Добрый душевный друг по прозвищу Ильич

Фото: Вечерняя Москва

В наших рядах тяжелая потеря. 30 января на 59-м году жизни скончался инженер допечатной подготовки «Вечерней Москвы» Алексей Сергунов.

Смерть никогда не приходит вовремя. Но в это известие просто не хочется верить. Нас покинул еще молодой, совсем недавно еще полный сил человек. Отменный профессионал. Душевный друг.

— Тяжело говорить об Алексее в прошедшем времени. Не вяжется с ним слово «был», — рассказывает о давнем друге руководитель группы допечатной подготовки «ВМ» Владимир Липман. — Мы дружили с Алешей с 1987 года, со студенческих времен. Вместе учились в Московском институте электроники и математики.

Наверное, Алексею на роду было написано стать человеком, сопричастным к выходу газеты в свет. Он родился 5 мая — в эту дату в советские времена праздновали День печати.

— В студенчестве у Алексея было прозвище Ильич. Однажды он отрастил бородку и пришел сдавать научный коммунизм в «тройке» с галстуком в красную крапинку, — вспоминает Владимир. — Юмор оставался с ним до последнего. Будем помнить его таким.

Редакция« Вечерней Москвы» выражает соболезнования родным и близким Алексея Сергунова