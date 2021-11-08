Московские школьники и студенты колледжей примут участие в художественных конкурсах

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В ноябре в столице стартуют конкурсы детского рисунка и художественных выставочных проектов. Принять участие в них могут дошкольники, школьники, а также студенты московских колледжей.

В конкурсе имени Нади Рушевой смогут принять участие дошкольники 6–7 лет, ученики 1–11 классов и студенты колледжей до 18 лет. В этом году на выбор представлены три темы. Первая — «Живы Петра творения!» — посвящена 350-летию со дня рождения Петра I, вторая — «Сказки Корнея Ивановича Чуковского» — 140-летию со дня рождения детского писателя, а третья под названием «Мир русской усадьбы» выбрана в честь 160-летия романа Ивана Тургенева «Отцы и дети». Номинаций две: «Живопись» и «Графика». Участники могут использовать любую технику, кроме масляных красок.

Помимо самого конкурса, в рамках проекта пройдут вебинары и мастер-классы. Все работы победителей и призёров попадут в коллекцию Музея детского творчества и педагогического мастерства и будут экспонироваться на тематических выставках.

Ежегодный Международный конкурс «Через искусство — к жизни» посвящен развитию умения наблюдать действительность и художественно выражать ее содержание. Участвовать в нем могут воспитанники дошкольных групп, ученики 1–11 классов и студенты колледжей. Тема этого года — «Доброе дело». Работы можно представить в двух номинациях: живописные и графические.Конкурс сопровождается обучающими вебинарами и мастер-классами, а по его итогам состоится награждение авторов лучших работ. Картины лауреатов и победителей можно будет увидеть на выставках в учреждениях культуры и образования.

Третий конкурс, который начнется в ноябре, посвящен художественным выставочным проектам. Он шире конкурсов рисунка и включает в себя скульптуру, архитектуру, фотографию, дизайн, декоративно-прикладное и театральное искусство, а также искусство эксперимента. На суд жюри необходимо представить целую коллекцию работ, объединенную единой темой и художественной идеей, или одно коллективное произведение, выполненное несколькими ребятами. Участники этого конкурса – уже не отдельные художники, а настоящие детские творческие объединения.

— Стоит отметить, что принципы конкурсов основаны на активно развивающейся педагогической концепции «Школа Неменского». Ее главная задача – ввести ребёнка в мир современной художественной культуры, как российской, так и мировой. Искусство в рамках этой концепции рассматривается как система социализации человека, творческого развития личности и гармонизации мышления, — отметила заместитель начальника управления непрерывного художественного образования Городского методического центра Лариса Неменская.