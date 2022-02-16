Становимся богаче: кто в России стал жить лучше

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил нынешний уровень жизни в России на 20 процентов выше, чем в 1990 году, перед распадом СССР. Он также отметил, что в начале нулевых годов благосостояние россиян выросло в три раза, потом упало. Но сейчас мы все равно живем лучше, чем в Советском Союзе. Так ли это? Кто стал жить лучше, а кто, возможно, и нет? Мы опросили экспертов: экономистов, социологов, финансистов.

Как заявил Алексей Кудрин, «в 2003–2004 годах мы восстановили (в среднем, конечно) уровень жизни, который имели граждане в 90-м году, перед развалом СССР».

— В среднем это достигалось и по учителям, и по врачам. Сейчас примерно на 20 процентов уровень жизни выше, чем в Советском Союзе. В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000 до 2011 год, уровень жизни в стране вырос в три раза. Кажется, что это недостижимая цифра, но мы начинали с очень низкого уровня, — уточнил глава Счетной палаты.

Это заявление вызвало большой общественный резонанс.

— Нужно учитывать, что эти данные все равно средняя температура по больнице, — рассуждает профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич. — Сегодня у нас страна, к сожалению, с очень большим неравенством. Если в среднем по уровню дохода мы превысили советский уровень, это не значит, что его превысило все население.

Сравнить телевизор с макаронами

Главный экономист крупной консалтинговой компании Владимир Тихомиров заявил, что за 30 лет изменилась система цен. Причем не только в России, но и в мире. Поэтому подобные сравнения уровней жизни бессмысленны.

— То, что раньше было дорогим, стало дешевым. И наоборот. Например, потребительская электроника за счет новых производств, технологического усовершенствования стала стоить меньше. Если покупка электронной аппаратуры около 30 лет назад была большой тратой, то теперь все иначе. С другой стороны, существенно выросли цены на базовые товары, в том числе продовольственные. Теперь расходы на продовольствие, базовые услуги, например ЖКХ, стали более высокими, — пояснил эксперт.

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев согласен:

— Вот пришли вы в гости к знакомым. У них на кухне огромный холодильник, в каждой комнате — по телевизору с большим экраном, а у порога стоят кроссовки известного мирового бренда. Казалось бы: по сравнению с СССР — огромный качественный скачок. В Советском Союзе мы о таких вещах и мечтать не могли! А в ходе разговора выясняется, что друзья — в кредитах, уже три года не были на море, а вместо овощей и фруктов покупают макароны, потому что они дешевле. Так лучше они стали жить или хуже? Большой вопрос.

Директор Института стратегического анализа Игорь Николаев рассуждает:

— Социологические опросы то и дело подтверждают — большинство взрослых россиян хотят назад в СССР. Откуда, спрашивается, такое стремление вернуть прошлое, если денег сейчас действительно больше? Дело в том, что статистика учитывает доходы населения вообще. Но большой вопрос, как они распределяются. Да, суммарное богатство россиян за 30 лет выросло, но все мы прекрасно знаем, что значительная часть доходов концентрируется в руках небольшой группы очень богатого населения. Так что ностальгия, как считают многие, по более справедливым советским временам абсолютно понятна.

С тезисом о большом разрыве в доходах согласен и президент РФ Владимир Путин: «В нашей стране дифференциация доходов существенно выше, чем в Западной Европе. Поэтому важнейшая задача — уменьшение материального неравенства», — написал президент в статье «Строительство справедливости. Социальная политика для России».

Кадр из фильма «Подъем с глубины», или Жизнь с чистого листа» / 2018 год

Автомобиль вместо дубленки

Артем Павлюченко, член Московской гильдии риелторов, считает, что за последние 30 лет разбогатели не только олигархи.

— По данным Росреестра, только с января по июль и только на вторичном рынке в Москве заключено 93,29 тысячи сделок купли-продажи жилья. И это рекорд за последние семь лет. Причем средняя цена даже однокомнатной квартиры — уже около 10 миллионов рублей. Разумеется, все это купили отнюдь не олигархи, а самые обычные люди. Да, примерно 70 процентов сделок — ипотечные. Но все равно у десятков тысяч людей есть возможность купить даже дорогое московское жилье, — пояснил эксперт.

Виктор Кудрявцев считает, что за последние 30 лет в Москве, да и по всей России сформировался полноценный средний класс:

— И он сильно отличается от того среднего класса, который был в позднем СССР. Тогда, например, атрибутом благополучия были чешская люстра, норковая шапка, дубленка, джинсы и мебельная стенка, сейчас это как минимум автомобиль, загородный дом (не путать с советскими дачами), возможность отдыхать за границей. А это, согласитесь, уже совсем другой уровень.

Эксперт привел цифры: с 2010 года число автомобилей в Москве и Подмосковье увеличилось на три миллиона. Всего на 2021 год в Московском регионе оказалось зарегистрировано более 8,4 миллиона машин.

