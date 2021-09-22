Бездна дозволенного: прямые эфиры в сети все чаще демонстрируют наши худшие стороны

Юная стримерша под ником OlgaKordroy ведет онлайн-трансляции в разговорном жанре на популярной стрим-площадке с января 2020 года, чтобы выплатить кредит / Фото: Twitch / OlgaKordroy

В ближайшее время на рассмотрение Госдумы будет представлен законопроект, регулирующий рекомендательные алгоритмы соцсетей и видеохостингов. Сегодня стримы, то есть онлайн-трансляции с привлечением аудитории, набирают популярность. Причем среди приемлемого контента все чаще стали появляться прямые эфиры, демонстрирующие опасные и жестокие развлечения. Эта проблема уже обсуждается на государственном уровне.

Помните, у Льюиса Кэрролла девочка взяла да и шагнула в Зазеркалье? Одна. А мы рванули в виртуальность всем скопом, но каждый — со своими представлениями о добре и зле, собственным маршрутом к поставленной цели и запросами тех или иных потребностей. Кто-то аккуратно делает шаги по тропинке познания мира, другие спешат расширить границы собственного «я», совершенно не беспокоясь при этом, что могут растоптать чужую клумбу.

В отличие от сказки, в которой мир-перевертыш расположился на шахматной доске, наше сетевое зазеркалье пока нестабильно. В нем нет законов и преград, нет и сложных головоломок. Все просто: делай что хочешь, можешь и считаешь нужным. Ровно в той степени, насколько хватает разума, фантазии и нравственных тормозов.

Игра. Подключение

Вернувшись домой — из школы, института или с работы, — человек хочет отдохнуть и отвлечься от будничной суеты, снять накопившуюся усталость дня настоящего. Мир, созданный техническими средствами, подбросил возможность сбежать в мир иллюзий, дав человечеству в руки игровой джойстик. С него-то все и началось.

— Компьютерные игры стали одним из самых популярных способов эскапизма лет двадцать назад, — говорит социолог Алексей Егоров. — Побег от реальности радовал перевоплощением в героя волшебного царства эльфов и гномов, страшных демонов и монстров, с которыми можно сразиться и, разумеется, победить. Но в одиночку играть скучно, мы все-таки существа общественные. А поделиться успехом, насладиться лучами славы? Вспомните, как в детстве слонялись в одиночестве по двору и протяжно кричали в окна друзьям: «Выходи!» Убегающий от реальности, по сути, тот же ребенок, которому надоело сидеть дома. Вырвавшись на свободу, он тут же пытается найти компанию.

Потребность в общении сидящего за компьютером геймера компенсировало появление многопользовательских игр. В качестве бонуса к ним добавились чаты в режиме онлайн.

Парадокс: надевающие на себя маски выдуманных персонажей оказались не прочь общаться на темы, связанные с настоящей, реальной жизнью. Этот феномен был доказан учеными из голландского Университета прикладных наук Бреды еще в 2009 году. Главным плюсом большинство геймеров назвали возможность беседы «здесь и сейчас», во время игры.

— На мой взгляд, именно тогда реальный и виртуальный миры впервые столкнулись лбами, — считает кандидат философских наук Андрей Чагаровский. — В сети легко спрятаться от действительности, создав новый аккаунт, приукрасив свою личность, добавив ей достоинств. Но формировать образ компьютерного героя все равно будет «я» реального человека. Такая трансформация «два в одном» неизбежно приводит к негативным последствиям для психики. Можно ведь, в конце концов, запутаться, где ты настоящий. Виртуальное общение неизбежно заставляет адаптироваться к обществу персонажей, созданных из полуправды и полулжи. Здесь нетрудно принять за образец агрессивное поведение, а о нормах морали забыть, потому что в сети их практически нет.

