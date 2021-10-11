Командная работа: как учителя из разных школ объединяются, чтобы вместе разрабатывать сценарии уроков

Слева направо: учитель английского языка школы № 1861 «Загорье» Екатерина Иваничева, учитель английского языка школы № 2098 Юлия Ефремова и учитель английского языка школы № 1500 Ирина Кучеренко обсуждают совместный сценарий урока / Фото: Пелагея Замятина / Вечерняя Москва

Столичные педагоги совместно создали более тысячи сценариев уроков в «Московской электронной школе», сообщили вчера в Департаменте образования и науки Москвы.

С первого сентября этого года в проекте «Московская электронная школа» появилось сразу несколько нововведений, одним из которых стала возможность разрабатывать не просто сценарии уроков, а сценарии изучения целой темы. Столичные учителя с самых первых дней учебного года стали использовать новую функцию.

— Теперь все объединено в один материал, не нужно искать разные сценарии, тратить на это время урока. Это удобно и при подготовке к занятию, и при создании собственного сценария, — поделилась учитель английского языка школы № 1500 Ирина Кучеренко.

Примечательно, что «Московская электронная школа» не только помогает педагогам, но и объединяет их. В последнее время все чаще учителя разрабатывают сценарии совместно. Ирина Кучеренко уже несколько месяцев работает в команде с учителем английского языка школы № 2098 Юлией Ефремовой и учителем английского языка школы № 1861 «Загорье» Екатериной Иваничевой.

— Познакомились мы лично три года назад, а до этого, так вышло, пользовались сценариями уроков друг друга, — поделилась Юлия Ефремова.

Можно сказать, что педагогов тянуло магнитом друг к другу. При личном знакомстве они поняли, что сработаются.

Так и произошло. На счету команды уже не один десяток сценариев, а теперь они вместе трудятся над созданием крупной темы.

— «Московская электронная школа» дает огромные возможности, с ней занятия с детьми становятся гораздо интереснее и эффективнее, — подчеркнула Екатерина Иваничева.

С этим согласна и Юлия Ефремова. Она работает в школе уже более 20 лет и помнит, как задания по аудированию приходилось включать на кассетном магнитофоне.

— Сейчас просто небо и земля по сравнению с тем, что было до МЭШ, — отметила педагог.

Правда, разработка сценариев — непростой труд. И занимает немало времени. Ирина, Юлия и Екатерина находятся на связи практически 24 часа в сутки.

— Мы порой даже на переменах созваниваемся, обсуждаем проделанную работу, корректируем, — рассказала Ирина Кучеренко. — Если хочешь сделать качественно, а мы с коллегами работаем только на результат, то надо отдаваться этому делу полностью.

За такую масштабную работу есть и вознаграждение. Московские педагоги получают гранты, если их сценарии становятся востребованными.

Примечательно, что учителя постоянно совершенствуют свои знания и навыки. Например, Юлия Ефремова даже прошла курс видеомонтажа, чтобы делать красивые ролики для сценариев, а Ирина поступила в аспирантуру в МГТУ им. Н. Э. Баумана и тоже продолжает совершенствоваться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олеся Лукашук, директор института содержания, методов и технологий образования МГПУ:

— Всего сейчас в библиотеке «Московской электронной школы» более 56 тысяч сценариев уроков, из которых более тысячи созданы командами учителей, а 30 процентов из них были отмечены грантом. Это позволяет судить о высоком интересе со стороны пользователей к таким коллективным работам. Сценарии становятся более метапредметными, насыщенными большим количеством развивающих заданий и, как отмечают модераторы, имеют незначительные замечания для доработки и быстрее проходят процедуру модерации.