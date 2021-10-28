Московская школьница победила в фотоконкуре «Вечерки»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Победителем фотоакции «Вот и лето прошло» стала школьница из Москвы Ксения Криштул. Она рассказала «Вечерней Москве» о своих увлечениях и любви к творчеству.

— Ксения, кто предложил тебе принять участие в нашем конкурсе?

— Мой папа очень любит читать газеты, в том числе и «Москву Вечернюю». Узнав, что есть возможность попасть на обложку, он предложил мне поучаствовать в конкурсе.

— Ты ожидала, что сможешь победить?

— Нет, я не думала, что смогу попасть на обложку газеты. Это удивительный и необычный для меня опыт.

— Где ты учишься, чем сейчас увлекаешься?

— Я учусь в десятом классе школы № 123. Она с театральным уклоном. На уроках мы изучаем историю фотографии и особенности съемок кино. Во внеучебное время занимаюсь в театральной студии «Белая обезьяна». Система занятий у нас построена на основе итальянской школы актерского мастерства в сочетании с методиками русских деятелей искусства. В студии занимаюсь уже около года. Чтобы попасть туда, нужно было пройти прослушивание. Но если говорить о перспективе, то связывать свою будущую профессию с театром не планирую. Актерским мастерством занимаюсь для души. Мне это дело нравится как хобби.

Фото из личного архива Ксении Криштул

— Тяга к творчеству была с детства?

— Могу сказать, что я интересовалась кино. Раньше уделяла просмотрам фильмов гораздо больше времени, чем сейчас. Особенно любила детективы. Загадки, запутанные истории и неожиданные концовки — рецепт идеального кино этого жанра.

— А читаешь художественную классику?

— Да, но из школьной программы понравилось, к сожалению, немногое. Могу, например, выделить «Мертвые души» Николая Гоголя. Сюжет и персонажи, над которыми мастерски поработал писатель, меня сильно впечатлили. Я считаю, что чтение какой-либо литературы должно быть в удовольствие.

— Среди твоих друзей много тех, кто занимается творческой деятельностью?

— Нет. У моих знакомых и друзей совершенно разные увлечения, но это даже хорошо: у меня есть возможность познать много нового. Мы не только можем научиться чему-то друг у друга, но и понять, что нам точно по душе.

— Ксения, ты уже определилась, в какой вуз хочешь поступать?

— Я планирую поступать во ВГИК, но с выбором специальности пока не определилась. В любом случае это будет связано с творческой деятельностью.

ДОСЬЕ

Ксения Криштул родилась 7 июля 2005 года. Сейчас девушка учится в десятом театральном классе школы № 123. Также она углубленно изучает историю фотографии и основы проведения киносъемок. В свободное от учебы время Ксения занимается в театральной студии «Белая обезьяна».