Материальный стимул

Технологии подсказывают все новые способы ухода от реальности. Перевоплощения становятся любимой виртуальной игрой. Нужно только выбрать подходящий лично тебе вариант. И в сеть попадает все больше и больше людей. Винить в этом можно пандемию, посадившую на долгое время многих в дистанционный режим — за компьютеры. Или тотальное одиночество, задолго до ситуации с ковидом признанное мировым сообществом социальной болезнью прогрессивного XXI века.

Одними из первых, кто понял, что на потребностях общения можно заработать, оказались геймеры. Не случайно: международные исследования показывают, что геймеры добиваются больших успехов в бизнесе.

— Когда у пользователей появилась возможность вести прямые трансляции в интернете, то есть стримить, наравне со спортивными соревнованиями комментировать стали и прохождение игр, — рассказывает модератор сообщества одной из популярных игровых онлайн-площадок Павел Тасаев. — Спрос на игровые стримы оказался велик, ведь они создают двухстороннюю связь между ведущим трансляцию и зрителями, которые могут не просто наблюдать за ходом действий в прямом эфире, но и влиять на него, высказывая свою точку зрения или даже подсказывая ведущему, что делать дальше. Живое общение создает ощущение и визуализацию, что ты находишься в компании друзей по интересам.

Доходы ведущих складываются из пожертвований зрителей и рекламных контрактов, наличие которых зависит от числа постоянных подписчиков. Самые популярные стримеры мира сегодня зарабатывают до 5 миллионов долларов в год. В России их максимальный годовой доход — 36 миллионов рублей.

К слову, стример с самым большим количеством платных подписчиков на русскоязычной интернет-платформе, 35-летний блогер под ником WELOVEGAMES окончил МГИМО. Подписчиков привлекает не только его мастерство в игре, но и умение вести интересный диалог.

Зайти на огонек

Гости виртуального мира, не фанатеющие от компьютерных игр, тоже захотели общаться «в моменте». И интернет угодливо распахнул окна в чужую реальную жизнь. На сервисах для стримов появилась возможность разнообразить тематику трансляций. Хочешь — подключайся и учи с кем-то английский или отправляйся в путешествие, делясь впечатлением с тем, кто в данный момент шагает по тропам планеты, вари суп, вышивай, музицируй… Компания обеспечена по любому поводу. В пандемию, по оценке аналитиков, в нашей стране резко выросла востребованность на трансляции IRL (In real life, в переводе с английского — «в обычной жизни»). Здесь и вовсе не важно, что происходит. Главное — заглянуть на огонек индикатора «в эфире». И ты уже гость в чужой квартире, хозяин которой о чем-то болтает, чем-то занимается. Присоединяйся и смотри на то, что выставляется напоказ.

— Это действительно похоже на подглядывание в окна, — говорит философ Андрей Чагаровский. — С той лишь разницей, что тебе разрешили. Окажется происходящее интересным, ты «залипнешь», жадно впитывая информацию, нет — пойдешь дальше. Природа такого любопытства давно известна: следя за посторонней жизнью, человек получает возможность сравнить со своей в надежде убедиться в собственном превосходстве. Вообще, виртуальная реальность сегодня напоминает праздник непослушания для взрослых и детей. Многие идут туда развлекаться, играя в ту жизнь, которую им хотелось бы иметь, и делать то, что в настоящем невозможно и не позволено. Выходя из режима приватности, мы размываем границы виртуального и реального.

Доступность и отсутствие необходимости что-то уметь и знать, чтобы вести трансляцию, дает возможность самовыражаться каждому, а к тому же еще и заработать. «Стримеру не нужно становиться гуру игры, посвящая ей годы жизни, чтобы собрать аудиторию», — объясняет руководитель одной из стриминговых платформ Ирина Семенова.

И многие решили, что это легкие деньги.

Хоть мяукни

Просидев несколько часов на одной из самых известных стрим-площадок за просмотром прямых эфиров IRL, особо преуспевающих блогеров я не нашла. Вместо имен — странные ники. На странице каждого размещено уточнение, на что стример собирает донаты, денежные пожертвования от зрителей. Особая фишка таких прямых эфиров в том, что гости за свои поощрения имеют право «заказывать музыку», то есть просить, предлагать или требовать от ведущего выполнения тех или иных действий. Уровень популярности стримера легко оценить по сумме уже набранных средств и числу фолловеров, постоянных подписчиков.

