Более 180 тысяч человек получили продовольственную помощь в рамках «Корзины доброты»

Фото: Пресс служба Х5 Group

Добрым делам пандемия не помеха. Продуктовая розничная компания X5 Group и фонд продовольствия «Русь» подвели итоги совместного проекта «Корзина доброты» за 2021 год, благодаря которому нуждающиеся люди получают продовольственную помощь. В рамках благотворительных сборов в пользу нуждающихся, прошедших в магазинах компании, на сайте корзинадоброты.рф, а также через собственные отгрузки X5 и торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток», удалось собрать 355,7 тонны продуктов. Это на 33 процентов больше, чем в 2020 году. Помощь в 2021 году получили 184 923 человека, включая детей, пенсионеров, людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, и врачей.

Из общего объема сбора в магазинах ретейлера, где проводились продовольственные акции, было собрано 218,5 тонны продуктов. На средства, переданные благотворителями через сайт корзинадоброты.рф, закуплено еще около 22,6 тонны продовольствия. Еще 114,6 тонны Х5 Group сама передала на помощь, в том числе направила 36,5 тонны продуктов врачам в 40 больниц 10 регионов.

Кроме того, в рамках «Корзины доброты» поддержку получили и приюты для животных: более 12,7 тысячи собак и кошек в 13 приютах Москвы и Московской области, Ростова-на-Дону, Казани, Волгограда, Самары и других регионов получили порядка 28,4 тонны корма.

По итогам года благотворителями стали 140 тысяч покупателей 3769 магазинов сети в 76 городах и 14 поселках страны. В организации благотворительных акций и марафонов приняли участие 8088 волонтеров фонда «Русь», а также 1729 сотрудников торговых сетей.

— Это очень важная и социально значимая история. Согласно данным Росстата, доходы ниже черты бедности имеют около 19 миллионов россиян, или примерно 13 процентов населения страны, — рассказывает кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Если в среднем по стране на продукты питания семьи тратят примерно треть дохода, то самые бедные — более половины. А некоторые — даже выше 70 процентов! Я очень рад, что наименее обеспеченным сейчас помогает не только государство, но и бизнес и благотворительные фонды. Значит мы как общество чего-то стоим. И теория социального дарвинизма, которой страна следовала в 1990-е, наконец-то себя изжила. Очень хочется, чтобы подобных проектов продуктовой помощи стало больше. Ведь с их помощью можно не только помогать бедным, но и менять саму атмосферу в обществе, делая людей добрее и сострадательнее.

В прошлом году Х5 также запустила новое направление помощи — продовольственные карты. 2940 семей из 15 городов получили карты для покупок в магазинах «Перекресток». А фонд продовольствия «Русь» ежемесячно пополняет баланс на одну тысячу рублей.