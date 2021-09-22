Летний сезон завершился сдачей ярких объектов

Заместитель главы района Алтуфьево по ЖКХ Артем Волошин инспектирует благоустроенный сквер у кинотеатра «Марс» / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Все работы по благоустройству в Москве проводятся преимущественно в летний период. В Северо-Восточном округе (СВАО) сезон городских трансформаций завершили открытием двух крупных объектов. 22 сентября «Вечерняя Москва» присоединилась к ежедневному осмотру одной из них.

Благоустройство трех учебных корпусов школы № 1506 на улице Грекова в районе Северное Медведково включило в себя создание нескольких cпортивных зон. На территории школы также появились детская площадка, зона ожидания для родителей и сцена с навесом.

По мнению заместителя главы района Северное Медведково по ЖКХ Игоря Мальцева, изменения должны оценить более семи тысяч жителей, которые часто сокращают путь, проходя мимо школы.

— Зона достаточно транзитная — в учебное время тут оживленно, — сообщил он. — Родители и преподаватели давно желали, чтобы школа обновилась и соответствовала современным требованиям. И прилегающая к ней дворовая территория также нуждалась в благоустройстве. Здесь были зеленые насаждения, площадки, но это не смотрелось комплексно.

Но самые значительные изменения в округе произошли в сквере у кинотеатра «Марс» в районе Алтуфьево на пересечении Алтуфьевского шоссе и Инженерной улицы.

Замглавы района по ЖКХ Артем Волошин объяснил, что раньше здесь не хватало детских площадок, зелени и лавочек, не было общей концепции. Сейчас она есть — объект выполнен в космическом стиле: арки на входе изображают Млечный Путь, «лунные» качели подсвечиваются по вечерам. Как и скульптуры в виде планет Солнечной системы. На помосте над водной гладью пруда появилась зона отдыха с шезлонгами. В разных точках локации установлены качели с навесами.

— У нас имеется большой кластер с детскими и спортивными площадками для футбола, стритбола, игры в петанк, — добавил Артем Волошин. — Они занимают 30–40 процентов сквера. Рядом находится кинотеатр. Он появился всего год назад и уже стал точкой притяжения для горожан. Теперь к нему добавился еще и сквер.