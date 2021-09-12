Возвращение реки: как власти Москвы намерены благоустроить городские набережные

Москвичка Лада Альшевская, гуляя по городу, остановилась полюбоваться видами на набережную с Крымского моста. / Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Власти города планируют благоустраивать не только набережные Москвы-реки, но также берега Яузы, Канала им. Москвы, Химкинского водохранилища и других водоемов.

Об этом заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

— У нас есть 235 километров набережных, причем в работе находится и река Яуза, и важная часть водной системы города — Химкинское водохранилище с Каналом имени Москвы. Мы благоустроили уже свыше 90 километров набережных, реализовали как пространства на реке, и впереди еще довольно большая работа, — пояснил Кузнецов. — Мы работаем с набережными деликатно и тонко. На севере города, например, делаем небольшие подходы к воде, зоны отдыха.

Иначе выглядят десять километров новых набережных от Новоспасского моста до Южного порта. В квартале ЗИЛ, где подхода к воде раньше не было, теперь создан прогулочно-беговой маршрут с ландшафтными зонами.

По словам главного архитектора, все маршруты вдоль Москвы-реки будут безбарьерными. Соответствующие переговоры уже проведены со всеми собственниками, девелоперами и инвесторами, занимающимися строительством кварталов на набережных.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В этом году проходит комплексное благоустройство сразу нескольких набережных в самом центре столицы. В порядок приводят набережные острова Балчуг: Софийскую, Раушскую, Садовническую и Космодамианскую, а также прилегающие к ним Садовническую улицу, Комиссариатский, Фалеевский и Раушский переулки. Таким образом, благоустройство набережных Москвы-реки служит еще и поводом привести в порядок все окружающее их городское пространство. Здесь обновляют асфальт и тротуарную плитку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Шумаков, президент Союза архитекторов России:

— Благоустраивая набережные, важно сохранять естественные берега — там, где они остались. Например, в Серебряном Бору или на Карамышевской набережной. Чтобы человек мог спуститься к воде не по бетонной или гранитной лестнице, а естественным образом — по земле. Да, эти берега необходимо аккуратно укреплять, потому что их размывают волны от речного транспорта. Но загонять реку в бетон вряд ли стоит — в Москве не так много кусочков живой природы. А вот если на берегу реки находится заброшенная промзона, то, конечно, от нее лучше избавиться, сделав на ее месте благоустроенное общественное пространство. Идеальный вариант использования набережной — это создание парка с пешеходными и велодорожками.

ПЛАНЫ

К концу осени в Москве планируют отремонтировать сразу пять набережных. Работы пройдут на Бережковской, Лужнецкой, Пречистенской и Кремлевской набережных, а также на набережной Тараса Шевченко.

— Ремонт планируем провести до середины ноября. Рабочие обновят швы гранитной облицовки, — заявил заммэра Москвы Петр Бирюков. — Швы набережных расшивают раз в пять лет. Такой ремонт необходим для увеличения срока эксплуатации, ведь со временем материал швов разрушается, чаще всего из-за того, что в них начинает расти трава. Для горожан проведение этих работ практически незаметно, ведь никаких перекрытий такой ремонт не требует. Строительные леса устанавливают прямо со стороны воды и постепенно передвигают с участка на участок.