— Очевидно же, что бедные люди, которые еле сводят концы с концами, автомобилей не покупают, — рассуждает Кудрявцев. — Значит, обеспеченных не так мало.

Такие разные пенсии

Вместе с тем, как пояснил эксперт, стал заметен и противоположный феномен.

— В Москве, например, около 2,1 миллиона пожилых людей получают надбавку к пенсии. Почему? Может быть, властям просто некуда потратить бюджет, и деньги раздают в целях благотворительности? Разумеется, нет. Просто есть понимание очевидной вещи: «обычной» пенсии на жизнь не хватает, — пояснил Кудрявцев. — И если надбавку не выплачивать, мы получим 2,1 миллиона горожан, живущих фактически за чертой бедности. И будет рост социальной напряженности, который никому не нужен. Но ведь в СССР, вспомните, никаких столичных доплат к пенсии не было. И если бы, скажем, председатель Мосгорисполкома товарищ Промыслов предложил их ввести, его бы, наверное, отправили к врачам на освидетельствование. Потому что пенсий на жизнь хватало. А сейчас — нет. Неудивительно, что «московские» доплаты на всех уровнях справедливо расцениваются как забота о гражданах.

По мнению эксперта, сам факт проведения пенсионной реформы свидетельствует: в Пенсионном фонде не хватает средств на выплату более высоких, чем сейчас, пенсий.

— Сегодня в России 42,6 миллиона пенсионеров. Это почти 30 процентов населения страны. И я бы не сказал, что их реальные располагаемые доходы на 20 процентов выше доходов пенсионеров советских. У большинства, я думаю, они ниже.

Ольга Александрова, замдиректора по научной работе Института социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, добавляет:

— Обратите внимание: в советское время пенсионеры часто помогали детям, а сейчас — дети пенсионерам. Потому что рост цен на продукты и лекарства — основные статьи расходов пожилых людей — куда выше, чем рост пенсий.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Семьям с детьми труднее всего

По мнению Ольги Александровой, вряд ли вырос и уровень жизни семей с детьми:

— По сравнению с советскими временами он скорее упал. Причем государство это признает. Обратите внимание: и в 2020, и в 2021 году семьям с детьми были сделаны выплаты. Причем не только тем, где кто-то из родителей потерял из-за пандемии работу, а вообще всем. Причем в 2021-м по 10 тысяч раздали еще и пенсионерам. Государство четко дало понять: эти две категории граждан — семьи с детьми и пенсионеры — у нас в стране самые социально незащищенные.

Кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев добавляет:

— В конце 1980-х государство выплачивало для семей 15 видов пособий. А еще, вспомните, существовал феномен загородных оздоровительных лагерей. Родители могли купить путевку через профсоюз за 10 процентов стоимости. Я сам, помню, покупал путевку сыну за 16 рублей 10 копеек. И это на три недели, в пионерлагерь с четырехразовым питанием! Причем купить такую путевку могли позволить себе все. Ну что такое 16 рублей? А сейчас детский отдых такого же непритязательного формата обойдется уже в 50–60 тысяч. И не у всех родителей эти деньги есть. Неудивительно, что детских оздоровительных лагерей в Подмосковье практически не осталось: на них просто не стало спроса, потому что большинство родителей не могут себе путевку позволить.

Столичные власти, как пояснил эксперт, сейчас успешно возрождают советскую систему помощи семьям с детьми.

— Ведь чем занимается «Мосгортур»? Он помогает семьям льготников бесплатно отправить ребенка в оздоровительный лагерь. Советская, по сути, история. Так же как и выплаты при родах, льготы для многодетных и малообеспеченных. Но если Москва имеет средства на эту помощь и выделяет их, то в большинстве регионов помощь семьям с детьми скорее номинальная. На нее могут рассчитывать лишь малообеспеченные. А все остальные — крутитесь сами, как хотите.

Эксперт резюмирует:

— Уровень жизни в России по сравнению с временами СССР объективно вырос. Больше всего, конечно, выиграли бывшие крупные чиновники и их семьи, ставшие после приватизации олигархами регионального, а то и российского масштаба. Значительно меньше, но точно выиграл средний класс, особенно в Москве. Теперь и врач, и школьный учитель могут, например, ездить на собственной машине и отдыхать за границей. А вот пенсионеры и большинство жителей села в доходах скорее проиграли. В общем, глава Счетной палаты прав, но с некоторыми оговорками.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Всемирного банка, размер ВВП на душу населения, рассчитанного по паритету покупательной способности (ППС), в России вырос по сравнению с 1991 годом. Так, перед развалом СССР он составлял чуть более 20 тысяч долларов, а к 2019 году, перед пандемией COVID-19, достиг 26,5 тысячи. При этом в различных мировых рейтингах уровень жизни в России варьируется между 67 и 90-й позицией из 142 учитываемых стран. Довольно высоким считается и уровень российского образования и медицины, достаточно хороши и условия для ведения бизнеса. В середину рейтинга страну тянет невысокая покупательная способность населения, а также высокий разрыв между доходами самых богатых и бедных граждан.