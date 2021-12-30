Все преодолеть помог настрой

Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва

Одним из тех, кто успевал и спасать людей, и организовывать работу пунктов вакцинации, стал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

Накануне Нового года «Вечерняя Москва» поговорила с Андреем Тяжельниковым о его личных итогах 2021-го.

— Что важного произошло в вашей жизни в этом году?

— В уходящем году, кроме многих серьезных задач, выполнение которых обеспечивает бесперебойную работу и развитие медицинской организации, где я работаю главным врачом, и городской системы здравоохранения в целом, мы отвечали на глобальный вызов: борьба с пандемией коронавируса. Благодаря нашим ученым, разработавшим эффективные вакцины, мы смогли организовать масштабную вакцинацию.

Первая задача была наладить этот процесс в поликлинике, которую я возглавляю, затем начали работать выездные бригады, позже сотрудники стали делать прививки в учреждениях соцзащиты и в одном из крупных торговых центров. В начале лета я принял участие в организации центра вакцинации в Гостином Дворе.

А с осени центр вакцинации был организован в ГУМе. Высокой оценкой моей деятельности и моих коллег и серьезным событием стала премия правительства Москвы в области медицины за проект «Школа профессионального роста», который я курировал.

— Андрей Александрович, а в личном плане?

— Мой старший сын в этом году окончил школу и успешно поступил в Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова. Для меня очень важно то, что он выбрал медицину и будет продолжать мое дело.

Произошло еще очень важное для меня событие в личной жизни. Мы с моей теперь уже супругой узаконили отношения, и это дало нам обоим очень много радостных и приятных эмоций, сил и энергии. Я благодарен ей за поддержку и понимание. В пандемийное время, когда я фактически живу на работе, крепкий тыл очень большая ценность.

— Отдыхали ли вы в этом году?

— Иногда удавалось. Даже было несколько дней отпуска. Это было необходимо, поскольку, когда летом организовывали с коллегами центры вакцинации, несколько недель вообще работал без выходных. Но тот азарт, боевой настрой у всей нашей команды помогал нам преодолеть все трудности.

— Когда удавалось отдохнуть, как проводили время?

— Я сторонник все планировать. Благодаря этому смог посетить несколько интересных выставок в Третьяковской галерее. Еще люблю кино, театр.

— Чувствуете усталость под конец года?

— Ни моральной, ни физической усталости нет. Зато есть надежда, что благодаря проделанной работе следующий год будет лучше. Всем хочу пожелать здоровья, и не забывайте вакцинироваться!