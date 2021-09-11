Город, где хочется жить: как Москва вошла в тройку лучших мегаполисов мира

Анна Кирсанова пришла на экскурсию по Чертанову Северному — этот квартал часто снимают в кино / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Москва вошла в тройку самых привлекательных для жизни мегаполисов, составив компанию таким лидерам, как Нью-Йорк и Лондон. Об этом свидетельствуют данные международного исследования «Город для каждого».

РАЗВИТИЕ

Исследование провели эксперты консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), представив его результаты на Московском урбанистическом форуме. Эксперты оценили 16 наиболее развитых мегаполисов мира. Они сравнили уровень жизни, экономические возможности, отношения в обществе и с властью, динамику позитивных изменений в жизни горожан. В основу исследования лег опрос предпочтений жителей городов, а также 155 статистических показателей.

— В результате Москва продемонстрировала рост ожидаемой продолжительности жизни, позитивную динамику доступности жилья, увеличение внимания к вопросам экологии, относительно низкий уровень загрязненности воздуха, а также высокие результаты в международных олимпиадах и тестировании школьников PISA. По этим и другим показателям российская столица опередила Сингапур, Сидней, Париж, Берлин и Токио, — рассказал руководитель глобального сектора «Развитие городов» BCG Владислав Бутенко.

По словам эксперта, в Москве наибольшая доля жителей, ответивших отрицательно на вопрос, ощущают ли они чувство одиночества, важный показатель социального здоровья! — Наше исследование также выявило тренды, которые обусловлены пандемией COVID-19, — рассказывает Владислав Бутенко. — Изза распространения онлайн-торговли и безналичных платежей увеличилось потребление товаров и услуг. Кроме того, уменьшились показатели загрязнения воздуха и снизился уровень преступности.

По словам эксперта, подобные исследования проходят регулярно. Москва в последние годы входит в число лидеров по скорости позитивных изменений, которые происходят в городе. Иными словами, город в лучшую сторону меняется прямо на глазах.

— Все дело именно в скорости изменений, — считает ведущий научный сотрудник Института социологии Игорь Кузнецов. — За последние 10 лет в Москве преобразились дворы, парки, стало активно строиться метро. Разумеется, это меняет настроение горожан.

Владислав Бутенко подтвердил, что именно мнение москвичей о развитии столицы вывело ее на одно из первых мест в мире:

— Критерий успешности в нашем рейтинге — способность города наилучшим образом удовлетворять потребности своих жителей. Поэтому в рамках исследования мы проанализировали не только объективную статистику, но и более трех миллионов ответов, полученных в ходе опроса 25 тысяч жителей всех 16 городов. В результате мы можем понять не только то, какие изменения происходят в мегаполисе, но и как это влияет на людей.

По мнению экспертов, один из главных плюсов Москвы — эффективное взаимодействие между властью и горожанами. В развитии Москвы власти руководствуются интересами горожан, а не только крупных инвесторов. Отсюда и улучшение транспортной инфраструктуры, и переоборудование поликлиник, и рост социальных пособий, и масштабное благоустройство практически всех общественных пространств.

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

ЗДОРОВЬЕ

Москва стала участником глобальной программы «Города побеждают диабет», подписав на Урбанфоруме соответствующее соглашение. Уже сейчас благодаря своевременной диагностике в столице на двух пациентов с уже имеющимся сахарным диабетом приходится только один больной с еще не установленным диагнозом. Хотя в целом по России, как и во многих странах мира, все еще продолжает действовать «правило половины», согласно которому людей, имеющих сахарный диабет, почти в два раза больше, чем зарегистрированных пациентов с этим диагнозом. Чтобы победить диабет, столица развивает не только раннюю диагностику этого заболевания, но и ведет его профилактику.

Одна из мер — создание общедоступной спортивной инфраструктуры. Диабет часто вызван лишним весом и недостатком движения, поэтому в столичных дворах монтируют спортивные площадки с тренажерами, чтобы горожане могли заниматься спортом, сжигая лишние калории. Еще одна мера — установка павильонов «Здоровая Москва», где можно проверить уровень сахара в крови.

ИТОГИ

На X Московском урбанистическом форуме определили победителей ежегодной премии MUF Community Awards, которая вручается за вклад в развитие столицы. Награды присудили не только в традиционных 12 номинациях, но и в специальной «Вместе против COVID-19». В номинации «Культурные инициативы» лучшей стала акция «Цветы врачам». Ее запустили в период самоизоляции, чтобы поддержать врачей, которые борются с пандемией коронавируса. В номинации «Городской дизайн» премию присудили за реставрацию здания и парка Северного речного вокзала. Спустя 30 лет он наконец-то открыл свои двери для пассажиров, а со всех 17 причалов вновь могут отплывать корабли.

Экологический проект «Фантастик Пластик» Московского музея дизайна стал лучшим в номинации «Городские выставки». В экспозиции музея были представлены объекты, созданные из переработанного или вторично использованного пластика более 40 зарубежными и российскими дизайнерами. Проект в этом году вышел за пределы России, в мае он был показан городе Грац (Австрия) — европейской столице дизайна UNESCO. В специальной номинации «Вместе против COVID-19», появившейся в прошлом году, наградили благотворительную организацию «Ночлежка» за акцию «Ты не один», которую поддержали люди со всех городов страны. В период самоизоляции они собирали вещи, продукты и средства гигиены для бездомных.

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

ЧТО ГОВОРЯТ О НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ МОСКВЫ

Марат Хуснуллин, вице-премьер правительства РФ:

—Опыт развития МЦК и МЦД в Москве наглядно продемонстрировал: в городских агломерациях нужно развивать железнодорожный транспорт. Правительство рассматривает возможность распространить успешный столичный опыт развития рельсового транспорта еще на восемь городов-миллионников. У Москвы стоит перенять опыт создания интегрированных транспортных систем, например, метро и железной дороги.

Петр Бирюков, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства:

—В столице реализуются программы, о которых 10 лет назад никто не мог и помышлять. Благодаря программе энергосбережения за последние 10 лет потребление газа в городе снизилось на 30 процентов. Ежегодно мы обновляем по 2,4 процента всей столичной инженерии. У нас действует программа замены устаревших лифтов. А количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой за десять лет увеличилось в четыре раза. При этом все, что город вкладывает в благоустройство, в течение полутора лет возвращается в казну в виде налоговых поступлений. В красивых, ухоженных местах магазины увеличивают свою прибыль, посетители с удовольствием идут в рестораны.

Евгений Кузнецов, генеральный директор Orbita Capital Partners:

—Москву сегодня можно отнести к категории «умных городов». Так, здесь отлично работают система бесконтактных платежей и службы доставки. Компании даже экспортируют решения в этой области в Токио, Лондон и другие города. У Москвы за счет высокого научного потенциала есть хорошие шансы для цифровой трансформации.