Мебельный рынок в стране: проблемы и перспективы

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Начиная с конца февраля, мебельный рынок в стране пережил несколько сильных потрясений. Например, уход крупного скандинавского бренда, который не только пользовался спросом у потребителей, но и был ключевым партнером десятков российских предприятий.

Сейчас иностранная компания взяла «паузу», но есть и такие, кто либо ушел из РФ «навсегда», либо остановил сотрудничество с российскими фабриками-партнерами, аннулировав контракты.

Неопределенности с поставками

Несмотря на то, что сейчас курс рубля стабилизировался до отметок 2020 года, трудности с поставками зарубежных комплектующих, фурнитуры, готовых материалов или сырья, необходимого для их производства, имеются.

Даже с учетом отскока от пиковых значений, цены на мебель, которая завязана на поставках из-за границы, не спешит опускаться до январских значений.

Новые поставщики, включая китайских или турецких партнеров, следуют ценовой политике в условиях ограниченного выбора, да и не могут обеспечить нужные объемы поставок.

Сюда же добавляются наценки за сложность в прогнозировании ситуации и прочие риски, отработка новых маршрутов и так далее. Все это ожидаемо негативно сказывается на стоимости производства и на ценниках мебели для конечного покупателя.

И если среднестатистические шкафы подорожали на условные 30%, то офисная мебель и современные кухонные гарнитуры – на 50-70%.

Ускоренное импортозамещение

Очевидно, что заместить крупных иностранных поставщиков готовой продукции, которые ушли с рынка, в течение нескольких месяцев невозможно.

Да, в стране есть фабрики, которые и до этого выпускали отличную мебель по адекватной цене, включая спальни, диваны, прихожие, но их мощностей в условиях экономической блокады для удовлетворения спроса не хватает.

Помимо сырьевой базы производствам нужны оборудование, сопутствующие материалы, которые тоже зачастую везлись из-за границы, отработанные схемы логистики и так далее. Отсюда — все тот же рост цен и ограниченный ассортимент.

Инициативы со стороны государства в виде запрета на экспорт дерева в недружественные страны и постройки экономических межрегиональных кластеров имеют положительный эффект, но долгосрочный.

Шаги ритейлеров

Тем не менее, рынок продолжает работать, а в некоторых направлениях даже делать успехи. Особенно хочется отметить ритейлеров, которые практикуют дистанционные продажи и могут снижать расходы, отказываясь от содержания больших торговых площадей.

Многие фабрики уже адаптируются для работы преимущественно с российскими покупателями, осваивая региональные рынки, открывая официальные студии и шоу-румы за пределами МКАД и крупных мегаполисов, учитывая платежеспособность клиентов, замораживая цены и стимулируя интерес специальными акциями.

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