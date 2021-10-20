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Символ удачи от четвероногих стражей порядка

Маргарита Мартовская

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«Вечерке» – 100 лет
Общество
Символ удачи от четвероногих стражей порядка
Фото: Pixabay

Мы продолжаем рубрику «Талисман», в которой рассказываем о вещах, которые корреспонденты газеты привезли из командировок. И это не просто магнитики на холодильник, а ценные удивительные вещи.

В апреле прошлого года специальный корреспондент «Вечерней Москвы» Андрей Объедков брал интервью у старшего сержанта конной полиции Сергея Шишкина для спецвыпуска «Москва безопасная». Беседа о тонкостях работы с лошадьми и подготовке сержанта к чемпионату Европы по конному спорту среди полицейских проходила на базе первого оперативного полка столичной полиции. Там служат более 200 лошадей и 875 сотрудников. Здесь они тренируются, сдают экзамены на профпригодность и готовятся нести службу.

Одна из задач конного полка — патрулирование улиц и столичных зон отдыха. Из-за долгих тренировок и рейдов копыта лошадей быстро стираются. Чтобы животные всегда были готовы к службе, им раз в месяц перековывают копыта. По счастливой случайности корреспондент «Вечерки» попал на территорию центра как раз в один из таких дней, когда лошадям меняли подковы. На территории центра было разбросано множество изогнутых металлических пластин.

Символ удачи от четвероногих стражей порядкаПодкова лошади, служащей в конной полиции Москвы / Фото: Вечерняя Москва

Понаблюдав за увлекательным процессом, Андрей Объедков забрал себе одну из подков.

— Практической пользы они уже не несут, и сотрудники полиции просто избавляются от них. А я решил оставить ее себе на память о нашем многолетнем сотрудничестве с конной полицией, — говорит Андрей Объедков. — А еще считается, что подкова — это символ удачи. Теперь такой талисман хранится у меня дома.

Это не единственный материал спецкора про четвероногих блюстителей порядка. Например, летом 2018 года Андрей Объедков отправился с конной полицией в патрулирование по парку «Сокольники». Сотрудники правопорядка на лошадях пресекали разжигание костров, распитие алкогольных напитков в зоне отдыха, делали замечания тем, кто оставляет мусор.

— Я рад, что у меня есть вещь, которая напоминает мне об этих интересных репортажах с конной полицией, — добавил специальный корреспондент.

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