Офицер подает личный пример

Военнослужащие Народной милиции ЛНР на территории города. Вооруженные силы РФ проводят специальную военную операцию на Украине / Фото: Александр Река / ТАСС

Российские солдаты при проведении специальной операции по денацификации Украины день за днем показывают все новые примеры мужества и героизма.

Подполковник Кирилл Давыдов командует артиллерийским дивизионом. В ходе смены позиций наших войск ему была поставлена задача прикрыть огнем передислокацию танковых и мотострелковых подразделений. Дело осложнялось тем, что противники имели в том районе численное превосходство и большое количество артиллерии. Они пытались преследовать наши подразделения и постоянно вели по ним огонь. Давыдов принял решение отвлечь артиллерию врага и провел контрбатарейную борьбу, в ходе которой российские артиллеристы оттянули на себя огонь противника и уничтожили несколько позиций вражеской артиллерии.

Подполковник Кирилл Давыдов / Фото: Минобороны РФ

Танки и мотострелки тем временем смогли оторваться и уйти на новые позиции. Однако в итоге дивизион самого Давыдова оказался под угрозой полного окружения и гибели. Националисты перекрыли все удобные для прохода техники направления и стали подбираться к позициям россиян. Подполковник принял решение идти на прорыв через лес, единственный путь для маневра, который еще оставался. Бойцы продолжали вести непрерывный огонь по врагу. Таким образом артиллеристы удерживали неонацистов на расстоянии и смогли прорваться к своим. Благодаря действиям дивизиона Давыдова наши части смогли выполнить задачи по смене позиций.

Майор Денис Соловьев / Фото: Минобороны РФ

Заместитель командира полка майор Денис Соловьев в ходе ночной проверки блок-постов на особо важном направлении заметил диверсанта противника. Националист пытался вести наблюдение за нашими войсками с помощью приборов ночного видения. Офицер скрытно приблизился к диверсанту и захватил его в плен. Допросив пленного, майор узнал, что неподалеку скрытно сосредоточилась большая диверсионная группа, которая планирует нападение на блок-посты наших войск. Боевики были готовы к атаке и ждали только сведений от наблюдателя. Полученную информацию вместе с пленным Соловьев немедленно передал в штаб. Было принято решение уничтожить вражеских диверсантов. В результате наши контрдиверсионнные подразделения смогли оперативно окружить и уничтожить вражескую группу из 15 человек.

Ефрейтор Султан Джамалдинов служит наводчиком-оператором БМП в мотострелковом подразделении. Во время боя за освобождение от украинских националистов одного из населенных пунктов подразделение Джамалдинова столкнулось с сильным сопротивлением противника. Боевики укрепились в домах и хозяйственных постройках поселка и вели сильный огонь по нашим воинам.

Ефрейтор Султан Джамалдинов / Фото: Минобороны РФ

Султан во время продвижения своей БМП по поселку заметил здание, в котором скрывалась большая группа боевиков. Джамалдинов определил выгодную позицию, с которой можно было обстрелять врага. При этом необходимо было использовать эффект внезапности, иначе в тесных условиях городского боя БМП могла стать мишенью для неонацистов. Экипаж на полном ходу вывел боевую машину на огневую позицию, и Джамалдинов открыл огонь по противнику из автоматической пушки. Осколочные снаряды, взрываясь внутри здания, создали почти сплошную зону поражения, благодаря чему до 15 боевиков были уничтожены на месте, а оставшиеся в живых вынуждены были отступать.

Ефрейтор Алексей Йулдошев / Фото: Минобороны РФ

Ефрейтор Алексей Йулдошев в составе подразделения морской пехоты оборонял занятый нашими военными аэродром. Ночью, находясь на блок-посту, он заметил приближение большой группы противника. Ефрейтор сразу сообщил об атаке командованию и открыл огонь по врагу. Прицельными выстрелами он уничтожал боевиков и сдерживал их приближение. Даже гранатометный обстрел блок-поста не заставил Алексея отступить. Вычислив позицию, с которой действовал гранатометчик противника, ефрейтор сосредоточенным огнем из автомата уничтожил его. Вскоре к Йулдошеву подоспело отправленное командованием подкрепление, и морские пехотинцы стали наносить врагу существенные потери своим прицельным огнем.

Неонацисты попытались взять позиции морпехов штурмом, одним броском подобраться ближе и закидать наших бойцов гранатами. Алексей успел распределить подоспевших к нему товарищей по линии обороны так, чтобы они могли перекрывать соседние сектора обстрела и поддерживать друг друга огнем. Благодаря этому националисты были уничтожены на подступах к блок-посту. Морпехи удержали свои позиции.