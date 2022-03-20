Загадаю колобку богатство: какими обрядами и приметами пользовались наши предки в день весеннего равноденствия

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Предстоящее воскресенье — день весеннего равноденствия. Солнце на целых полгода воцарится в нашем северном полушарии. О том, как встречали теплый сезон в старину, «Вечерней Москве» рассказала культуролог, кандидат филологических наук Марина Князева.

Приход весны отмечен множеством праздников: наступление тепла в наших широтах — важный период. И один из таких праздников — день весеннего равноденствия, а по-старинному — Сороки, или Жаворонки. С народной дохристианской традицией здесь переплелась память о сорока севастийских мучениках. Это были воины-христиане Римской империи, которые погибли в марте в Севастии (Армения).

А в древнем народном сознании равноденствие — это торжество соединения земли и неба, освобождения сил природы, и символизируют это освобождение перелетные птицы, которые возвращаются домой из теплых краев. Первыми прилетают жаворонки. Привлекая самку, жаворонок-самец начинает летать зигзагом — вверх-вниз, как будто «вспахивая» небо, обещая успешный посевной сезон.

Весенним приметам наши предки придавали особое значение, ведь теплое время года — самый активный и ответственный период в жизни крестьянина. Повсюду к празднику делали выпечку в виде жаворонков.

Эти изделия никак не противоречат идее Великого поста, поскольку приготовлены из пшеничной муки на воде. В разных регионах названия угощения отличаются. Где-то булочки, где-то пампушки, где-то печенье.

Удача своими руками

Можно сделать талисман, который будет приносить счастье и благополучие. Вырежьте из ткани четырехлистный клевер и скажите: «Удача со мной рядом идет, никуда не денется». После этого либо спрячьте талисман в укромном месте, либо всегда носите с собой.

Вещий сон, приди!

Считается, что в ночь после весеннего равноденствия (с 20 на 21 марта) снятся вещие сны. Поэтому, когда вечером положите голову на подушку, постарайтесь сформулировать в мыслях самый важный для вас вопрос. А утром — просто вспомните свой сон, в нем вы и найдете все ответы.

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Суп с клецками — на счастье!

В некоторых регионах, чтобы не возиться с жаворонками, готовили «кулемки» — клецки: кусочки теста просто варились в кипятке. Говоря по-современному, 20 марта — хороший повод сварить овощной или куриный суп с клецками.

Твори добро

Привлечь благосклонность высших сил можно добрыми делами. Если 20 марта оказать кому-то помощь, накормить голодного кота, то сезон пройдет крайне удачно.

Денежный талисман

В день весеннего равноденствия протяните руки к Солнцу, держа в них несколько монет, и произнесите: «Лето грядет, тепло несет. Как весна-красна в силу войдет, как снега сойдут, так и богатство ко мне весенними ручьями потечет». Монеты разложите по карманам одежды, а одну уберите в кошелек. Тратить их нельзя.

Цветок любви

Еще один ритуал для привлечения удачи в любви. Посадите 20 марта цветок и заговорите его такими словами: «Как цветок в рост пойдет, так и любовь ко мне придет. Цветок распускается, взаимная любовь крепнет, замужеством завершается». Главное, не забывайте ухаживать за растением и поливать его вовремя.

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Внимание на птиц

Если в день весеннего равноденствия первыми в столицу прилетели жаворонки, весна будет теплой. А вот появление зябликов означает нескорое отступление зимы.

Мечтай и фантазируй

День благоприятен для загадывания желаний: мощная энергия способствует их исполнению. После заката зажгите свечи, закройте глаза и сосредоточьтесь на визуализации своей мечты. Чем более четким будет запрос, тем быстрее исполнится ваше желание.

Сидим дома, занимаемся рассадой

Согласно древним поверьям, в ночь перед равноденствием выходить на улицу не рекомендуется, чтобы не стать легкой добычей для нечистой силы. А в сам день весеннего равноденствия лучше всего заняться рассадой для огорода или пересадить растения.

Движение — жизнь

Предстоящее воскресенье нужно провести максимально активно: поиграйте всей семьей в активные игры с мячом, отправляйтесь на прогулку в лес или к водоему, в гости к родителям или друзьям. Можно посетить выставку, кино, ресторан. Если гулять в этот день совсем не хочется, можно посвятить его генеральной уборке, чтобы очистить дом от хлама и лишних вещей.

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Все плохое — сжечь

В день весеннего равноденствия принято избавляться от всего ненужного, в том числе и от проблем, негативных мыслей. Составьте на бумаге список того, от чего хотелось бы избавиться. Бросьте бумагу в костер (если есть такая возможно) либо воспользуйтесь спичками.

Напеки себе мужа

В приготовлении весенней выпечки полезно участвовать девушкам на выданье. Работа со скалкой и тестом очень помогает привлечь женское счастье. Внутрь изделия можно «замуровать» мелочи-символы. Попадется кольцо — гадающий вступит в брак в этом году, пуговица — образуется новая привязанность. Монетка сулит богатство. А щепочка — к слезам (ее лучше не запекать).

Нет вредным привычкам

Те, кто давно задумал расстаться с вредными пристрастиями — отказаться от сладкого, мучного, кофе или сигарет, — учтите, что 20 марта — идеальная дата для начала новой здоровой жизни. Именно в этот день тайные силы природы помогут вам сделать первый шаг.

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Брось его!

Кроме блинов, баранок и жаворонков, к празднику можно испечь колобки. Небольшие шарики из ржаной и овсяной муки количеством 40 штук. По народному поверью после дня жаворонков следовало ждать еще 40 заморозков. Однако этого можно избежать, бросая каждое утро по одному колобку на землю, и так 40 дней

Обрядовое печенье

В 250 мл теплой воды растворить 8 г прессованных дрожжей, добавить 1 ч. л. сахара, перемешать и всыпать примерно 70 г муки. Замесить опару. Оставить в теплом месте на 30 минут. Добавить в нее еще 3 ч. л. сахара, щепотку соли и медленно влить 70 г растительного масла, чередуя с порциями муки — всего 400 г. Замесить гладкое тесто. Накрыть и поставить в теплое место на 1,5 часа. Тесто обмять, разделить на кусочки, скатать в шарики и дать отдохнуть 12–15 минут. Затем сформовать печенье в форме птичек. Оставить жаворонков на расстойке на 30 минут. Выпекать при температуре 170 градусов 30 минут.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кажетта Ахметжанова, шаманка, ясновидяшая:

— День весеннего равноденствия символизирует приход весны и начало роста всего живого. Земля пробуждается от зимнего сна, призывает к обновлению и позитивным изменениям. Чтобы притянуть удачу, в этот день нужно всячески избегать конфликтов, не поддаваться панике, тоске и унынию. Природа поможет вам зарядиться энергией, положить начало новому продуктивному периоду. Отложите на потом любые серьезные разговоры и выяснение отношений. Наполните сердце теплом и радостью, гоните прочь печаль, зависть и страх. Не ругайте и не наказывайте детей. Откройтесь потоку солнечной энергии, чтобы ощутить прилив жизненных сил. Старайтесь сохранять гармоничное состояние, и в этот день начнется преображение вашей жизни.