У Vika White их 1,4 тысячи, но сейчас с ней в сети всего лишь 8 человек. Деньги стримеру нужны на оплату долга по квартплате в 50 тысяч. Здесь же уточняется тема насущного момента: «Тяжело, когда потребности вырастают, а доходы остаются на том же уроне». На экране женщина лет тридцати объясняет зрителям причину своего отвращения к любой работе.

— Мне кажется, ничего не делать и получать деньги — мечта каждого человека на земле, — задумчиво произносит она. Зрителям нравится: в чате тут же появляются радостные смайлы, обильно присыпанные ненормативной лексикой. Но дарить донаты никто не спешит. За пару часов эфира кто-то бросил рублей 10.

Фото: Pexels

У стримерши Hey im margo подписчиков больше. Что и понятно: на своей кухне, заваленной, к слову, грязной посудой, девушка пытается изобразить танец живота, дабы обрести миллион на погашение кредита. Чат беснуется: разгоряченные пользователи мужского пола смачно требуют полного обнажения. Кокетливо торгующаяся дива выбивает по рублику с каждого. 51 тысячу она уже таким образом набрала. А вот «наглый, циничный и омерзительный парень», как называет себя в профиле стример delay vidosiki, на ремонт дома собрал всего 200 рублей.

Его язвительные комментарии в адрес чужих прямых эфиров абсолютно провальны. Лучше дела идут у юноши kraslab, что «пьет за деньги» в прямом эфире. Аудитория подстегивает, предлагая тосты и запрещая закусывать. Можно было бы посочувствовать парню, но на его виртуальном счету уже без малого 60 тысяч рублей «на бухло». Дай бог ему здоровья!

— Ничего не делаю, — уныло сообщает молоденькая девочка под ником Сam1llchens. — Утром встаю и плачу, что у меня плохая жизнь. Ее просят мяукнуть, что она, хоть и неохотно, делает. Ей скучно: тупо пялится в монитор в надежде увидеть в чате хоть что-то, с чего можно раскрутить разговор. Говорить не о чем, мяукать, в общем-то, тоже. И юная стримерша, заявив, что «морально устала», прекращает прямой эфир. На ее месте тут же вспыхивает новый. Абсолютно несчастные глаза. Maxbrawlx — странный, нелепый мужчина лет сорока. Стример, готовый приседать за донаты. После каждого поощрения заискивающе кланяется:

— Вау, кто-то прислал 40 рублей, — буквально сует он нос в экран. — Благодаря вам я могу заниматься стримами! Хотел для вас поприседать, но никто больше не донатит.

Фото: Pexels

Десять виртуальных рублей прилетают тут же. Стример на реальной работе, как сам рассказал — в цеху по упаковке компьютеров. Выставлять себя на посмешище других работяг ему неловко. Но перспектива легких денег пленит, и он, оглядываясь, пока никто не видит, зачем-то надевает на голову картонную корону, на которой написано «царь». Зрелище жалкое. Но кого-то, судя по реакции чата, публичное самоунижение этого человека несказанно радует.

За гранью человечности

Если честно, смотреть на такое вялотекущее прожигание жизни грустно и неловко. Да, стримеры рассказывают о себе: кто что может в зависимости от того, что каждый из них представляет в реальной жизни. В большинстве случаев — разговор ни о чем, периодически прерывающийся на просьбы прислать деньги. Побирушки виртуального мира, которым без особого умственного напряга удается отжать у прохожего копеечку.

— В стримах можно встретить много разных персонажей, — комментирует психолог Илья Суровцев. — Заблудившийся малыш, который, как в страшной сказке, оборачивается злобным карликом, плюющим ядом на весь окружающий мир. Или разбитная «Мэри Поппинс», пляшущая для взрослых на кухне. Тот, что с картонкой на голове, очень похож на ослика Иа-Иа. Такой же грустный, забытый всеми. Зрителя прельщает, что все это — реальные люди. Набрать популярность здесь удается хорошим актерам, людям без комплексов и предрассудков, или так называемым фрикам, над которыми аудитория откровенно глумится. Вопрос лишь в том, на что ты готов пойти, чтобы заработать.

