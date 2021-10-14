Актер Виктор Пипа: Встретил льва в переулке
Встретить знаменитость в столице можно где угодно. В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерняя Москва» отправляется с известными людьми по их памятным местам. В этот раз — на Крутицкое подворье, где мы встретились с актером Виктором Пипой, которого увидим в новом фильме в начале 2022 года.
Только что завершились съемки фильма «Бультерьер», в котором Виктор Пипа сыграл одну из главных ролей. Прокат картины в российских кинотеатрах запланирован на начало 2022 года.
Сегодня съемочный график актера расписан буквально по минутам: он занят в сериале «Рикошет-2», где тоже играет одну из главных ролей. Выбрав пару свободных часов, Виктор назначает встречу на Крутицком подворье.
— Это удивительное и красивейшее место, — уверяет актер. — По сути, это островок Средневековья в мегаполисе. Здесь время начинает идти по-другому. Необыкновенная атмосфера, которой пропитано место, буквально обволакивает.
Поэтому для неспешных прогулок Виктор Пипа выбирается сюда, и, хотя сейчас, по признанию актера, сделать это удается не так часто, как хотелось бы, Крутицкое подворье по-прежнему неотъемлемая часть его жизни.
— С этим местом связаны и рабочие моменты в моей биографии, именно здесь Владимир Хотиненко снимал сериал «Гибель империи», где я сыграл небольшую роль, — вспоминает актер.— Я доверяю судьбе и, если чувствую, что она меня ведет именно к этой двери, не стучусь в другую. Судьба сама связала меня с этим необыкновенным столичным местом. Поэтому сегодня из окон своей квартиры я слышу мелодичный перезвон колоколов из подворья. Раньше я их как будто не замечал. Некогда было. Ведь столько надо было успеть. Множество проектов, проб, ролей. Но последние несколько лет я приучаю себя воспринимать все по-другому.
Наша прогулка продолжается, и, осматривая залитые ярким светом осеннего солнца палаты на набережной Москвы-реки, Виктор вспоминает, что однажды вот таким же ярким солнечным днем он оказался в Лопухинском переулке, которому суждено было изменить его жизнь.
— После проб в одной известной телекомпании я шел к станции метро «Кропоткинская», — вспоминает актер. — Но каким-то образом заблудился и оказался в Лопухинском переулке. Случайно мой взгляд цепляется за дом, над дверью которого герб со львом и щитом. Это было посольство одной из африканских стран.
С раннего детства актер испытывал любовь к Африке, которую до сих пор не в силах объяснить даже самому себе.
— И вот представьте ситуацию, — продолжает свой рассказ Виктор. — Я останавливаюсь напротив посольства и говорю: «Хочу поработать в Африке!» Я, видимо, так проникся своим желанием, что не заметил, насколько громко это произнес, а вот идущая за мной женщина резко перешла на другую сторону улицы.
А буквально через пару месяцев Виктор Пипа получает письмо от незнакомого режиссера из Бельгии, который, случайно увидев в интернете фильмографию актера, приглашает его поработать в Кении.
— Эти десять дней съемок в Кении разделили мою жизнь на «до» и «после», но это уже другая история, — улыбается актер.
ДОСЬЕ
Виктор Пипа родился 21 ноября 1971 года. В фильмографии актера на сегодняшний день более 90 проектов, работа на радио, в антрепризном театре «Игроки», съемки в рекламе, популярных фильмах и сериалах, таких как «Возвращение Мухтара», «Папа на все руки», «Бесы». Увлекается горными лыжами, плаванием и верховой ездой.