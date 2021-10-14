Актер Виктор Пипа: Встретил льва в переулке

Актер уверен. что на Крутицком подворье время начинает идти по-другому / Фото: Анна Макмаладзе / Вечерняя Москва

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерняя Москва» отправляется с известными людьми по их памятным местам. В этот раз — на Крутицкое подворье, где мы встретились с актером Виктором Пипой, которого увидим в новом фильме в начале 2022 года.

Только что завершились съемки фильма «Бультерьер», в котором Виктор Пипа сыграл одну из главных ролей. Прокат картины в российских кинотеатрах запланирован на начало 2022 года.

Сегодня съемочный график актера расписан буквально по минутам: он занят в сериале «Рикошет-2», где тоже играет одну из главных ролей. Выбрав пару свободных часов, Виктор назначает встречу на Крутицком подворье.

— Это удивительное и красивейшее место, — уверяет актер. — По сути, это островок Средневековья в мегаполисе. Здесь время начинает идти по-другому. Необыкновенная атмосфера, которой пропитано место, буквально обволакивает.

Актер уверен. что на Крутицком подворье время начинает идти по-другому / Фото: Анна Макмаладзе / Вечерняя Москва

Поэтому для неспешных прогулок Виктор Пипа выбирается сюда, и, хотя сейчас, по признанию актера, сделать это удается не так часто, как хотелось бы, Крутицкое подворье по-прежнему неотъемлемая часть его жизни.

— С этим местом связаны и рабочие моменты в моей биографии, именно здесь Владимир Хотиненко снимал сериал «Гибель империи», где я сыграл небольшую роль, — вспоминает актер.— Я доверяю судьбе и, если чувствую, что она меня ведет именно к этой двери, не стучусь в другую. Судьба сама связала меня с этим необыкновенным столичным местом. Поэтому сегодня из окон своей квартиры я слышу мелодичный перезвон колоколов из подворья. Раньше я их как будто не замечал. Некогда было. Ведь столько надо было успеть. Множество проектов, проб, ролей. Но последние несколько лет я приучаю себя воспринимать все по-другому.

Наша прогулка продолжается, и, осматривая залитые ярким светом осеннего солнца палаты на набережной Москвы-реки, Виктор вспоминает, что однажды вот таким же ярким солнечным днем он оказался в Лопухинском переулке, которому суждено было изменить его жизнь.

— После проб в одной известной телекомпании я шел к станции метро «Кропоткинская», — вспоминает актер. — Но каким-то образом заблудился и оказался в Лопухинском переулке. Случайно мой взгляд цепляется за дом, над дверью которого герб со львом и щитом. Это было посольство одной из африканских стран.

С раннего детства актер испытывал любовь к Африке, которую до сих пор не в силах объяснить даже самому себе.

— И вот представьте ситуацию, — продолжает свой рассказ Виктор. — Я останавливаюсь напротив посольства и говорю: «Хочу поработать в Африке!» Я, видимо, так проникся своим желанием, что не заметил, насколько громко это произнес, а вот идущая за мной женщина резко перешла на другую сторону улицы.

А буквально через пару месяцев Виктор Пипа получает письмо от незнакомого режиссера из Бельгии, который, случайно увидев в интернете фильмографию актера, приглашает его поработать в Кении.

— Эти десять дней съемок в Кении разделили мою жизнь на «до» и «после», но это уже другая история, — улыбается актер.

ДОСЬЕ

Виктор Пипа родился 21 ноября 1971 года. В фильмографии актера на сегодняшний день более 90 проектов, работа на радио, в антрепризном театре «Игроки», съемки в рекламе, популярных фильмах и сериалах, таких как «Возвращение Мухтара», «Папа на все руки», «Бесы». Увлекается горными лыжами, плаванием и верховой ездой.