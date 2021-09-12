Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Возвращение реки: как власти Москвы намерены благоустроить городские набережные

Никита Миронов  

Общество
Возвращение реки: как власти Москвы намерены благоустроить городские набережные
Москвичка Лада Альшевская, гуляя по городу, остановилась полюбоваться видами на набережную с Крымского моста. / Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Власти города планируют благоустраивать не только набережные Москвы-реки, но также берега Яузы, Канала им. Москвы, Химкинского водохранилища и других водоемов.

Об этом заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

— У нас есть 235 километров набережных, причем в работе находится и река Яуза, и важная часть водной системы города — Химкинское водохранилище с Каналом имени Москвы. Мы благоустроили уже свыше 90 километров набережных, реализовали как пространства на реке, и впереди еще довольно большая работа, — пояснил Кузнецов. — Мы работаем с набережными деликатно и тонко. На севере города, например, делаем небольшие подходы к воде, зоны отдыха.

Иначе выглядят десять километров новых набережных от Новоспасского моста до Южного порта. В квартале ЗИЛ, где подхода к воде раньше не было, теперь создан прогулочно-беговой маршрут с ландшафтными зонами.

По словам главного архитектора, все маршруты вдоль Москвы-реки будут безбарьерными. Соответствующие переговоры уже проведены со всеми собственниками, девелоперами и инвесторами, занимающимися строительством кварталов на набережных.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В этом году проходит комплексное благоустройство сразу нескольких набережных в самом центре столицы. В порядок приводят набережные острова Балчуг: Софийскую, Раушскую, Садовническую и Космодамианскую, а также прилегающие к ним Садовническую улицу, Комиссариатский, Фалеевский и Раушский переулки. Таким образом, благоустройство набережных Москвы-реки служит еще и поводом привести в порядок все окружающее их городское пространство. Здесь обновляют асфальт и тротуарную плитку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Шумаков, президент Союза архитекторов России:

— Благоустраивая набережные, важно сохранять естественные берега — там, где они остались. Например, в Серебряном Бору или на Карамышевской набережной. Чтобы человек мог спуститься к воде не по бетонной или гранитной лестнице, а естественным образом — по земле. Да, эти берега необходимо аккуратно укреплять, потому что их размывают волны от речного транспорта. Но загонять реку в бетон вряд ли стоит — в Москве не так много кусочков живой природы. А вот если на берегу реки находится заброшенная промзона, то, конечно, от нее лучше избавиться, сделав на ее месте благоустроенное общественное пространство. Идеальный вариант использования набережной — это создание парка с пешеходными и велодорожками.

ПЛАНЫ

К концу осени в Москве планируют отремонтировать сразу пять набережных. Работы пройдут на Бережковской, Лужнецкой, Пречистенской и Кремлевской набережных, а также на набережной Тараса Шевченко.

— Ремонт планируем провести до середины ноября. Рабочие обновят швы гранитной облицовки, — заявил заммэра Москвы Петр Бирюков. — Швы набережных расшивают раз в пять лет. Такой ремонт необходим для увеличения срока эксплуатации, ведь со временем материал швов разрушается, чаще всего из-за того, что в них начинает расти трава. Для горожан проведение этих работ практически незаметно, ведь никаких перекрытий такой ремонт не требует. Строительные леса устанавливают прямо со стороны воды и постепенно передвигают с участка на участок.

Читайте также:
ПаркиСтоличные водоемыМосква-река
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Все мнения
О проекте