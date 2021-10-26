Легенда джаза отмечает юбилей

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

27 октября народный артист России саксофонист Игорь Бутман отмечает свое 60-летие. Джаз-музыкант рассказал, как проведет день рождения.

Свой юбилей саксофонист Игорь Бутман отметит на работе. Значимую дату музыкант отпразднует на сцене Государственного Кремлевского дворца.

— Нет большего счастья, чем быть на сцене и стоять рядом с другими музыкантами. Банкет и поздравления — это, конечно, здорово. Но ведь моя жизнь — это музыка. Поэтому я и пригласил друзей сыграть вместе со мной в этот день, — рассказал Игорь Бутман.

На сцену вместе с Игорем Бутманом в его юбилей выйдет легендарный трубач, девятикратный лауреат премии «Грэмми» Уинтон Марсалис со своим джаз-оркестром. Американский музыкант сегодня тоже отмечает свое 60-летие.

— У нас есть предложения по скрещиванию российской и американской музыкальных культур. И на наше 60-летие мы повторяем концерт, который мы сыграли в Нью-Йорке. Это очень важно для нас, — рассказал Игорь Бутман. — Мы делаем так, чтобы ту музыку, которую мы любим, которая нас делает лучше, мы могли играть вместе. Нам с американскими друзьями есть чем хорошим поделиться друг с другом. Мы верим, что в будущем сможем еще чаще играть вместе.

Выступить на юбилейном концерте Игорь Бутман пригласил и других музыкантов. Среди гостей — Сергей Мазаев, Лариса Долина, Валерий Сюткин и молодой пианист Олег Аккуратов.

Организаторы позаботились и о здоровье зрителей.

— Для нас важно, чтобы после нашего концерта никто не заболел. Поэтому посетить мероприятие смогут только те, у кого есть QR-коды или справка об отрицательном ПЦР-тесте, — отметил Игорь Бутман. — К сожалению, до сих пор не все люди верят, что только вакцинация может спасти нас. Я сам сделал прививку и всех призываю поступить так же.

В следующем году Игорь Бутман вместе с другими музыкантами отметит еще две значимые даты: свое 50-летие в профессии и 100-летие российского джаза. В планах провести в Большом театре концерт в стиле кинокартины «Веселые ребята» и выпустить фильм о джаз-музыкантах.

ДОСЬЕ

Игорь Бутман родился 27 октября 1961 года в Санкт-Петербурге. Окончил музыкальное училище имени Мусоргского. За годы учебы увлекся саксофоном. Получил приглашение от Олега Лундстрема стать первым альтом в его оркестре. Через пару лет вернулся в Ленинград и собрал свой квинтет. 25 октября 2021 года получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Редакция «Вечерней Москвы» поздравляет Игоря Бутмана с юбилеем и желает ему здоровья и творческих успехов