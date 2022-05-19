Гулять над водой можно по каменным тропкам

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Если вы хоть раз назначали встречи возле моста, снимали панорамные кадры или просто любовались водой и небом, то альбом «Мосты столицы» вам точно понравится.

В альбоме собраны прекрасно подобранные цветные и черно-белые, архивные и совсем новые фотоснимки мостов Москвы с точной лаконичной и познавательной информацией о каждом. Ориентироваться в этом многообразии помогают разделы: мосты в парках, через Москву-реку, Водоотводный канал, через Яузу, путепроводы и эстакады, новые мосты Москвы. Здесь можно узнать не только о прошлом, но и заглянуть в будущее городских мостов. Фотоальбом — как навигатор или хороший экскурсовод. В нем много дат, имен, технических характеристик.

Например, вы сможете узнать, что Смоленский — первый метромост в Москве, а движение по нему началось в 1937 году. Во время Великой Отечественной войны он продолжал работать. Когда в нескольких метрах от эстакады разорвалась фугасная бомба — движение закрывали всего на одни сутки, за которые удалось провести срочный ремонт и устранить все повреждения. В 2019 году мост-ветеран украсили подсветкой на 16 миллионов цветов, которая работает в трех режимах.

Листая фотоальбом, нельзя не обратить внимание на Живописный мост со стеклянной смотровой площадкой. Она имеет форму эллипсоида и весит 100 тонн. Высота Живописного моста — 30 метров — позволяет проплывать под ним судам. Это один из молодых мостов, который был открыт 30 декабря 2007 года. А его архитектор — Николай Шумаков — за созданный им проект стал первым российским обладателем премии Огюста Перре. Живописный — самый высокий вантовый мост в Европе. Кстати, этот термин тоже пояснен в фотоальбоме, в котором указаны все типы мостов.

С помощью фотоальбома от увлекательных и познавательных прогулок по мостам можно перейти к путешествию по эстакадам. Вот, например — Савеловская эстакада. Знаете, почему в ней так легко запутаться? Потому что у нее три уровня — железнодорожные пути, автомобильные — Большой и Малый Савеловские путепроводы, а на верхнем ярусе — часть Третьего транспортного кольца. Есть еще и два транспортных тоннеля. Конечно, такое количество транспортных путей возникло не сразу. История Савеловской эстакады началась давно. Сначала появилась железная дорога. А строить ее начали по инициативе промышленника и мецената Саввы Мамонтова.

В фотоальбоме «Мосты столицы» есть еще очень много любопытных сведений про несколько десятков мостов с многолетней историей. И о новых сооружениях — о тех мостах и эстакадах, которые появились совсем недавно и к которым москвичи еще не успели привыкнуть. В альбоме прекрасно подобранные фотографии, на которых можно рассмотреть все детали и фрагменты этих сооружений и еще раз внимательно их изучить. Предлагает альбом особенно заинтересованным читателям и подробную карту города. С ее помощью стоит продумать маршруты будущих прогулок по Москве с обязательным посещением мостов.