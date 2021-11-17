Глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов: Важно не забывать свои корни

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов у себя в кабинете читает «Вечерку» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Вечерняя Москва» представляет рубрику «Зеркало для героя», в которой корреспондент говорит с руководителем столичного департамента не о работе, а о жизни. Такие беседы помогают горожанам лучше понять управленца, увидеть в нем человека, который о чем-то мечтает, переживает, является примером для своей семьи и многих других людей. В свежем выпуске нашего издания героем рубрики стал глава Департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Невероятно увлекательная пора

— Рафик Равилович, помните свое детство? Что эта жизненная пора значит для вас как взрослого человека и как для ребенка годами ранее?

— Детство — невероятно увлекательная пора. У меня самого четверо детей, и я с радостью смотрю на них, на то, как они растут, познают мир, развиваются. И периодически вспоминаю свои ранние годы. Великолепное, счастливое время! В детстве что самое главное? Это любовь, забота и внимание родителей. У меня все это было. И, глядя на своих родителей, я понимал, что, когда вырасту, смогу создать крепкую, дружную семью, в которой дам всю свою любовь детям.

— Чем увлекались?

— Сам я рос в деревне. Летом с папой практически каждый день ездили в лес косить траву на сено. По пути останавливались, рыбачили. Мне очень нравился процесс ловли. Из серьезных увлечений назвал бы спорт. В селах чаще всего есть небольшие спортивные залы, где дети могут проявить себя во всем: футболе, хоккее, баскетболе, волейболе, шахматах и шашках. И тебе потом предстоит отстаивать честь своего села, играя за небольшую команду. Я занимался всеми перечисленными видами спорта, всегда ставил задачу — побеждать! Наша команда частенько занимала призовые места, ведь мы, тогдашние мальчишки, были нацелены на результат. Даже если проигрывали, старались позже исправить ошибки, проанализировать их, чтобы вновь двигаться к победе. С этими ощущениями я и рос.

— О чем мечтали в детстве?

— Папа тоже был строителем, хотя масштаб объектов был не таким грандиозным, как сегодня в Москве. Тем не менее я всегда был рядом и видел, как строятся разные сооружения. Отец часто брал меня с собой на совещания или объезды. И я мечтал руководить стройкой. Мой выбор в плане образования оказался понятным — пошел учиться на инженера. Параллельно получил экономическое образование.

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мало быть инженером

— Почему такое сочетание — экономика и стройка?

— Это было в 1990-е, и тогда я четко понимал, что при переходе экономики на рыночные «рельсы» мало быть инженером, нужно иметь вторую специальность. В итоге написал на экономическую тему диссертацию.

— Дальше не стали продвигаться в получении следующей степени?

— Меня до сих пор призывают написать докторскую. Но это огромнейший труд, на который у меня просто не хватит времени. Ведь много часов провожу на работе, а хочется еще видеть, как растут дети, как они впитывают родительскую любовь.

— С чего начинали трудовую деятельность? Удавалось ли совмещать с учебой?

— Да, хоть и было нелегко. Трудовую деятельность начинал с нижних ступеней. Днем работал, по ночам писал кандидатскую. Спать оставалось три-четыре часа.

— Вы говорили об отце и его вкладе в ваше детство, увлечения и выбор профессионального пути. А что вам привила мама?

— Мама прививала ответственность. Она рентгенолог. По всем сложным вопросам всегда приглашали ее. Мама в любое время дня и ночи могла сорваться на помощь какому-либо пациенту. Например, в два часа ночи ее могли вызвать делать снимки человеку, попавшему в аварию на мотоцикле. Она всегда говорила: «Если я не поеду, то кто?» Даже если она спала от силы пару часов, вставала, собиралась и шла на помощь другим. Это чувство ответственности за себя, свою семью и других она привила мне с ранних лет. А еще — любовь к Богу. Мама — верующая, и, сколько себя помню, три качества она ценила выше всего: ответственность, любовь к Всевышнему и уважение к старшим. Этому учила меня и моя бабушка по материнской линии.

— Это ведь происходило на селе. А в городах по-другому такие качества воспринимаются?

— Приехав после 11-го класса в Казань, понял, что того самого уважения к старшим частенько не хватает. Хотя люди должны понимать: время идет быстро, и скоро мы сами станем тем старшим поколением, о котором не всегда уважительно отзывались или не прислушивались к советам. Такого не должно быть, чтобы из-за возраста старших «отодвигали». Самое главное не наш возраст, а душа, ум.

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Когда согревает очаг

— Какие воспоминания из детства помогают решать проблемы сейчас, согревают изнутри, заставляют двигаться дальше?

