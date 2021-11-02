Молочная продукция поступает на прилавки магазинов вовремя

Старший лаборант химико-бактериологического анализа Лианозовского молочного комбината Ксения Ведерникова проводит исследование молочной продукции. В нерабочие дни предприятие не останавливает свою работу / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Промышленные предприятия непрерывного цикла продолжают функционировать в нерабочие дни. Во вторник, 2 ноября, «Вечерняя Москва» побывала на заводе, который производит молочную продукцию.

Большинство организаций, работающих на территории столицы, на время вынужденных каникул приостановили свою работу. Но есть те, кто не может этого сделать. Иначе москвичи окажутся без продуктов и товаров первой необходимости, не сможет функционировать городская инфраструктура. Например, одно из крупнейших молочных предприятий столицы.

— Мы производим продукты питания и напитки, включая социально значимую молочную продукцию и детское питание, — рассказывает старший директор по производству молочной продукции Сергей Пятаков.

Он встречает меня у входа на завод. Прежде чем разрешают переступить порог — обязательная термометрия. Также просят надеть маску и не снимать ее на протяжении всего визита. С соблюдением мер эпидемической безопасности здесь все очень строго.

— Наши заводы высоко автоматизированы, и в цехах присутствует очень небольшое количество людей, которые управляют работой линий, — добавляет Сергей Пятаков.

Кроме того, по его словам, производственный персонал работает при соблюдении всех необходимых мер безопасности, включающих ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции, постоянную дезинфекцию помещений.

— Сотрудники, чья работа не требует ежедневного нахождения на заводах или в офисе, трудятся удаленно, — отмечает он.

Мы проходим одну из производственных линий. Завод, конечно, огромный. И масштабы выпускаемой продукции тоже. Такое значимое производство просто нельзя остановить.

— Наш молочный комбинат — это самый крупный молокоперерабатывающий завод в Восточной Европе, отличающийся высокой технологичностью и полной автоматизацией всех процессов, — подчеркивает Сергей Пятаков.

На заводе работает 40 линий, более 50 молоковозов каждое утро поставляют около 1100 тонн сырого молока для производства не только детского питания, но и молока, кефира, йогурта, сметаны, творога.

Всего выпускается более 140 наименований различных молочных продуктов под известными всем марками.

— У нас есть еще один молочный комбинат в Москве, который также продолжает работать и выпускать широкий перечень молочной продукции, соков и детского питания, — поясняет старший директор по производству молочной продукции Сергей Пятаков.

Стоит отметить, что продолжили работу в нерабочие дни не только московские производители, но и онлайн-сервисы поддержки столичных промышленников.

По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, на столичном Инвестпортале в любое время можно записаться на осмотр объектов, выставленных на торги.

— Также там можно в дистанционном формате направить заявки на получение специальных статусов, запрос на получение льготного займа или субсидии, сообщить о проблеме или задать вопрос, связанный с инвестиционной деятельностью в столице, — рассказал Александр Прохоров.

Напомним, что период нерабочих дней в Москве должен завершиться 7 ноября. До этого момента ряду предприятий и организаций столицы, которые не входят в категорию системообразующих, необходимо приостановить свою деятельность. А вот сфера услуг может работать только на доставку и навынос.

СПРАВКА

В нерабочие дни продолжают свою деятельность горячая линия поддержки промышленности — (495) 539-59-99 (добавочный 3), и линия по вопросам комплексного развития территорий — по тому же номеру (добавочный 4). Еще бизнес может обратиться за технологическим аудитом предприятия и подобрать новые решения для совершенствования бизнес-процессов в «Банке технологий».