Как оказалось, некоторые — абсолютно на все. Волна скандалов, связанных с трансляциями жестоких развлечений, недавно окатившая, как грязью из-под колес, российское общество, наглядно это доказала. Треш-стримы, в которых люди обливаются зеленкой, наносят себе травмы по просьбе жаждущих зрелищ, идут на прочие отвратительные с точки зрения нормальности выходки, явно перестали попадать под определение социально приемлемого контента.

Дальше — хуже. В декабре российский стример Reeflay два часа вел прямой эфир, советуясь с подписчиками, что делать с трупом его внезапно умершей подруги. Как потом доказало следствие, стример неоднократно издевался над девушкой на глазах подписчиков. А те платили — кто 20, кто 40 рублей. В Брянске группа молодых людей транслировали издевательства над мужчиной без определенного места жительства.

Фото: Рixabay

В конце августа несколько блогеров вели стрим из Измайловского парка столицы. Жертвой стала случайная прохожая, которой сначала предложили раздеться и лечь на рельсы, а потом брызнули в глаза из перцового баллончика. На это смотрело несколько тысяч зрителей.

— Совершившие деяния, которые рассматриваются законом как уголовное преступление, конечно, пойдут под суд, — комментирует психолог Илья Суровцев. — Хотя в России до сих пор не принят закон о запрете треш-стримов.

Но давайте будем честны: грань дозволенного переступают не только те, кто зарабатывает на шокирующих жестокостью трансляциях, но и те, кто их смотрит, заказывая и оплачивая треш. Кто-то пытается оправдать зрителей: мол, наблюдая жестокость, человек получает эмоции, которых ему не хватает в жизни. Да, выброс адреналина поднимает настроение. Но только не в тот момент, когда ты смакуешь чужую трагедию, радуясь, что она происходит не с тобой. Такое самоутверждение безнравственно. Это уже не край, а бездна, в которой гибнет все человеческое. Треш-стримеры нам это наглядно показали.

…Новая реальность, в которой границы настоящего и виртуального сходят на нет, уже наступила. А мы по-прежнему нажимаем на джойстик. Играем и заигрываемся. Забыв о правилах и нормах, не задаваясь вопросом: кто же большее чудовище — придуманный персонаж или управляющая им личность, сидящая у монитора.

КАК У НИХ

— В Китае наибольшей популярностью пользуются бытовые стримы. Люди просто показывают свою повседневную жизнь без прикрас: вот я помыл посуду, сейчас буду готовить суп.

— В Японии и Корее чаще смотрят трансляции, на которых стример ест. Это называется «мукбанг», что переводится как «прием пищи». Причина популярности таких стримов в менталитете: в азиатских странах, чтобы начать обед, принято ждать за столом всех членов семьи. Одинокие японцы и корейцы нашли себе застольную компанию в лице стримеров.

— В Америке и Западной Европе зрители предпочитают игровые стримы: более 80 процентов аудитории стриминговых платформ этих стран тратят минимум час в день на просмотр трансляций, посвященных киберспорту.

ЦИТАТА

Паве Дуров, российский предприниматель, основатель одной из соцсетей:

— Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над собственным разумом.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Ежедневно на популярных платформах просматривается 71 миллион часов стримов. В сутки их посещают до 15 миллионов человек, а в месяц насчитывается до 140 миллионов пользователей. Самая долгая трансляция стримера непрерывно длилась в прямом эфире 600 часов.

КСТАТИ

Федеральная налоговая служба готовит законопроект, предусматривающий взимание налога с пожертвований за просмотры стримов. Также рассматривается возможность регистрировать стримеров как индивидуальных предпринимателей, поскольку их деятельность приносит доход.