— Интересный вопрос… Согревают семейные традиции, культура семьи. Теплые отношения внутри помогают принимать решения и сейчас. За это спасибо моим родителям. Своим ровесникам говорю: старайтесь воспитывать детей в полных семьях. Домашний очаг помогает согревать вас в самое трудное жизненное ненастье, находить решения в сложных ситуациях. Еще одно обстоятельство — это то, где ты рос. Я воспитывался на земле, на природе. Эти корни до сих пор питают энергией. Если бы я воспитывался в бетонных джунглях, то точно был бы другим. Нет, не плохим, просто другим.

— Какие серьезные экзамены, испытания преподнесли вам детство и юность?

— Испытаний было много. Помню, как в 11-м классе, в мае, незадолго до экзаменов наша команда выходила на ответственный футбольный матч. Выложился тогда не на 100, а на 200 процентов. Тогда же ходил на подготовительные курсы при университете и уже в апреле экстерном сдал экзамены. А в мае после матча я попал на операционный стол, на котором дело дошло фактически до клинической смерти. Несколько недель провалялся на больничной койке, лежа под капельницей. Переживал, пройду ли в вуз по итогам досрочных экзаменов или нет. В приказ о зачислении все же попал. Максимализм, юность, когда хочется быстрее всего добиться, не давали покоя. Год без вуза не выдержал бы. Вот таким оказалось первое серьезное испытание, в котором сработал известный принцип: не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Если бы не сдал в апреле экзамены и не готовился бы на курс весь год, потерял бы время.

— Вуз выбирали сами?

— Сам, но в то же время прислушивался к советам отца, который многое знал о строительстве и о выбранной мною специальности. О профессии инженера папа всегда отзывался хорошо, как о созидательной работе, востребованной обществом. За такое наставление благодарен ему.

— Здесь вы прислушивались к родителям. А дальше по жизни больше руководствовались своими ощущениями или наставлениями старших?

— К сожалению, часто делал по-своему, зарабатывая жизненные шишки, обжигаясь на разных ситуациях. В итоге приходил к тому, что стоит послушать старших. Но после 11-го класса я жил самостоятельно, уехав из родительского дома. И это плюс для того, чтобы дать себе возможность развиваться быстрее. Сейчас вижу, как мои дети тоже обжигаются, поступают по-своему, набивают шишки. Может, это и не плохо, но важно понимать, что цена определенных ошибок — это потраченные время и здоровье.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Хотелось перемен

— Ваша юность пришлась на 1990-е. Как вспоминаете их, как воспринимали перемены в обществе и государстве, вокруг себя?

— Перемены в 1990-е воспринимал вполне себе положительно. Все вокруг кипело, гремело, и через все испытания я прошел нормально. Учился в институте, не бегал с арматурой по улице, старался освоить профессию и все успеть. Получив второе высшее образование, использовал его по максимуму. После вуза устроился на работу и проводил переоценку имущества в Татарстане. По тем временам зарабатывал неплохо.

— А помните первое свое серьезное приобретение?

— Это была белая «девятка». До сих пор помню, как с друзьями ехали из Казани в село к родителям показать новую машину.

— А опасности были в 1990-е?

— Ничего опасного для себя не находил. Жил, учился, работал. Возможно, спустя время оцениваешь молодость иначе, и что-то кажется опасным. Но не тогда. 1990-е использовал по максимуму, получая хорошее образование и правильно применяя его на практике.

— Для людей из СССР важной стала свобода и отсутствие каких-то границ. Даже в тех же путешествиях. Помните свою первую грандиозную поездку?

— Первое большое путешествие было на машинах. Уже семейные люди, отправились в Сочи. По пути какие только приключения нас не ждали! И в аварию попали, и заблудились в ночи по дороге, и с местными чуть не подрались, но все-таки добрались до Лазаревского, где сняли небольшой домик. Первое зарубежное путешествие было в Египет. Больше всего запомнилось Красное море. Рыбки, кораллы, тепло — красота же! Посмотрел, как люди там живут, и порадовался, что у нас все намного лучше.

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Любовь со студенческой скамьи

— Рафик Равилович, вы рассказываете, что ездили уже семейным человеком. А как с супругой познакомились?

— Все просто — дело было в вузе. Она — чуть младше меня, училась на архитектора. Я уже заканчивал обучение. Любовь с первого взгляда — что тут еще можно добавить? Она была еще студенткой, я только выпускался, а мы уже женились. Совсем «зелененький», за спиной ничего нет, но приняли такое решение. Сейчас многие говорят про то, что нужно вначале обустроиться, заработать, а потом создавать семью. Мы не тянули, о чем совершенно не жалею.

— А свою первую работу помните?

— Классика жанра: на первом курсе в строительном институте вагоны разгружали. Крепкие парни, деревенские, пришли подработать. Платили неплохо. Потом считалось крутым привезти из Москвы вещи и продать. Помню эти огромные мешки, которые на машине доставляли в Казань. Получалось продавать и кроссовки, и футболки. Некоторые друзья до сих пор в таком бизнесе остались, не ушли. Я двигался дальше. По профессии начал работать сразу после вуза, занимаясь переоценкой недвижимости.

