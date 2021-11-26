Вопросы театральной педагогики обсудят в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Эксперты обсудят возможности театрального искусства в решении образовательных и воспитательных задач современной школы, а также инструменты, которые учителя могут использовать в работе с детьми.

В столице пройдет «НеКонференция», посвященная роли театральной педагогики в развитии личности ребенка. В ней примут участие заместители директоров, педагоги дополнительного образования, выпускники театральных классов и кураторы, отвечающие за организацию театральной деятельности в школах. Посетить мероприятие можно как офлайн, так и онлайн, пройдя по ссылке.

На «НеКонференции» выступят заместитель руководителя столичного Департамента образования и науки Наталия Киселева, российский режиссер и драматург Сергей Розов, заслуженный артист России Дмитрий Дунаев, актер Московского драматического театра на Малой Бронной Григорий Верник, заведующая кафедрой сценической речи в Театральном институте имени Бориса Щукина Анна Бруссер и другие.

Особое внимание будет уделено вопросу развития детских театральных проектов, участие в которых помогает ребятам сформировать коммуникативные навыки, научиться понимать художественные образы и достигать высоких предметных результатов. На мероприятии представят и практический опыт работы театральных классов в столичных школах. Специалисты расскажут о принципе «живого» образования, когда ребята обучаются в творческой среде. Также эксперты обсудят такую инициативу, как «Цифровой театр».

— Театральная педагогика тесно связана с системой школьного образования. Эти сферы имеют общие задачи и приемы, а специалисты обладают близкими компетенциями. Конференция призвана создать условия для открытого продуктивного диалога между представителями театральных студий и педагогами столицы, представить успешные практики взаимодействия, новые необычные проекты, вдохновить на создание совместных инициатив для московских школьников, — отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

«НеКонференция» «Театральная педагогика в школе как современный социокультурный феномен» проводится в столице впервые с целью сформировать сообщество единомышленников, стремящихся создать экосистему новых образовательных проектов для детей с опорой на лучшие практики.