Столичные оазисы — источники прохлады

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы / Евгений Самарин

Фотоальбом «Московские фонтаны» послужит навигатором и вдохновителем для прогулок по улицам столицы, поможет освежить знания и усилить эмоции.

По формату альбом довольно объемный — на ладонь шире формата А4, с женский мизинец толщиной. Отпечатан на плотной глянцевой бумаге, довольно тяжелый. Носить такой в сумке не будешь, но можно поставить на полку и периодически доставать, чтобы выбрать, к какому из московских фонтанов отправиться.

В альбоме есть подробные описания, интересные факты и, конечно, прекрасно выполненные, удачно подобранные иллюстрации нескольких десятков московских фонтанов. Есть прекрасно всем знакомые — на Манежной площади, в Нескучном саду, у Большого театра, в Парке Горького. Есть фонтаны Замоскворечья, ВДНХ и более отдаленные — те, что за Садовым кольцом и за Московской кольцевой автодорогой.

Листая альбом, можно прочесть, что фонтан «Адам и Ева», что возле метро «Новокузнецкая», стоит на месте церкви Святой Параскевы, которую снесли в 1930 году. Можно узнать, что высота струй в фонтане «Дружба народов» на ВДНХ до реставрации была десять метров, а теперь стала 20.

Альбом расскажет, что такое «сухой фонтан» — то есть без чаши, где струи воды бьют прямо из земли. Такой фонтан есть в «Музеоне, и его очень любят дети.

Кстати, когда вы проходили по площади Манежной, русалку в «Гроте» видели? А то, что «Поющий журавль» летом на Чистых прудах появляется, а зимой пропадает, знаете? Где найти в Москве василиска из Базеля — вам подсказать?

На все эти вопросы можно найти ответ в фотоальбоме. Он незаменим для тех, кому интересна история и архитектура нашего города. Так что снимайте с полки фотоальбом «Московские фонтаны» — листайте, выбирайте фонтан, узнавайте его историю и отправляйтесь на прогулку.