— Вы уже тогда были женаты. Появление первенца в семье что для вас значило?

— Всегда говорил, что дети — это цемент для семьи. Не будет его — кирпичики разлетятся. С каждым ребенком семья становится крепче. Чем больше детей, тем больше энергии отдаешь им. Каждый ребенок приходит к нам со своею благодатью, с особой миссией, помочь в которой как раз призваны родители. Они становятся теми проводниками, которые дают опору в завтрашнем дне.

— Ощущаете сейчас разницу в подходах в воспитании вас и ваших детей?

— Нет. Самое главное — привить любовь, семейные ценности, порядочность, уважение к старшим. Как меня воспитывали, так и своих детей стараюсь воспитывать. Где-то любовью, где-то строгостью, трудом. В моем детстве труд всегда имел колоссальное значение. Тем более что в семье было большое хозяйство. У меня не было времени даже для того, чтобы просто покататься на велике на улице. Вылизанный красный «Урал» стоял и терпеливо ждал меня. Если полчаса удавалось на нем прокатиться, испытывал настоящее счастье.

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Помнить всех

— Вы с детьми ездите в родительский дом?

— Конечно! Стараюсь раз в год отвезти и показать, где я рос, показать могилы дедушек. В селе недалеко от Казани похоронены семь наших поколений. Чтить предков важно, отдавая им дань памяти, вспоминая в том числе и с ныне живущими родственниками. Их раз в год тоже стараемся навещать.

— Что для вас сегодня Казань и родина?

— У каждого человека есть свое место силы, и забывать о нем нельзя. Когда, учась в Казани, ездил в Москву, воспринимал столицу как суетливый мегаполис. Перейдя на работу в Москву, полюбил этот город всем сердцем. В том числе и с профессиональной точки зрения. В столице как нигде можно раскрыть весь свой потенциал. Сегодня наш мегаполис прекрасен. Но я также люблю Казань и свое небольшое село, где родился и вырос. Горжусь тем, что поработал на благо Татарстана. Всегда нужно помнить и поддерживать связи с родиной, с той землей, которая вскормила тебя, не забывать про окружение.

— В вашем доме есть что-то национальное, что привнесено из Татарстана?

— Это прежде всего воспитание и семейные ценности, сборы с родными и близкими за одним столом, обмен подарками по праздникам. Татарстан — республика, в которой очень хорошо развита толерантность. Простой пример. В конце 1990-х я был ведущим специалистом отдела архитектуры и реставрации Музея-заповедника «Казанский кремль». Строительство главной мечети Кул-Шариф в Казани было начато в 1996 году как воссоздание легенды Казанского ханства, центра религиозного просвещения и развития наук Среднего Поволжья XVI столетия. А рядом шла реставрация Благовещенского собора Казанского кремля. Каждый отдавал душу и тому, и другому объекту. Все это результат тонкого созидательного процесса. Тем более что в наших семьях есть и русские, и татары, которые чтут традиции и праздники друг друга. Сила России — в уважении людей друг к другу.

— Рафик Равилович, если уж мы говорим об интернационализме, то какую музыку любите?

— С юности люблю послушать «Чайф», Metallica, люблю творчество Цоя. Чтобы не отстать от современных тенденций в музыке, слушаю то, что выбирают мои дети. С уважением отношусь к творчеству некоторых наших музыкантов.

— А какие предпочтения у вас в литературе?

— В основном это путь исторических личностей, правителей. Люблю рубаи Омара Хайяма. Интересно проследить, как в разные эпохи мыслили люди, особенно руководители. У каждого можно разглядеть свои наставления и назидания, которые актуальны и в наше время. Кроме того, мне нравятся старые книги по градостроительству: интересно изучать развитие городов. Но слежу и за новостями каждый день, чтобы понять, качественно ли мы выполняем свою работу. Но это уже тема отдельного разговора.

ДОСЬЕ

Рафик Равилович Загрутдинов родился 12 мая 1975 года. Имеет высшее образование, кандидат экономических наук. Эксперт по оценке имущества «Регионального экспертного центра» (1997–1998). Ведущий специалист отдела архитектуры и реставрации Музея-заповедника «Казанский кремль» (1998–1999).

Главный специалист, начальник отдела реструктуризации предприятия и экспертной оценки имущества, заместитель председателя, первый заместитель председателя комитета Республики Татарстан по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению (1999–2005).

Начальник управления реализации национальных и республиканских проектов, заместитель министра по инвестиционно-финансовой политике Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана (2006–2010). Исполняющий обязанности руководителя Департамента дорожно–мостового строительства города Москвы (2010–2011). Первый заместитель руководителя Департамента строительства города Москвы (2011–2019). С января 2020 года по настоящее время — руководитель Департамента строительства города Москвы.