Хорошая скорость разогрева, КПД устройства приближено к 100%.

3. электродные

Данные устройства могут быть как в виде мощных установок, так и совсем маленькими, помещающимися в руке. Отличаются высокой производительностью, возможностью настраивать точную температуру. Также они быстро нагреваются. Из нюансов: «привередливость» к теплоносителю.

Дизельные

• требования: хорошая вытяжка;

• за счет хорошей производительности дизельные котлы дают высокий уровень автоматизации.

Отличаются высоким КПД: 90-96%.

Пеллетные

• биологическое топливо: гранулы, изготовленные из древесины;

• работа котла увеличивается во времени за счет внешнего бункера;

• новые модели оснащены управлением, которое осуществляется дистанционно;

• тКоэффициент полезного действия: от 86% до 93%;

• срок службы: 20 лет; для того, чтобы хранить оборудование, вам понадобится отдельное помещение (так пеллеты не будут разбухать от влаги);

• зависимость от электричества.

Цена пеллетных котлов колеблется в районе 150-300 тысяч рублей. За счет подачи топлива, которая происходит автоматически и расширенных возможностей регулирования температуры такой вид котлов может с легкостью работать длительное время. Но не стоит забывать о том, что нужно убирать золу.

Твердотопливные

• доступная цена;

• топливо: брикеты, дрова, кокс и уголь;

• горючий газ сжигается в камере сгорания при действии высоких температур;

• требования: периодическое очищение камеры сгорания от остатков; отопление твердотопливным котлом необходимо осуществлять каждые 4-6 часов.

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