Как московские кафе соблюдают ковидные ограничения

Екатерина Каракуян — кассир одного из ресторанов быстрого питания, который находится в торговом центре «Смоленский-2», соблюдает меры безопасности. Она всегда работает в маске и перчатках / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В некоторых регионах России фуд-корты снова будут работать только на вынос. «Вечерняя Москва» узнала, как соблюдают меры безопасности в столичных кафе.

В торговом центре почти в самом центре Москвы к соблюдению антиковидных мер относятся очень серьезно. Охранник не пропустит вас внутрь, не измерив температуру. Нет входа и тем, кто явился без маски. Если вы забыли ее дома, можно взять бесплатную при входе.

Фуд-холл — огромный обеденный зал, где расположены филиалы различных кафе, торгующих фастфудом, — встречает всех гостей, спустившихся сюда на эскалаторе, точкой для дезинфекции рук. Маску можно снять только за столиком, когда начнется трапеза. У касс сотрудники вежливо напоминают о необходимости носить средства защиты правильно — чтобы маска закрывала и нос, и рот.

Москвич Максим Бобков эти правила выполняет и без напоминания. Он заказывает кофе и ягодное пирожное, дополнительно обрабатывает руки дезинфицирующим средством, которое стоит прямо на стойке раздачи.

— Люди стали более ответственно относиться к соблюдению карантинных правил, — отмечает администратор фуд-холла Дарья Хотеева. — Они сами надевают маски, почти не приходится делать замечания.

Все столики обрабатываются специальными растворами, а продавцы следят за чистотой своих точек.

— У нас в выходные много посетителей, многие приходят с детьми, так как у нас в зале работает аниматор. А в будние дни наши основные гости — работники бизнес-центра, находящегося с нами в одном здании. Во время ланча у нас заняты почти все столики, — говорит Дарья Хотеева.

Большая проходимость хороша для бизнеса, но в условиях коронавируса может быть опасной. Поэтому соблюдение всех мер предосторожности для сотрудников фудхолла стоит на первом месте. В другом торговом центре на юге столицы, чтобы соблюсти социальную дистанцию, немного переставили столики в зоне ресторанных двориков. Их стало чуть меньше, но благодаря этому удалось их разместить на более удаленном друг от друга расстоянии. А разметка в прикассовых зонах служит посетителям дополнительным напоминанием не создавать толпу.

В пресс-службе Российского совета торговых центров нам рассказали, что они пристально следят за тем, как исполняются антиковидные меры на всех предприятиях общепита, входящих в его состав.

— Торговые центры строго соблюдают все требования и меры по нераспространению и предотвращению коронавирусной инфекции, которые введены Роспотребнадзором. Ежедневно проводится дезинфекция помещений, организованы места обработки рук антисептическими средствами. У всех сотрудников контролируются температура тела и общее самочувствие, — рассказали в пресс-службе.

Управление Роспотребнадзора по Москве сообщило, что из-за увеличения числа заболевших COVID-19 был усилен контроль на некоторых объектах, включая точки общественного питания и фуд-корты. За нарушения владельцам выпишут штраф или закроют заведение сроком до 90 суток.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Москаленко, президент Российского совета торговых центров:

— На фуд-кортах и в кинотеатрах в торговых центрах соблюдается рассадка в 1,5 метра друг от друга. Мы оперативно реагируем на новые вводимые требования, в том числе по проверке QR-кодов при необходимости. ТЦ одними из первых поддержали всеобщую вакцинацию, так как мы осознаем, что повышение процента привитых граждан напрямую влияет на нормализацию работы. Также приняты меры по минимизации контактов между сотрудниками.